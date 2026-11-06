সিএসকে ছেড়ে অজিদের কোচিং স্টাফে হাসি, আগামী অ্যাশেজের আগে পেলেন গুরুদায়িত্ব

সিএসকে ছেড়ে অজিদের কোচিং স্টাফে হাসি, আগামী অ্যাশেজের আগে পেলেন গুরুদায়িত্ব
চেন্নাই সুপার কিংস ছেড়ে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফে যুক্ত হলেন 'মিস্টার ক্রিকেট' ৷
Published : November 6, 2026 at 4:27 PM IST
মেলবোর্ন, 6 নভেম্বর: গত মাসে চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল তাঁর ৷ তারপর থেকেই জল্পনা চলছিল তাঁর নয়া গন্তব্য নিয়ে ৷ একটা বিষয় পরিষ্কার ছিল যে লোভনীয় কোনও প্রস্তাবের কারণেই সিএসকে ছেড়েছেন তিনি ৷ শেষপর্যন্ত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফে যুক্ত হলেন মাইক হাসি ৷ 'মিস্টার ক্রিকেট'কে পরামর্শদাতা হিসেবে অজিদের কোচিং স্টাফে জুড়ল সেদেশের ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷
আগামী বছরের মাঝামাঝি অ্য়াশেজ এবং ক্রিকেট বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই মূলত ব্য়াটিং গ্রেটকে গুরুদায়িত্ব আরোপ করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ তাছাড়াও 2028 লস অ্য়াঞ্জেলস অলিম্পিক এবং পরবর্তী টি-20 বিশ্বকাপের কথা ভেবে হাসিকে উপদেষ্টা পদে বসাল তারা ৷ আগামী দু'বছর ঠাসা আন্তর্জাতিক সূচির কথা মাথায় রেখে অস্ট্রেলিয়ার কোচিং স্টাফে হাসির এই অন্তর্ভুক্তি ভীষণই উল্লেখযোগ্য ৷
ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-20 সিরিজে কোচিং স্টাফকে সহায়তা প্রদানের মধ্যে দিয়ে হাসি অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের হয়ে তাঁর কাজ শুরু করবেন ৷ এরপর রয়েছে নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ ৷ এরপর আগামী বছরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে হাসির আসল পরীক্ষা ৷ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে এ প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে ৷ যেখানে হাসি বলেছেন, "আসন্ন দিনগুলোতে একটা অর্থবহ ভূমিকায় জাতীয় দলের অংশ হতে পেরে ভীষণই উত্তেজিত ৷"
Mike Hussey is returning to the Australia men's cricket set up. https://t.co/3IcXMegoyf https://t.co/47IQvuV3KR— cricket.com.au (@cricketcomau) November 6, 2026
হাসিকে জাতীয় দলের নয়া ভূমিকায় স্বাগত জানিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটারের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও ঘরোয়া ফরম্য়াটের সঙ্গে বোঝাপড়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার জেনারেল ম্য়ানেজার ৷ বেন অলিভার বলেন, "মাইককে দলে একটা বিস্তৃত ভূমিকা দিতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত ৷ বর্ণময় কেরিয়ারে বিভিন্ন ফরম্য়াটে তাঁর তিনশোরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্য়াচের অভিজ্ঞতা নিয়ে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফে যোগ দিচ্ছেন তিনি ৷"
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর কোচ হিসেবেও আন্তর্জাতিক স্তরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন হাসি ৷ তা সে আইপিএল হোক কিংবা দ্য হান্ড্রেড ৷ 2022 সালে টি-20 বিশ্বকাপ জয়ী ইংল্য়ান্ডের কোচিং স্টাফেরও অংশ ছিলেন হাসি ৷ অস্ট্রেলিয়া দলের কোচিং স্টাফেও অতীতে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে 12 হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক রানের মালিকের ৷ সবমিলিয়ে কোচিং কেরিয়ারে নয়া ইনিংস শুরু হচ্ছে প্রাক্তন অজি তারকার ৷