কামিন্স-হ্যাজলউডকে রেখে বিশ্বকাপের দলঘোষণা অজিদের
উপমহাদেশে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে অজিদের ঘোষিত স্কোয়াডে স্পিনারদের আধিক্য ৷
Published : January 1, 2026 at 1:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 জানুয়ারি: স্পিডস্টার প্যাট কামিন্সকে রেখেই আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের প্রাথমিক বা অস্থায়ী স্কোয়াড ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া ৷ 15 জনের স্কোয়াডে আহতের তালিকায় থাকা আরও দুই ক্রিকেটার জোশ হ্য়াজলউড এবং টিম ডেভিডও জায়গা করে নিলেন ৷ তবে মিচেল মার্শ নেতৃত্বাধীন ঘোষিত অজি স্কোয়াডে সবচেয়ে বড় চমক বোধহয় স্পিনার ম্য়াথু কুহনেম্য়ানের অন্তর্ভুক্তি ৷ চার ম্যাচ খেলে ফেললেও এখনও কোনও উইকেট আসেনি যাঁর ঝুলিতে ৷
উপমহাদেশের পিচে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই স্পিনার-আধিক্য স্কোয়াডের দিকে ঝুঁকেছে জর্জ বেইলি নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি ৷ যে দলে রয়েছেন অ্যাডাম জাম্পা, কুপার কনোলি, গ্লেন ম্য়াক্সওয়েলের মতো বিশেষজ্ঞ স্পিনাররা ৷ আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বিশেষজ্ঞ কোনও বিকল্প উইকেটরক্ষকের নামও নেই ঘোষিত স্কোয়াডে ৷
কামিন্স-হ্যাজলউডের সঙ্গে পেস বিভাগে দায়িত্ব সামলাবেন জেভিয়ার বার্টলেট ৷ বেন ডুয়ার্শুইসকে পিছনে ফেলে বিশ্বকাপের বিমান ধরবেন 16 ম্য়াচে 19 উইকেট নেওয়া পেসার ৷ ভারত-শ্রীলঙ্কার মাটিতে যাঁর প্রথম বিশ্বকাপ হতে চলেছে এটি ৷ পেস বিভাগে বিকল্প হিসেবে অস্ট্রেলিয়া সাহায্য পেতে পারে ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস স্টোইনিস, ন্যাথন এলিসদের ৷ সবমিলিয়ে অজিদের ঘোষিত স্কোয়াড অনুযায়ী চার ক্রিকেটার বিশ্বকাপে (বার্টলেট, শর্ট, কুহনেম্যান ও কনোলি) আত্মপ্রকাশ করতে পারেন ৷
জোশ ফিলিপের ঠাঁই না-হওয়ায় স্কোয়াডের একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্টাম্পার-ব্য়াটার জোশ ইংলিস ৷ গতবছর বিগ ব্যাশ লিগ ফাইনালের নায়ক মিচেল ওয়েনকে স্কোয়াডে না-রাখার সিদ্ধান্তও বেশ বড়সড় কল নির্বাচকদের তরফে ৷
সম্প্রতি পিঠের চোট সারিয়ে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে বাইশ গজে প্রত্য়াবর্তন হয়েছিল কামিন্সের ৷ তবে সিরিজ জয় নিশ্চিত হতেই শেষ দু'টি টেস্টের আগে পুনরায় বিশ্রামে পাঠানো হয়েছে তাঁকে ৷ মনে করা হচ্ছিল টি-20 বিশ্বকাপের আগে স্পিডস্টারকে তরতাজা রাখতেই এই সিদ্ধান্ত ৷ সেই জল্পনায় বৃহস্পতিবার কার্যত সিলমোহর পড়ল বলা যায় ৷ অ্য়াশেজে প্রত্যাবর্তনের জল্পনা চলছিল হ্যাজলউডকে নিয়েও ৷ কিন্তু নতুন করে চোট পাওয়া পুরো অ্যাশেজ থেকেই ছিটকে যেতে হয় তাঁকে ৷ কিন্তু বিশ্বকাপে ডাক পেলেন তিনি ৷
অন্যদিকে বিবিএলের বক্সিং-ডে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন মারকুটে ব্য়াটার টিম ডেভিড ৷ আশঙ্কা তৈরি হলেও তা উড়িয়ে স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন সিঙ্গাপুরজাত এই অজি ক্রিকেটারও ৷ জর্জ বেইলি এই তিন ক্রিকেটারকে স্কোয়াডে রাখার বিষয়ে বলেছেন, "প্যাট কামিন্স, জোশ হ্য়াজলউড এবং টিম ডেভিডকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ৷ আমরা আত্মবিশ্বাসী বিশ্বকাপে তিনজনকে পাওয়ার বিষয়ে ৷" তবে এটা যেহেতু প্রাথমিক স্কোয়াড তাই পরবর্তীতে প্রয়োজনে বদলের কথাও জানিয়ে রেখেছেন তিনি ৷
- টি-20 বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক স্কোয়াড: মার্শ (অধিনায়ক), বার্টলেট, কনোলি, কামিন্স, ডেভিড, গ্রিন, এলিস, হ্য়াজলউড, হেড, ইংলিস, কুহনেম্যান, ম্য়াক্সওয়েল, শর্ট, স্টোইনিস ও জাম্পা ৷