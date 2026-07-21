কামিন্স-হ্যাজলউড'দের ফিরিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তির স্কোয়াড ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার

কামিন্স-হ্যাজলউড'দের ফিরিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তির স্কোয়াড ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার
ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সফর দিয়ে অগস্টে লাল-বলের ক্রিকেটে ফিরছে অজি'রা ৷ জানুয়ারিতে শেষবার লাল-বলের ক্রিকেটে অংশ নিয়েছিল ক্যাঙারু ব্রিগেড ৷
Published : July 21, 2026 at 3:46 PM IST
মেলবোর্ন, 21 জুলাই: প্রায় আড়াই দশক বাদে অজিভূমে টেস্ট সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ৷ আগামী 13 থেকে 26 অগস্ট ক্যাঙারুর দেশে দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজ খেলবে তারা ৷ সেই সিরিজের জন্য মঙ্গলবার স্কোয়াড ঘোষণা করে ফেলল আয়োজকরা ৷ 13 সদস্যের সেই স্কোয়াডে ফিরলেন অধিনায়ক মিচেল স্টার্ক ৷ ঘোষিত স্কোয়াডে রাখা হয়েছে আরও দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার জোশ হ্যাজলউড এবং ন্যাথন লায়ন'কেও ৷
গত জানুয়ারিতে অ্যাশেজের অন্তিম টেস্ট খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ অর্থাৎ, ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সফর দিয়ে লাল-বলের ক্রিকেটে ফিরছে অজি'রা ৷ জানুয়ারিতে অ্যাশেজের অন্তিম তথা সিডনি টেস্টে অজি স্কোয়াডে কামিন্স, হ্যাজলউড, লায়ন চোটের কারণে ছিলেন না ৷ এই তিন তারকার পরিবর্ত হিসেবে সিডনি টেস্টের স্কোয়াডে থাকা মাইকেল নেসের, ব্রেন্ডান ডগেট এবং টড মারফি'র কেউই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্কোয়াডে জায়গা পেলেন না ৷ এদের মধ্যে নেসের অ্যাশেজের শেষ দু'টি টেস্টে নজরকাড়া পারফর্ম করেছিলেন ৷
কামিন্স, হ্যাজলউড, মিচেল স্টার্কের উপস্থিতি সত্ত্বেও ব্যাক-আপ পেসার হিসেবে স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন স্কট বোল্যান্ড ৷ পেস বিভাগে বিকল্প হিসেবে এছাড়া অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন এবং বিউ ওয়েবস্টারও রয়েছেন ৷ উসমান খোয়াজা অবসর নেওয়ায় ওপেনিং'য়ে ট্রাভিস হেডের সঙ্গী হিসেবে জ্যাক ওয়েদারাল্ড'কে অ্য়াশেজের শেষ তিন টেস্টে ব্যবহার করেছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও ওপেনিং'য়ে দেখা যাবে এই জুটিকেই ৷
The big names are back the Top End Tests in Darwin and Mackay 🔥 #AUSvBAN— cricket.com.au (@cricketcomau) July 21, 2026
FULL BREAKDOWN: https://t.co/MDcSKTjd6j pic.twitter.com/p5VIbkRmgx
নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি বলেন, "প্যাট, জোশ এবং ন্যাথনের প্রত্যাবর্তনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে জাতীয় নির্বাচক কমিটি ৷ চোট সারিয়ে ফিরতে শেষ কয়েকটা মাস ওরা ভীষণ পরিশ্রম করেছে ৷" আট ম্য়াচে সাতটি জয় এবং 87.5 পয়েন্ট পার্সেন্টেজ নিয়ে আপাতত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে অজিরা ৷
অন্যদিকে 58.33 পয়েন্ট পার্সেন্টেজ নিয়ে চারে বাংলাদেশ ৷ আগামী 13 থেকে 17 অগস্ট ডারউইনে অনুষ্ঠিত হবে অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ৷ দ্বিতীয় টেস্ট ম্য়াকেয়'তে অনুষ্ঠিত হবে 22 থেকে 26 অগস্ট ৷
- অস্ট্রেলিয়ার 13 সদস্যের স্কোয়াড: প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্য়ালেক্স ক্য়ারি, ক্য়ামেরন গ্রিন, জোশ হ্য়াজলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইংলিস, মার্নাস লাবুশেন, ন্য়াথন লায়ন, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, জ্যাক ওয়েদারাল্ড এবং বিউ ওয়েবস্টার ৷