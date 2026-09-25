শতবর্ষ উদযাপনে নানা ভাবনা, তবে সিএবি'র বার্ষিক সভায় বহু প্রশ্নের উত্তর অধরা
সিএবি'র শতবর্ষ উদযাপনে বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ম্য়াচ আয়োজনের ভাবনায় প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷
Published : September 25, 2026 at 4:24 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: সংস্থার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে বার্ষিক সাধারণ সভায় ঐক্যমতে পৌঁছল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ৷ বছরভর অনুষ্ঠানের সলতে পাকানোর কাজ শুরু ৷ শতবর্ষ উদযাপনকে স্মরণীয় রাখতে এল বেশ কিছু প্রস্তাব ৷ ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের প্রাক্তন যুগ্ম-সচিব বিশ্বরূপ দে যেমন জানালেন, বহুদেশীয় টুর্নামেন্ট করা যেতে পারে। সংস্থার ষাট বছরপূর্তিতে এই ধরনের টুর্নামেন্ট করা হয়েছিল ৷
উল্লেখ্য, 1993 সালে হিরো কাপ আজও ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে অম্লান ৷ সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে একটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন হয়তো সম্ভব ৷ বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রথমবার যোগ দিতে আসা বিধায়ক সৌরভ শিকদারও শতবর্ষে জমকালো অনুষ্ঠানের পক্ষে ৷ বার্ষিক সাধারণ সভায় সচিব, যুগ্ম-সচিব এবং একজন অ্যাপেক্স সদস্যের ছেড়ে যাওয়া পদে নির্বাচন যে হবে না; তা আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল ৷ তবুও সিএবি'র অন্দরের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে সভা উত্তপ্ত হওয়ার কথা ছিল ৷ বিশেষ করে বয়সের কারচুপি বন্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, সত্তরোর্ধ্ব সদস্য এবং ন'বছর প্রতিনিধিত্ব করা সদস্যদের বার্ষিক সভায় আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি নিয়েও প্রশ্ন ছিল ৷ যে সকল ইস্যু নিয়ে বিতর্ক, দিনের শেষে সেসব ক্ষেত্রে উত্তর অধরা এবং অস্পষ্ট ৷
প্রথমবার সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিনিধিত্ব করা বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি জানালেন, বয়সের কারচুপি রুখতে সিএবি'র চেষ্টা প্রশংসনীয় ৷ কিন্তু দুর্নীতির উৎসমূলে পৌঁছতে সিএবি'র পুলিশি সাহায্য এবং সরকারি তদন্ত সংস্থার সাহায্য নেওয়া উচিত ৷ প্রেসিডেন্ট সৌরভ জানালেন, বয়সের কাগজপত্র বের করার ক্ষেত্রে পুরনিগমের ভূমিকা থাকে ৷ সুতরাং সেখান থেকেই হেরাফেরি বন্ধ করার বিষয়টি শুরু হতে পারে ৷
রাজনীতি মুক্ত ময়দানের ডাক বর্তমান রাজ্য সরকারের শীর্ষস্তর থেকে এলেও শাসকদলের বিধায়ক, মন্ত্রীরা কতোটা তা পাত্তা দিতে রাজি তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷ সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে আসা সজল ঘোষ আবার প্রশ্ন তুলে জানালেন, রাজনীতিক বলে তাঁর কি অন্য সত্ত্বা থাকতে পারে না ? দল বললে তিনি নিশ্চয়ই পদত্যাগ করবেন বলেও জানান বিজেপি বিধায়ক ৷
সিএবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়াও জানালেন, অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ তবে বিস্তারিত জানতে শাসকদের দিকনির্দেশ করেছেন তিনি ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যুগ্ম-সচিব পদে কিংবা সচিব পদে 60 দিনের মধ্যে বেছে নিতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই ৷ বার্ষিক সভা ছাড়া নির্বাচন করা সম্ভব নয় ৷ সত্তর বছরের বেশি বয়সের সদস্য এবং নয় বছরের প্রতিনিধিত্ব করার যে নিয়ম রয়েছে, সিএবি তা মেনে চলবে ৷ বদলাতে হলে আদালতই রাস্তা। তাই দিনের শেষে বলাই যায় সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভা হাইভোল্টেজ হলেও তা অনেক প্রশ্নের উত্তর অধরা রেখেই শেষ হল ৷