আড়াই দশক বাদে ঘরের মাঠে প্রথম জয়, ইপিএলে নিউক্যাসলকে চূর্ণ করল কভেন্ট্রি

আড়াই দশক বাদে ঘরের মাঠে প্রথম জয়, ইপিএলে নিউক্যাসলকে চূর্ণ করল কভেন্ট্রি
ঐতিহাসিক জয়ে এদিন কভেন্ট্রির হয়ে গোলগুলি করলেন জ্যাক রুডোনি, সিদিকি শেরিফ, এলিস সিমস এবং স্টিফেন এম্ফুনি ৷
Published : October 13, 2026 at 3:00 PM IST
লন্ডন, 13 অক্টোবর: প্রাক্তন চেলসি তারকা ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের প্রশিক্ষণে 25 বছর পর ইংলিশ ফুটবলের সর্বোচ্চ পর্যায় অর্থাৎ ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে ফিরেছে তারা ৷ আর সোমবার আড়াই দশক বাদে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে ঘরের মাঠে প্রথম জয়টি কুড়িয়ে নিল কভেন্ট্রি সিটি ৷ পঁচিশ বছর বাদে প্রিমিয়র লিগে প্রথম জয়ের স্বাদটি ফিফা বিরতিতে যাওয়ার আগেই পেয়ে গিয়েছিল ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড অ্যান্ড কোম্পানি ৷ আর এদিন নিউক্যাসলকে ধরাশায়ী করে ঘরের মাঠে প্রথম জয়টি পেল তারা ৷
কভেন্ট্রি বিল্ডিং সোসাইটি এরিনায় এদিন নিউক্যাসলকে 4-1 গোলে হারাল তারা ৷ যা তাদেরকে অবনমনের বলয় থেকে বের করে আনল ৷ ঐতিহাসিক জয়ে এদিন কভেন্ট্রির হয়ে গোলগুলি করলেন জ্যাক রুডোনি, সিদিকি শেরিফ, এলিস সিমস এবং স্টিফেন এম্ফুনি ৷ এর মধ্যে রুডোনির প্রথম গোলটি পেনাল্টি থেকে ম্য়াচের ছ'মিনিটে ৷
কভেন্ট্রির প্রথম গোলটি অবশ্য এদিন নিউক্যাসল গোলরক্ষকের উপহার ৷ রুটিন একটি বল ধরতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন লুকাস হর্নিসেক ৷ তাঁর হাত থেকে বল ছিটকে বেরোলে গোল করতে উদ্যত হন সিদিকি শেরিফ ৷ কিন্তু তখন শেরিফকে ফাউল করে বসেন হর্নিসেক ৷ উল্লেখ্য, ফেনারব্যাচ থেকে আসার পর গিনির এই ফুটবলারকে চলতি মরশুমে প্রথমবার একাদশে সুযোগ দিলেন ল্যাম্পার্ড ৷ ফলস্বরূপ প্রথম পেনাল্টি পায় কভেন্ট্রি ৷ স্পটকিক থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রুডোনি ৷ ম্য়াচের বাকি সবক'টি গোল দ্বিতীয়ার্ধে ৷
Our first ever @PremierLeague win at the @CBSArena. ⚡️ https://t.co/u4OkZl6gRx— Coventry City (@CoventryCityFC) October 12, 2026
48 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন শেরিফ নিজে ৷ বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে 2-0 করেন তিনি ৷ 70 মিনিটে অবশ্য ব্যবধান কমান শেন বটম্য়ান ৷ কিন্তু তা ম্যাচে ফেরত আনতে পারেনি নিউক্যসলকে ৷ 81 এবং 86 মিনিটে কভেন্ট্রির হয়ে আরও দু'টি গোল করেন দুই পরিবর্ত এলিস সিমস এবং স্টিফেন এম্ফুনি ৷
এর আগে চলতি লিগে নটিংহ্যাম ফরেস্টকে হারিয়ে প্রথম জয়টি পেয়েছিল কভেন্ট্রি ৷ অর্থাৎস সোমবার দ্বিতীয় জয়টি পেল ল্যাম্পার্ডের জয় ৷ আর এই জয়ের ফলে ছ'ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে 14 নম্বরে উঠে এল কভেন্ট্রি ৷