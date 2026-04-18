ল্যাম্পার্ডের হাত ধরে আড়াই দশক বাদে প্রিমিয়র লিগে ফিরল কভেন্ট্রি সিটি

ল্যাম্পার্ডের হাত ধরে আড়াই দশক বাদে প্রিমিয়র লিগে ফিরল কভেন্ট্রি সিটি
25 বছর পর প্রিমিয়র লিগে ফিরল 'স্কাই ব্লুজ' ৷ ইংরেজ কিংবদন্তি ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের প্রশিক্ষণে ফের ইংলিশ ফুটবলে সর্বোচ্চ স্তরে দেখা যাবে কভেন্ট্রিকে ৷
Published : April 18, 2026 at 6:53 PM IST
লন্ডন, 18 এপ্রিল: আড়াই দশকের দুঃস্বপ্নের অবসান ৷ ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে প্রত্যাবর্তন করল কভেন্ট্রি সিটি ৷ 1992-93 সালে বিশ্বের সবচেয়ে অভিজাত লিগের সূচনা পর্বের শরিক ছিল এই ক্লাব ৷ কিন্তু 2000-01 সালে অবনমনে চলে যাওয়ার পর ইংলিশ ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তরে আর দেখা যায়নি কভেন্ট্রিকে ৷ দীর্ঘ ঝড়-ঝাপ্টা সামলে ফের 2026-27 সালে ইপিএলে ফিরল তারা ৷
আর যাঁর হাত ধরে ওয়েস্ট মিডল্যান্ড প্রদেশের শহরটি প্রিমিয়র লিগে ফিরল তাঁর কথা না-বললেই নয় ৷ তিনি ফ্র্যাঙ্ক ল্য়াম্পার্ড ৷ কভেন্ট্রিকে ইপিএলে ফিরিয়ে যেন কথা রাখলেন ইংরেজ কিংবদন্তি ৷ ক্লাবের সঙ্গে সঙ্গে 2022-23 মরশুমের পর কোচ হিসেবে প্রিমিয়র লিগে প্রত্যাবর্তন হল তাঁরও ৷ শেষবার ইপিএলে চেলসিকে হাতে গোনা ন'টি ম্য়াচে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তিনি ৷ যে ক্লাবের হয়ে ফুটবলার হিসেবে তিনবার খেতাব জিতেছেন তারকা এই মিডফিল্ডার ৷
Today we have fulfilled our promise to return to the @PremierLeague.— Coventry City (@Coventry_City) April 17, 2026
We do so with ambition, with unity, and with a clear vision for the future.
সে যাইহোক, 2025-26 ইএফএল চ্য়াম্পিয়নশিপের তিন ম্য়াচ বাকি থাকতেই রূপকথার প্রত্যাবর্তন লিখল কভেন্ট্রি ৷ শুক্রবার ব্ল্যাকবার্ন রোভার্সের বিরুদ্ধে 1-1 গোলে ড্র করে আগামী মরশুমে দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার ছাড়পত্র জোগাড় করে নিল কভেন্ট্রি ৷ 54 মিনিটে গোল হজম করে পিছিয়ে পড়া ল্য়াম্পার্ডের দলকে ম্য়াচ শেষের ছ'মিনিট আগে সমতায় ফেরান ববি থমাস ৷ ফ্রি-কিক থেকে তাঁর হেড জালে জড়াতেই ইতিহাস নিশ্চিত করে ফেলে কভেন্ট্রি ৷ গ্য়ালারিতে উল্লাসে ফেটে পড়েন অনুরাগীরা ৷
ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ল্যাম্পার্ড অবশ্য কৃতিত্ব দিয়ে গেলেন তাঁর পূর্বসূরি মার্ক রবিন্সকে ৷ চতুর্থ রাউন্ড থেকে তুলে যিনি ক্লাবকে 2023 সালে ফের প্রিমিয়র লিগের দোরদগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেবার প্লে-অফস ফাইনালে লুটন টাউনের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল কভেন্ট্রির ৷ ল্যাম্পার্ড তাই বলেন, "এই সাফল্যের কৃতিত্ব ক্লাবের সঙ্গে জড়িত সকলের ৷ বিশেষ করে মার্ক রবিন্সের ৷ তাঁর বড়সড় প্রশংসা প্রাপ্য ৷ সবমিলিয়ে এটা বিশাল একটা কৃতিত্ব ৷"
কভেন্ট্রি ছাড়াও চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম দু'য়ে শেষ করে আগামী প্রিমিয়র লিগে সরাসরি জায়গা করে নেবে আরও একটি ক্লাব ৷ যে দৌড়ে রয়েছে ইপসউইচ টাউন, মিলওয়াল এফসি, সাউদাম্পটনের মতো ক্লাবগুলি ৷ এছাড়া তিন থেকে ছ'য়ে শেষ করা চারটি ক্লাবের মধ্যে একটি আগামী ইপিএলে জায়গা করে নেবে প্লে-অফস জিতে ৷