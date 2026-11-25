ম্যাচের আগে কথা 'ওয়ান্ডার কিড' বৈভবের, 200 করার আগে কে দিলেন টিপস !
Record Breaking List A Double Ton: লিস্ট-এ ক্রিকেটে 28 বলে রেকর্ড ব্রেকিং সেঞ্চুরি বৈভব সূর্যবংশীর ৷
By ANI
Published : November 25, 2026 at 6:09 PM IST
দোহা, 25 নভেম্বর: 'রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ'-এ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী 'এ' দলের বিপক্ষে রেকর্ড গড়ে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ তবে, আগের দুই ম্যাচে নেপাল ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রান করতে পারেনি 15 বছরের এই কিশোর ৷ সেই নিয়ে কার্যত হতাশ ছিলেন তিনি ৷ সেই হতাশা কাটিয়ে রানের ফেরার নেপথ্যে অবশ্য রয়েছে অন্য কাহিনি ৷
ম্যাচ শেষে এই 'ওয়ান্ডার কিড' জানালেন, ম্যাচ খেলতে নামার আগে তাঁর আদর্শ তথা বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ৷ আর তারই প্রভাব ইউএই ম্যাচে দেখতে পেল গোটা ক্রিকেট বিশ্ব ৷
বৈভব জানিয়েছেন, যুবরাজের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে ৷ এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে ম্যাচে যেসব ভুল তিনি করছিলেন, তা শুধরে নিতে পেরেছেন 15 বছরের কিশোর ৷ দোহায় খেলা ম্যাচে সূর্যবংশী দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন ৷ তিনি প্রথমে 28 বলে রেকর্ড ব্রেকিং 'লিস্ট এ' সেঞ্চুরি হাঁকান ৷ তারপর মাত্র 52 বলে অবিশ্বাস্য এক ডাবল সেঞ্চুরি পূরণ করেন ৷ এটি 'লিস্ট এ' ফরম্যাটের ইতিহাসে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড ৷ এই তালিকায় তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন নিউজিল্যান্ডের চ্যাড বোস, যিনি দুই বছর আগে ক্যান্টারবারির হয়ে 103 বলে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন ৷
বৈভবের 204 রানের ইনিংস কেবল সেমিফাইনালে ভারতের স্থান নিশ্চিত করেনি, বরং সুনীল গাভাস্কার, সচিন তেন্ডুলকর এবং বিরাট কোহলির মতো কিংবদন্তিদের দীর্ঘ ও গৌরবময় অবদানের পর, এই বাঁ-হাতি ব্যাটার যে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান খেলোয়াড় এবং আগামী দিনে তিনি সুনীল-সচিন-বিরাটের জায়গা নিতে পারেন, সেই ঝলকও দেখালেন ৷
বিসিসিআই-এর একটি ভিডিয়োতে বৈভব জানিয়েছেন, ম্যাচ খেলতে নামার আগে চারজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি ৷ প্রথমে বাবা, তারপর শৈশবের কোচ মণীশ, অনূর্ধ্ব-19 দলের সতীর্থ প্রথম এবং নিজের আইডল যুবরাজ সিং ৷ প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে ফোনে প্রায় আধঘণ্টা কথা বলেছিলেন বৈভব ৷ আলোচনায় বৈভবকে ব্যাটিংয়ের বিষয় বেশ কিছু পরামর্শ দেন যুবরাজ এবং তাঁকে বড় শট খেলার আগে ক্রিজে কিছুটা সময় কাটানোর কথা বলেন ৷
বৈভব বলেন, "গতকাল আমি মাত্র চারজনের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ অবশ্যই, আমার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ আরেকজন হলেন আমার ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা, আরেকজন আমার বন্ধু প্রথম, ও অনূর্ধ্ব-19 পর্যায়ে আমার সঙ্গে ছিল ৷ এই তিনজন, আর চতুর্থ জন হলেন যুবরাজ সিং স্যার ৷ তাঁর সঙ্গে আমার প্রায় আধ ঘণ্টা কথা হয়েছে ৷ তিনি আমাকে ব্যাটিং নিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়েছেন ৷ আমি বেশ চিন্তিত ছিলাম, তাই তাঁর কাছে খোলামেলাভাবেই বললাম, 'স্যার, উইকেটে ব্যাট করতে নামলে আমি এই সমস্যাগুলির মুখোমুখি হচ্ছি' ৷"
কী বলেছিলেন 2011 বিশ্বকাপের প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট ? বৈভব বলেন, "তিনি আমাকে আধ ঘণ্টা ধরে সবকিছু বুঝিয়ে বললেন ৷ তিনি বলেন, আমি যদি কুড়িটা বল খেলি, তবে স্কোর অন্যরকম হবে ৷ তিনি আমাকে অনেক কৌশলগত বিষয়ে পরামর্শ দিলেন ৷ আজ তা আমার খুব কাজে এসেছে ৷ আমার কেবল লক্ষ্য ছিল মাঠে গিয়ে উইকেটটা কেমন তা বুঝে নেওয়া ৷ মাঠে গিয়ে কয়েকটি বল দেখলাম; বল ব্যাটে ভালোভাবে আসছিল, তাই আমি আমার স্বাভাবিক খেলার উপরই আস্থা রেখেছিলাম ৷"
এই ম্যাচের আগে বৈভব কিছুটা খারাপ ফর্মের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 11 রান এবং নেপাল 'এ' দলের বিরুদ্ধে 26 রান করেছিলেন ৷ সোমবারের ডাবল সেঞ্চুরির আগের সাতটি টি-টোয়েন্টি ইনিংসে সূর্যবংশী 22.42 গড়ে মাত্র 157 রান করেছিলেন, যেখানে তাঁর সর্বোচ্চ স্কোর ছিল 42 এবং চারটি ইনিংসে তিনি 20 রানের নিচে আউট হয়েছিলেন ৷
15 বছরের এই কিশোর স্বীকার করেছেন যে, নিজের ভিডিয়োগুলি দেখার সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কিছু ভুল করছেন; আর তাই নিজের আইডল যুবরাজ তাঁকে যা কিছু বলেছিলেন, তার প্রতিটি শব্দ বৈভব মনোযোগ দিয়ে পালন করেছেন ৷
বৈভব বিসিসিআই-এর ইন্টারভিউতে বলেছেন, "গত দু’টি ম্যাচ এবং ঘরোয়া পর্যায়ের কয়েকটি ম্যাচে আমি রান করতে পারিনি ৷ আমার মনোযোগ কিছুটা সরে গিয়েছিল এবং আমি বারবার নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম, আসলে কী ঘটছে ? তবে আমি যুবরাজ স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তিনি আমার আইডল তো বটেই ৷ যখন আপনি আপনার আইডলের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তিনি যা কিছু বলেন, আপনি তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন ৷ আমিও তাঁর প্রতিটি কথা শুনেছি ৷ তিনি আমাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন ৷ আমি আমার ব্যাটিংয়ের ভিডিয়োগুলি দেখলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, কোথায় ভুল করছিলাম ৷ আজ আমি সেই ভুলগুলি না-করার চেষ্টা করেছি ৷ তিনি আমাকে যা করতে বলেছিলেন, আমি ঠিক তা-ই করার চেষ্টা করেছি ৷ তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন ৷"
বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কা এ দলের বিরুদ্ধে রাইজিং এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল খেলতে নামবে ভারত এ ৷ ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে তিনটের সময় খেলা শুরু হবে ৷ যে ম্যাচে আবারও বৈভবের ব্যাটিং বিক্রম দেখার অপেক্ষায় রয়েছে ক্রিকেট বিশ্ব ৷