বর্ষসেরা আম্পায়ার বাছাই নিয়ে সিএবি'তে বেনজির বিতর্ক, প্রেসিডেন্ট সৌরভের হস্তক্ষেপ

বর্ষসেরা আম্পায়ার বাছাই নিয়ে সিএবি'তে বেনজির বিতর্ক, প্রেসিডেন্ট সৌরভের হস্তক্ষেপ
গ্রেড-ওয়ান বিভাগে সেরা আম্পায়ার হিসেবে যুগ্মভাবে সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অদীপ্ত মুখোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন যুগ্মসচিব মদন ঘোষ ৷
Published : August 28, 2026 at 12:08 PM IST
কলকাতা, 28 অগস্ট: বর্ষসেরা ক্রিকেটার, জীবনকৃতি সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষণা হলেও বর্ষসেরা আম্পায়ার বাছাই বিতর্ক সিএবি'তে ৷ মতের অমিল হতেই পারে ৷ কিন্তু তা ঘিরে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে সিএবি'র অন্দরমহলের সদস্যরা বিষয়টিকে সহজে মেনে নিতে পারছেন না ৷
বর্ষসেরা আম্পায়ার বাছাই নিয়ে দিনকয়েক আগে সিএবি'তে একটি বৈঠক হয় ৷ সেই বৈঠকে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট নীতীশরঞ্জন (অণু) দত্ত, সচিব বাবলু কোলে, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস, আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালু) ও তাঁর সাব-কমিটির কয়েকজন সদস্য ৷ বৈঠকে স্থির হয়, বিসিসিআই বিভাগে বর্ষসেরা আম্পায়ার হবেন কৃষ্ণেন্দু পাল ৷ গ্রেড-ওয়ান বিভাগে সেরা আম্পায়ার হিসেবে যুগ্মভাবে সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অদীপ্ত মুখোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করা হয় ৷ এছাড়া গ্রেড-টু বিভাগে সুজয় দাস, গ্রেড-পি বিভাগে অনিমেষ পাল ও সেরা প্রতিশ্রুতিমান আম্পায়ার হিসাবে স্বর্ণেন্দু পালের নাম চূড়ান্ত হয় ৷ সিএবি'র আম্পায়ারদের গ্রুপে সেই তালিকা প্রকাশও হয়ে যায় ৷
গণ্ডগোলের শুরু এরপরেই ৷ তালিকা দেখে সিএবি'র সদ্য প্রাক্তন যুগ্মসচিব মদনমোহন ঘোষ প্রশ্ন তোলেন ৷ সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁর দাবি, এই তালিকা পক্ষপাতদুষ্ট ৷ বিশেষ করে গ্রেড-ওয়ান বিভাগের সেরা আম্পায়ার বাছাইয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ এমনকী সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও সচিব বাবলু কোলে'কে সরাসরি অভিযুক্ত করেন তিনি ৷ যুগ্মভাবে সেরার পুরস্কার নিয়েও আপত্তি তাঁর ৷ এরপরই হস্তক্ষেপ করেন সৌরভ ৷ সৌরভ প্রাথমিকভাবে বর্ষসেরা আম্পায়ার নির্বাচন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেও পরবর্তীতে অদীপ্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম না কি চূড়ান্ত হয়েছে প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের ভিত্তিতেই ৷
গতবছরও যুগ্মভাবে বর্ষসেরা আম্পায়ারের পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ৷ তাহলে এবছর কেন এই অনভিপ্রেত ঘটনা ? মদন ঘোষ বলছেন, "সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ নিয়মিত শুনতে হয়েছে ৷ যুগ্মসচিব থাকাকালীন আমি আম্পায়ার পোস্টিং করতাম ৷ ওর বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ ছিল এবং তা নিয়মিত ৷ সম্প্রতি যত বিতর্কিত ম্যাচ হয়েছে ময়দানে তার বেশিরভাগই খেলিয়েছেন সুবীর ৷ এমনই পরিস্থিতি হয় যে, গত মরশুমে রেলিগেশন ও চ্যাম্পিয়নশিপের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্ব পরিচালনা করার জন্য 20 জন আম্পায়ারের একটি পুল তৈরি করেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সেখানে সুবীরের নাম ছিল না। এরকম একজন কীভাবে সেরা হতে পারে ৷ প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আগেও এই আম্পায়ারকে নিয়ে গলা ফাটিয়েছেন ৷ প্রসেনজিতের বিরুদ্ধেও অনেক ক্লাবের অভিযোগ রয়েছে ৷ আমি নিজের খটকা সিএবি প্রেসিডেন্ট ও সচিবকে জানাই ৷ প্রসেনজিৎ পক্ষপাতিত্ব করেছেন ৷"
পাল্টা আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "প্রথমত, সেরা আম্পায়ার আনুষ্ঠানিক বৈঠকে নির্বাচন হয়েছে ৷ যে বৈঠকে সিএবি ভাইস প্রেসিডেন্ট, সচিব, কোষাধ্যক্ষরা ছিলেন ৷ সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ৷ আমার সিদ্ধান্ত ছিল না ৷ যে কোনও কমিটির প্রধান তাঁর কাজ সুষ্ঠভাবে করতে একটা কোর টিমের উপর নির্ভর করে ৷ আমিও করেছি এবং গত পাঁচবছর চালিয়েছি ৷ প্রয়োজনে রাত 12টা কিংবা সকাল ছ'টায় বললে ম্যাচ করতে যাবে এমন লোক তো চাই ৷ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যই কোর টিম থাকে ৷ মুখ্যমন্ত্রী কি রাজ্য চালাতে শুধুমাত্র 294 জন বিধায়কের উপর নির্ভর করেন, নাকি কোর টিমের প্রতি ভরসা করেন ? যে কোনও সংগঠন চালাতে কোর কমিটির ভূমিকা থাকে ৷" তাঁর সংযোজন, "যিনি এত কথা বলছেন তাঁর বিরুদ্ধেও তো অভিযোগ রয়েছে ৷ তা নিয়ে বিশদে মুখ খুলতে চাই না ৷ আমি কতটা কাজ পারি তা প্রশাসনিক কর্তারা সকলেই জানেন ৷"
সিএবি সচিব বাবলু কোলে বলছেন, "বর্ষসেরা আম্পায়ার সব বিভাগে একজন করেই হবেন ৷ প্রেসিডেন্ট নিজে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ৷ দু-একদিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে ৷" প্রবীণ সিএবি সদস্যরা জানাচ্ছেন, এর আগেও সিএবি'তে নির্বাচন ঘিরে উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ কিন্তু শালীনতা সীমা ছাড়ায়নি ৷ কারণ, জগমোহন ডালমিয়া বা প্রসূন মুখোপাধ্যায় সকলেই প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নিয়ে সচেতন ছিলেন ৷ সমস্যা নিয়ে সরব হলেও তা খোলাবাজারে ছড়িয়ে পড়তে দেননি ৷ সিএবির সম্মান এবং নিজেদের সামাজিক সম্মান তাঁদের মাথায় থাকত ৷ যা এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যত রাস্তায় নামিয়ে আনা হচ্ছে ৷