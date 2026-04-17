'আবেগ কি দিকভ্রান্ত ?' বিতর্কিত ব্যানার নিয়ে লাল-হলুদ জনতাকে বিঁধলেন বাগান সভাপতি

'আবেগ কি দিকভ্রান্ত ?' বিতর্কিত ব্যানার নিয়ে লাল-হলুদ জনতাকে বিঁধলেন বাগান সভাপতি
গত কয়েকবছরে জামশেদপুরে গিয়ে লাগাতার আক্রান্ত হয়েছেন মোহনবাগান সমর্থকরা ৷ সেই ঘটনায় পড়শি ক্লাবকে বিঁধে বৃহস্পতিবার ব্যানার এনেছিল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের একাংশ ৷
Published : April 17, 2026 at 4:43 PM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: "গ্যালারির আকাশে এক বিষণ্ণ সূর্যোদয়, লাল-হলুদ হৃদয়ে অমর অরুণোদয় ৷" সদ্য প্রয়াত অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করে বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু ম্যাচে যুবভারতীর গ্যালারি থেকে নেমেছিল টিফো ৷ যা প্রশংসা কুড়িয়েছে সবমহলে ৷ একইদিনে লাল-হলুদ সমর্থকদের আরেক গোষ্ঠীর নামানো ব্যানারে তৈরি হল বিতর্ক ৷ যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ৷
দিনকয়েক আগে জামশেদপুরে প্রিয় দলের ম্য়াচ দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছিল এক মোহনবাগান সমর্থককে ৷ প্রতিপক্ষ সমর্থকদের মারে মাথা ফেটেছিল বাগান সমর্থক রাজীব রায়ের ৷ ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল জার্সিও ৷ যদিও ইস্পাতনগরীতে এহেন ঘটনা প্রথম নয় ৷ গতবছরও খেলা দেখতে গিয়ে জামশেদপুরের গ্যালারিতে আক্রান্ত হতে হয়েছিল সবুজ-মেরুন জনতাকে ৷ সেবার মোহনবাগানের এক সমর্থকের উপর চড়াও হয়েছিল পুলিশ ৷ পুলিশের লাঠির ঘায়ে তাঁর মাথা ফেটেছিল বলেও অভিযোগ ৷ পরবর্তীতে কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে চিঠি দিয়ে ভবিষ্যতে জামশেদপুরে সমর্থকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়ে আবেদন করা হয় ক্লাবের তরফে ৷
সেই ঘটনারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন পড়শি সমর্থকদের বিঁধে ব্য়ানার মাঠে এনেছিল একদল ইস্টবেঙ্গল সমর্থক ৷ যেখানে লেখা ছিল, "ওয়েল ডান জামশেদপুর পুলিশ ৷" অর্থাৎ, ম্য়াচ দেখতে গিয়ে বাগান সমর্থকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় জামশেদপুর পুলিশকে বাহবা প্রদান করা হয় ব্য়ানারের মধ্যে দিয়ে ৷ যা দেখে চুপ থাকতে পারেননি মোহনবাগান সভাপতি ৷
এই ঘটনাকে বাংলার চিরকালীন সংহতির পরিপন্থী এবং অত্যন্ত লজ্জাজনক আখ্যা দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ৷ তিনি লেখেন, "মাঠের লড়াই কি আমাদের জাত্যাভিমানকেও হারিয়ে দিল ? এক হাতে মোহনবাগান, অন্য হাতে ইস্টবেঙ্গল-এই দুই স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাংলার ফুটবল আবেগ ৷ কিন্তু আজ সেই আবেগ কি দিকভ্রান্ত ? কিছুদিন আগে জামশেদপুরে ISL-এর ম্যাচ দেখতে গিয়ে আমাদেরই সমর্থক আমাদেরই ঘরের ছেলে মোহনবাগান সমর্থকরা আক্রান্ত হলেন ৷ কারো মাথা ফাটলো, কারো পড়লো 10টি সেলাই ৷ সেই রক্ত কোনো নির্দিষ্ট ক্লাবের নয়, সেই রক্ত ছিল একজন বাঙালির ৷ ভিনরাজ্যে গিয়ে যখন নিজের রাজ্যের মানুষ লাঞ্ছিত হয়, তখন সেটা গোটা বাংলার অপমান ৷"
বাগান সভাপতির সংযোজন, "কিন্তু আজ কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে যখন সেই ঘটনার হোতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যানার (ব্যানারে লেখা: "Well Done Jamshedpur Police") ঝোলানো হয়, তখন মাথা লজ্জায় নত হয়ে আসে ৷ ব্যানারের ওই ভাষা কি শুধু মোহনবাগানকে বিঁধল ? না, ওই ভাষা অপমান করল ফুটবলকে, অপমান করল বাংলার চিরকালীন সংহতিকে ৷"