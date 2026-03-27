প্রকাশিত আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বের সূচি, কবে-কোথায় খেলবে নাইটরা ?

প্রকাশিত আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বের সূচি, কবে-কোথায় খেলবে নাইটরা ?
দ্বিতীয় পর্বে 10টি ম্যাচের মধ্যে চারটি ঘরের মাঠে খেলবে কেকেআর ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ তিনটি ম্য়াচ ইডেনে খেলার সুযোগ পাচ্ছে পার্পল ব্রিগেড ৷
Published : March 27, 2026 at 11:27 AM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: আগামী 12 এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম 20টি ম্য়াচের সূচি প্রথম দফায় ঘোষণা করা হয়েছিল বোর্ডের তরফে ৷ বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের রূপরেখা দেখে তবেই আইপিএলের বাকি পর্বের সূচি ঘোষণা করার কথা ছিল বোর্ডের ৷ সেইমতো বৃহস্পতিবার সন্ধেয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের গ্রুপ পর্বের বাকি সূচি দ্বিতীয় দফায় ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
অর্থাৎ, এদিন আইপিএলের গ্রুপ পর্বের বাকি 50 ম্য়াচের সূচি ঘোষণা হয়ে গেল বিসিসিআই'য়ের তরফে ৷ যার শুরুটা হচ্ছে আগামী 13 এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম রাজস্থান রয়্য়ালস ম্যাচ দিয়ে ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে হায়দরাবাদে ৷ 19তম সংস্করণে আইপিএলের গ্রুপ পর্বের ম্য়াচ শেষ হচ্ছে আগামী 24 মে ৷ 13 এপ্রিল-24 মে সময়কালে 12টি ভিন্ন শহরে লিগের ম্য়াচগুলি খেলবে 10টি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল ৷
প্রথম দফায় প্রত্যেকটি দলের যে চার ম্য়াচের সূচি প্রকাশ পেয়েছিল, সেখানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের তিনটি হোম ম্য়াচ ছিল ৷ অর্থাৎ, দ্বিতীয় পর্বে পার্পল ব্রিগেডের যে 10 ম্য়াচের সূচি ঘোষণা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র চারটি ঘরের মাঠে খেলবে তারা ৷ দ্বিতীয় দফার আইপিএল সূচিতে শাহরুখ খানের দলের প্রথম ম্য়াচ আগামী 14 এপ্রিল ৷ চেন্নাইয়ের মাটিতে ওইদিন চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হবে আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোং ৷ দ্বিতীয় পর্বে রাজস্থান রয়্যালস, গুজরাত টাইটান্স, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্য়াপিটালসের বিরুদ্ধে ম্য়াচগুলি ইডেনে খেলবে নাইটরা ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রুপ পর্বের শেষ তিনটি ম্য়াচই হোমে খেলবে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ আগামী 29 মার্চ অর্থাৎ, প্রতিযোগিতার দ্বিতীয়দিন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্য়াচ দিয়ে 2026 আইপিএলে অভিযান শুরু হচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৷ যে ম্য়াচ খেলতে গত 25 মার্চ মায়ানগরীতে উড়ে গিয়েছে দল ৷ আসন্ন মরশুমের জন্য নাইটদের সহঅধিনায়ক বেছে নেওয়া হয়েছে রিঙ্কু সিংকে ৷
- একনজরে আইপিএলে নাইটদের পূর্ণাঙ্গ সূচি:
- বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স: 29 মার্চ, মুম্বই (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: 2 এপ্রিল, কলকাতা (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম পঞ্জাব কিংস: 6 এপ্রিল, কলকাতা (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস: 9 এপ্রিল, কলকাতা (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম চেন্নাই সুপার কিংস: 14 এপ্রিল, চেন্নাই (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম গুজরাত টাইটান্স: 17 এপ্রিল, আমেদাবাদ (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম রাজস্থান রয়্য়ালস: 19 এপ্রিল, কলকাতা (বিকেল সাড়ে 3টে)
- বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস: 26 এপ্রিল, লখনউ (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: 3 মে, হায়দরাবাদ (বিকেল সাড়ে 3টে)
- বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস: 8 মে, নয়াদিল্লি (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু: 13 মে, রাইপুর (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম গুজরাত টাইটান্স: 16 মে, কলকাতা (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স: 20 মে, কলকাতা (সন্ধে সাড়ে 7টা)
- বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস: 24 মে, কলকাতা (সন্ধে সাড়ে 7টা)