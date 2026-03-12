ETV Bharat / sports

তেরঙার অসম্মান ! হার্দিক পান্ডিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের

বিশ্বজয়ের সেলিব্রেশনে জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷ এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেছেন এক আইনজীবী ৷

COMPLAINT AGAINST HARDIK PANDYA
বিশ্বকাপ জয়ের পর বান্ধবীর সঙ্গে সেলিব্রেশনে হার্দিক পান্ডিয়া (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 2:03 PM IST

পুনে, 12 মার্চ: বিশ্বজয়ের রেশ কাটতে না-কাটতেই মারাত্মক অভিযোগের তিরে বিদ্ধ হার্দিক পান্ডিয়া ৷ বিশ্বজয়ের মঞ্চে জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছেন ভারতীয় দলের তারকা অলরাউন্ডারে ৷ এই মর্মে বরোদা অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন পুনের এক আইনজীবী ৷ পুনের শিবাজিনগর থানায় ভারতীয় ক্রিকেটারের নামে দায়ের হয়েছে অভিযোগ ৷

গত রবিবার অর্থাৎ, 8 মার্চ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নিউজিল্য়ান্ডকে 96 রানে হারিয়ে টি-20'তে তৃতীয়বার বিশ্বসেরা হয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ আর সেই জয়ের পর মাঠে বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে তেরঙা গায়ে সেলিব্রেশনে মত্ত হয়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ এককথায় বলা যায় বিশ্বজয়ের সেলিব্রেশনে দলের মধ্যমণি হয়ে ছিলেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷ সেই সেলিব্রেশনই বিপদ ডেকে আনল ৷

আইনজীবী ওয়াজিদ খান হার্দিক পান্ডিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগে জানিয়েছেন, ভারতীয় অলরাউন্ডার এবং তাঁর গার্লফ্রেন্ড মাহিকা শর্মা সেলিব্রেশনের নামে জাতীয় পতাকার অসম্মান করেছেন ৷ তেরঙা গায়ে জড়িয়ে হার্দিক যে আচরণ করেছেন, তা শালীনতার সীমা ছাড়িয়েছে বলে অভিযোগে জানিয়েছেন ওই আইনজীবী ৷ একইসঙ্গে জাতীয় সম্মান আইনের অধীনে ভারতীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জিও জানিয়েছেন তিনি ৷ শিবাজিনগর থানায় ওয়াজিদ খান তাঁর অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ হার্দিক পান্ডিয়ার সেলিব্রেশনের একটি ভিডিয়োও পেশ করেছেন ৷ এখন দেখার আইনজীবীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আদৌ ভারতীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করে কি না ৷

উল্লেখ্য, 2024 সালের পর 2026 সংস্করণেও ভারতের টি-20 বিশ্বজয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ টুর্নামেন্টে প্রয়োজনের সময় ব্য়াট কিংবা বল হাতে জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছে বরোদা ক্রিকেটারকে ৷ বিশ্বকাপে ন'টি ম্য়াচে ব্য়াট হাতে 217 রানের পাশাপাশি বল হাতে নয় উইকেট সংগ্রহ করেছেন হার্দিক ৷ ব্য়াট হাতে তাঁর স্ট্রাইক-রেট 160.74 ৷ এর মধ্যে রয়েছে জোড়া অর্ধশতরানও ৷

ভারতের বিশ্বজয়ে তাঁর অবদানের গুরুত্ব বিবেচনা করে আইসিসি টুর্নামেন্টের সেরা একাদশেও জায়গা দিয়েছে হার্দিককে ৷ ফাইনালে ব্য়াট হাতে 13 বলে 18 রান করার পাশাপাশি 36 রান খরচ করে একটি উইকেট নিয়েছেন হার্দিক ৷

