তেরঙার অসম্মান ! হার্দিক পান্ডিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের

তেরঙার অসম্মান ! হার্দিক পান্ডিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের
বিশ্বজয়ের সেলিব্রেশনে জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷ এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেছেন এক আইনজীবী ৷
Published : March 12, 2026 at 2:03 PM IST
পুনে, 12 মার্চ: বিশ্বজয়ের রেশ কাটতে না-কাটতেই মারাত্মক অভিযোগের তিরে বিদ্ধ হার্দিক পান্ডিয়া ৷ বিশ্বজয়ের মঞ্চে জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছেন ভারতীয় দলের তারকা অলরাউন্ডারে ৷ এই মর্মে বরোদা অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন পুনের এক আইনজীবী ৷ পুনের শিবাজিনগর থানায় ভারতীয় ক্রিকেটারের নামে দায়ের হয়েছে অভিযোগ ৷
গত রবিবার অর্থাৎ, 8 মার্চ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নিউজিল্য়ান্ডকে 96 রানে হারিয়ে টি-20'তে তৃতীয়বার বিশ্বসেরা হয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ আর সেই জয়ের পর মাঠে বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে তেরঙা গায়ে সেলিব্রেশনে মত্ত হয়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ এককথায় বলা যায় বিশ্বজয়ের সেলিব্রেশনে দলের মধ্যমণি হয়ে ছিলেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷ সেই সেলিব্রেশনই বিপদ ডেকে আনল ৷
আইনজীবী ওয়াজিদ খান হার্দিক পান্ডিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগে জানিয়েছেন, ভারতীয় অলরাউন্ডার এবং তাঁর গার্লফ্রেন্ড মাহিকা শর্মা সেলিব্রেশনের নামে জাতীয় পতাকার অসম্মান করেছেন ৷ তেরঙা গায়ে জড়িয়ে হার্দিক যে আচরণ করেছেন, তা শালীনতার সীমা ছাড়িয়েছে বলে অভিযোগে জানিয়েছেন ওই আইনজীবী ৷ একইসঙ্গে জাতীয় সম্মান আইনের অধীনে ভারতীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জিও জানিয়েছেন তিনি ৷ শিবাজিনগর থানায় ওয়াজিদ খান তাঁর অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ হার্দিক পান্ডিয়ার সেলিব্রেশনের একটি ভিডিয়োও পেশ করেছেন ৷ এখন দেখার আইনজীবীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আদৌ ভারতীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করে কি না ৷
#WATCH | Pune: Advocate Wajid Khan says, " you must have seen the t20 world cup here. hardik pandya was dancing with his girlfriend in celebration of his victory. the national flag was tied to his back... according to section 2 of the 1971 national flag act, we should respect the… pic.twitter.com/mHVHn336ql— ANI (@ANI) March 12, 2026
উল্লেখ্য, 2024 সালের পর 2026 সংস্করণেও ভারতের টি-20 বিশ্বজয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ টুর্নামেন্টে প্রয়োজনের সময় ব্য়াট কিংবা বল হাতে জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছে বরোদা ক্রিকেটারকে ৷ বিশ্বকাপে ন'টি ম্য়াচে ব্য়াট হাতে 217 রানের পাশাপাশি বল হাতে নয় উইকেট সংগ্রহ করেছেন হার্দিক ৷ ব্য়াট হাতে তাঁর স্ট্রাইক-রেট 160.74 ৷ এর মধ্যে রয়েছে জোড়া অর্ধশতরানও ৷
ভারতের বিশ্বজয়ে তাঁর অবদানের গুরুত্ব বিবেচনা করে আইসিসি টুর্নামেন্টের সেরা একাদশেও জায়গা দিয়েছে হার্দিককে ৷ ফাইনালে ব্য়াট হাতে 13 বলে 18 রান করার পাশাপাশি 36 রান খরচ করে একটি উইকেট নিয়েছেন হার্দিক ৷