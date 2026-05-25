ইতিহাস গড়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোমো

ইতিহাস গড়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোমো
শেষ ম্য়াচ হেরে কোমো'র ইতিহাস গড়ার পথ প্রশস্ত করে দিল এসি মিলান ৷ শেষ ম্য়াচে 4-1 গোলে জিতল সেস ফ্যাব্রেগাস প্রশিক্ষণাধীন দল ৷
Published : May 25, 2026 at 5:17 PM IST
ক্রেমোনা (ইতালি), 25 মে: বড়সড় উত্থানের সাক্ষী রইল ইউরোপিয়ান ফুটবল ৷ সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে রবিবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জন করল কোমো ৷ 2025-26 সিরি-এ'র শেষ ম্য়াচে এদিন ক্রেমোনিজ'কে 4-1 হারিয়ে এককথায় অসাধ্য সাধন করল সেস ফ্র্য়াব্রেগাস প্রশিক্ষণাধীন ইতালির ক্লাবটি ৷
119 বছরের ইতিহাসে এই প্রথম চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করল কোমো ৷ ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় তাদের খেলার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ কিন্তু কোন প্রতিযোগিতায় খেলবে কোমো, ইউরোপা লিগ নাকি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ ? উত্তর জানতে অপেক্ষা ছিল লিগের শেষ দিন অর্থাৎ রবিবার পর্যন্ত ৷
কোমা'র সঙ্গে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে যোগ্যতা অর্জনের দৌড়ে ছিল এসি মিলান ৷ লুকা মদ্রিচরা জিতলে ইউরোপা লিগ খেলতে হল কোমো'কে ৷ কিন্তু ক্যাগলিয়ারি'র কাছে মিলান হারায় এবং কোমো নিজেদের ম্য়াচ জিতে নেওয়ায় তৈরি হল ইতিহাস ৷ উল্লেখ্য, 21 বছর অপেক্ষার পর 2024-25 মরশুমে সিরি-এ'তে উত্থান হয়েছিল কোমো'র ৷ মাঝের সময়টাতে চরম আর্থিক দুরাবস্থার সাক্ষী থেকে ইতালির ক্লাবটি ৷ একসময় দেউলিয়াও হয়ে যায় তারা ৷ বর্তমানে ক্লাবটির একটি অংশের শেয়ার হাতে রেখেছেন প্রাক্তন আর্সেনাল কিংবদন্তি থিয়েরি অরিঁ ৷
তাঁর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং সঙ্গে একদা আর্সেনালে অরিঁর সতীর্থ ফ্র্যাব্রেগাসের কোচিং মিরাকল তৈরি করল ৷ উল্লেখ্য, 2022-23 মরশুমে কোমো'র জার্সিতে খেলার পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন ম্য়ানেজারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ফ্র্যাব্রেগাস ৷ পরের বছর পাকাপাকিভাবে দায়িত্ব নেন স্প্যানিয়ার্ড ৷
লিগের শেষ ম্য়াচে এদিন জেসাস রড্রিগেজের গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় কোমো ৷ বিরতির পর 2-0 করেন আনাস্তাসিওস দৌভিকাস ৷ এরপর পেনাল্টি থেকে সমতায় ফেরে ক্রেমোনিজ ৷ ম্য়াচ শেষ হওয়ার মিনিট কুড়ি আগে কোমো'কে দেওয়া একটি পেনাল্টি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালে লাল-কার্ড দেখেন তিন ক্রেমোনিজ ফুটবলার ৷
লুকাস দা কুনহা স্পটকিক থেকে তৃতীয় গোলটি করেন ৷ 80 মিনিটে দলের চতুর্থ গোলটিও তাঁর ৷ সবমিলিয়ে 4-1 গোলে জিতিয়ে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ নিশ্চিত করে কোমো ৷ অন্যদিকে ম্য়াচ হেরে অবনমন হয়ে গেল ক্রেমোনিজের ৷