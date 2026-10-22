নবাগত কোমোর কাছে চার গোল হজম, লজ্জার হারে আরও আঁধারে ম্য়ান ইউ

নবাগত কোমোর কাছে চার গোল হজম, লজ্জার হারে আরও আঁধারে ম্য়ান ইউ
ইতালির ক্লাবটির কাছে 1-4 গোলে হেরে গেলেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা ৷ যা প্রতিযোগিতায় তাদের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে থাকবে ৷
Published : October 22, 2026 at 12:30 PM IST
কোমো (ইতালি), 22 অক্টোবর: প্রিমিয়র লিগে প্রথম সাত ম্যাচে মাত্র একটি জয়, ঝুলিতে পয়েন্ট মাত্র সাত ৷ ইপিএলে গত চার দশকের ইতিহাসে যা সবচেয়ে খারাপ শুরু ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ৷ সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে গত ছ'ম্য়াচে জয় ছিল না একটিতেও ৷ স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়ছিল ম্যানেজার মাইকেল ক্যারিকের উপর ৷ পাহাড়প্রমাণ চাপ নিয়ে বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোমোর মুখোমুখি হয়েছিল 'রেড ডেভিলস' ৷ কিন্তু প্রতিযোগিতায় নবাগতদের বিরুদ্ধেও লজ্জার হার হজম করতে হল ইউনাইটেডকে ৷
ইতালির ক্লাবটির কাছে 1-4 গোলে হেরে গেলেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা ৷ যা প্রতিযোগিতায় তাদের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে থাকবে ৷ নিকো পাজের জোড়া গোল, অ্যানাস্তাসিওস ডৌভিকাস, জ্যাকব রামনের গোলে অসহায় আত্মসমর্পণ তিনবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বিজেতাদের ৷ অন্যদিকে আরবি লেইপজিগের পর ম্য়ান ইউনাইটেডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চমক জারি রাখল সেস ফ্র্যাব্রেগাস অ্যান্ড কোম্পানি ৷
দু'টি মরশুম আগে যে ক্লাবটি দেশের দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলত সেই কোমো এদিন তারকাখচিত ইউনাইটেডকে মাত্র দু'মিনিটের মধ্য়ে পিছনে ফেলে ৷ মেসির দেশের আগামীর তারকা নিকো পাজ বাঁ-পায়ের সোয়ার্ভিং শটে দ্বিতীয় মিনিটে এগিয়ে দেন কোমোকে ৷ আরও একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও প্রথমার্ধে আর ব্যবধান বাড়েনি ইতালির ক্লাবটির ৷ তবে ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে আরও গতি আনে ফ্র্যাব্রেগাসের ছেলেরা ৷ যে গতিতে ছারখার হয়ে যায় হ্যারি ম্যাগুয়ার নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড রক্ষণভাগ ৷
Three points on this European night at the Sinigaglia ⏹️ https://t.co/OvyDK1kcoV— Como1907 (@Como_1907) October 21, 2026
49 মিনিটে কোমার হয়ে দ্বিতীয় গোল ডৌভিকাসের ৷ পাজের বাড়ানো থ্রু বল ধরে 2-0 করেন গ্রিক স্ট্রাইকার ৷ আট মিনিট বাদে ম্য়াচে তাঁর দ্বিতীয় গোল করে জয় কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেন পাজ ৷ পরিবর্ত কার্লোস বালেবার পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে 57 মিনিটে একক দক্ষতায় গোল করে যান আর্জেন্তাইন মিডফিল্ডার ৷ 76 মিনিটে ইউনাইচেডের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন ডিফেন্ডার রামন ৷
ভেসে আসা বামপ্রান্তিক ক্রসে জোরালো হেডারে 4-0 করেন তিনি ৷ সংযুক্তি সময়ে জোসুয়া জির্কজির গোল ব্যবধান কমালেও তাতে ইউনাইটেডের লজ্জা অবশ্য কমেনি এতটুকু ৷ এই ফলাফলের পর ক্য়ারিকের বিদায় কি আসন্ন ? উত্তর দেবে সময় ৷