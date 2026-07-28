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ইতিহাস শর্মিলার, কমনওয়েলথে সোনা জিতে রেকর্ড; ভারতের পদক সংখ্যা বেড়ে 10

মীরাবাঈয়ের পর শর্মিলা ৷ কমনওয়েলথ গেমসে প্যারা অ্যাথলেটিক্সে ঐতিহাসিক সোনা জিতলেন ৷ মহিলাদের শট পুটে এফ57-এ সেরার সেরা হতেই, ভারতের তেরঙা উড়ল সবচেয়ে উঁচুতে ৷

COMMONWEALTH GAMES 2026
কমনওয়েলথে সোনা জিতে রেকর্ড শর্মিলার (তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক্স হ্যান্ডেল)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 12:16 PM IST

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গ্লাসগো, 28 জুলাই: দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল পেলেন শর্মিলা। মহিলাদের শট পুট এফ57-এ স্বর্ণপদক জিতলেন তিনি। সোমবার রাতে গ্লাসগোতে আবারও সবচেয়ে উঁচুতে উড়ল ভারতের পতাকা ৷ মীরাবাঈ চানু এবারের কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম ভারতীয় হিসাবে সোনা জিতেছিলেন। শর্মিলা ধনকড় প্রথম ভারতীয় হিসাবে কমনওয়েলথ গেমসের প্যারা অ্যাথলেটিক্সে সোনা জিতলেন। পাশাপাশি, প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে প্যারা অ্যাথলেটিক্সে পদক জয়ের কৃতিত্বও অর্জন করেছেন ৷

সোমবার গভীর রাতে (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) মাঠে নামেন হরিয়ানার 39 বছরের শর্মিলা ধনকড় ৷ মহিলাদের এফ-57 শট পুট ফাইনালে নিয়ম মেনে ছ'টি থ্রোয়ের সুযোগ ছিল প্যারা অ্যাথলিটের সামনে। তার মধ্যে শর্মিলার সেরা থ্রো ছিল 9.81 মিটার। এই দূরত্ব স্পর্শ করতে পারেনি আর কোনও ক্রীড়াবিদ। ফলে সোনা জিতে নিয়েছেন শর্মিলা। আবার এই ইভেন্টেই অপর একটি পদকও পেয়েছে ভারত। শিল্পা কে শায়লা 7.26 মিটার থ্রো করে এই ইভেন্ট থেকে জিতে নিয়েছেন ব্রোঞ্জ। ফলে এক ইভেন্ট থেকে জোড়া পদক পেয়েছে ভারত ।

শর্মিলার এই জয়ের ফলে কমনওয়েলথ গেমসের প্যারা-অ্যাথলেটিক্সে 20 বছরের খরা কাটল ভারতের। এর আগে কমনওয়েলথ গেমসে প্যারা-অ্যাথলেটিক্সে সর্বশেষ পদক জিতেছিলেন রঞ্জিত কুমার জয়সিলন ৷ 2006-এ তিনি 'সিটেড ডিসকাস থ্রো' ইভেন্টে সেরার সেরা তকমা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তিনি ৷

প্যারা-অ্যাথলেটিক্সে ঐতিহাসিক সোনা জিতে শর্মিলা বলেন, "গ্লাসগোতে আয়োজিত এই এত ইভেন্টে ভারতের কাছে আজকের দিনটা সভলভাবে কাটল। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে ৷ পদক পেয়ে খুবই ভালো লাগছে ৷ অনেক সমস্যার মধ্যে জীবন অতিবাহিত হয়েছে ৷ আমার মা খুব কষ্ট করেছেন ৷ সকল প্রতিকুলতার সঙ্গে লড়াই করেছেন তিনি ৷ আমার জন্য মা সমস্ত কিছু বিক্রি করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন ৷ আমি মায়ের স্বপ্নপূরণ করলাম ৷" অ্যাথলিটের আগামী স্বপ্ন কী ? শর্মিলার উত্তর, "প্যারা অলিম্পিক্সে সোনা জিতব ৷"

  • ধারাবাহিক সাফল্যের পুরস্কার পেলেন শর্মিলা

প্যারা অ্যাথলেটিক্সে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল পেলেন শর্মিলা। 2022-এ বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে জাতীয় রেকর্ড গড়েও অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছিল। 2023-এ এশিয়ান প্যারা গেমসে তিনি ফোর্থ পজিশনে শেষ করেন ৷ 2025-এর ইন্ডিয়ান ওপেন প্যারা অ্যাথলেটিক্সে অবশ্য সোনা জিতেছিলেন। চলতি বছর দুবাইয়ের ফাজ্জা আন্তর্জাতিক প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও শটপুটে সোনা ও ডিসকাসে ব্রোঞ্জ জিতে নিজের ফর্মের ইঙ্গিত দেন তিনি। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেই এ বার কমনওয়েলথ গেমসে দেশের হয়ে সোনার পদক জিতে ইতিহাস গড়লেন শর্মিলা।

শর্মিলা'কে অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "গ্লাসগোয় ইতিহাস তৈরি হল ৷ মরশুমের সেরা থ্রো'য়ে মহিলাদের শট পুট এফ57 ইভেন্টে বিশেষ সোনা জয়ের জন্য শর্মিলাকে অভিনন্দন ৷ তাঁর উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্সে কমনওয়েলথ গেমসের প্যারা অ্য়াথলেটিক্সে 20 বছরের খরা কাটল ভারতের ৷ আগামীর জন্য রইল শুভেচ্ছা ৷"

উল্লেখ্য, পঞ্চম দিনে একটি সোনা-সহ ভারতের ঝুলিতে এসেছে মোট 6টি পদক। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 10। দুটি সোনা, পাঁচটি রুপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ ৷ পদকজয়ীরা হলেন, মীরাবাঈ চানু (সোনা, ভারোত্তোলন), শর্মিলা ধনকড় (সোনা, প্যারা শট পুট), ঋষিকান্ত সিং (রুপো, ভারোত্তোলন), রাজা মুথুপান্ডি (রুপো, ভারোত্তোলন), জ্ঞানেশ্বরী যাদব (রুপো, ভারোত্তোলন), সর্বেশ কুশারে (রুপো, হাই জাম্প), ভাল্লুরি অজয় বাবু (রুপো, ভারোত্তোলন), বিন্দিয়ারানি দেবী (ব্রোঞ্জ, ভারোত্তোলন), শিল্পা কে শায়লা (ব্রোঞ্জ, প্যারা শট পুট) এবং ঝান্ডু কুমার (ব্রোঞ্জ, প্যারা পাওয়ারলিফটিং)।

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