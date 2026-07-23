আজ শুরু কমনওয়েলথ গেমস, প্রথমদিন লন-বোলসে নামছে ভারত

আজ শুরু কমনওয়েলথ গেমস, প্রথমদিন লন-বোলসে নামছে ভারত
23তম কমনওয়েলথ গেমসের সূচনা বৃহস্পতিবার ৷ গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত হতে চলা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন ভারতের 126 জন প্রতিযোগী ৷
Published : July 23, 2026 at 12:29 PM IST
গ্লাসগো, 23 জুলাই: চার বছর আগে বার্মিংহ্য়াম গেমসে যে ইভেন্টে তৈরি হয়েছিল ইতিহাস, সেই লন-বোলস দিয়েই 2026 কমনওয়েলথ গেমসে অভিযান শুরু করছে ভারত ৷ বৃহস্পতিবার স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় শুরু হচ্ছে 23তম কমনওয়েলথ গেমস ৷ আর প্রথমদিন মহিলা, পুরুষ উভয় বিভাগেই লন-বোলসে নামছে ভারতীয় দল ৷
উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে ইভেন্টের সংখ্যা ৷ ফলত মাত্র 10টি ইভেন্ট নিয়ে এবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কমনওয়েলথ গেমস ৷ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন 74টি দেশের 3000 প্রতিযোগী ৷ 22টি সোনা-সহ 61টি পদক জিতে গত কমনওয়েলথ গেমসে চতুর্থস্থানে শেষ করেছিল ভারতীয় দল ৷ 1934 সংস্করণে আত্মপ্রকাশের পর এই নিয়ে 29 বার কমনওয়েলথে অংশ নিচ্ছে তারা ৷ 77 পুরুষ এবং 49 মহিলা, সর্বমোট 126 জন প্রতিযোগী নিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে পাড়ি দিয়েছে ভারত ৷
ভারোত্তোলনে মীরাবাই চানু, বক্সিংয়ে লভলিনা বরগোহাইন, জেসমিন লাম্বোরিয়া'রা যেমন রয়েছেন ৷ তেমন ট্র্যাক অ্য়ান্ড ফিল্ড থেকে চলতি বছর কমনওয়েলথে বেশ কিছু পদকের প্রত্যাশী ভারতীয় দল ৷ এর মধ্যে প্রথমেই যে নামটি থাকবে, সেটি নীরজ চোপড়া ৷ জ্যাভলিন থ্রো'য়ে ভারতের সোনার ছেলের সঙ্গে পদকজয়ের দৌড়ে রয়েছেন রোহিত যাদব ৷ এছাড়া লং-জাম্পে মুরলি শ্রীশঙ্কর, হাই-জাম্পে সরবেশ কুশারে, শটপুটে তেজিন্দর পাল সিং তুর, ডেকাথলনে তেজস্বীন শঙ্করের দিকে তাকিয়ে ভারত ৷
𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲, 𝐬𝐞𝐭... 𝐬𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬! 🔔— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 22, 2026
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বৃহস্পতিবার অবশ্য লন-বোলস দিয়ে শুরু হচ্ছে অভিযান ৷ তবে দলগত নয়, পুরুষ সিঙ্গলস এবং মহিলা পেয়ার্স ইভেন্টে ভারত নামছে প্রথমদিন ৷ উল্লেখ্য, বার্মিংহ্যামে মহিলা বিভাগে লন-বোলসে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছিল ভারত ৷ প্রথমবার এই ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেছিলেন পিঙ্কি, রূপা রানি তিরকে, নয়নমণি সইকিয়া এবং লাভলি চৌবে ৷ দঃ আফ্রিকাকে 17-10 ব্যবধানে হারিয়ে ঐতিহাসিক সোনা ঘরে তুলেছিল মেয়েরা ৷ তবে পুরুষ বিভাগে রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ভারতকে ৷
- একনজরে প্রথমদিন ভারতের ইভেন্ট সূচি:
- লন-বোলস পুরুষ সিঙ্গলস গ্রুপ পর্ব- দুপুর 2টো (ভারতের ইভেন্ট আনুমানিক সন্ধ্যা 6টা 15 মিনিট)
- লন-বোলস মহিলা পেয়ার্স গ্রুপ পর্ব- দুপুর 2টো (ভারতের ইভেন্ট শুরু আনুমানিক বিকেল 4টে 50 মিনিট)