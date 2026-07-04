ঘানাকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে সুইজারল্যান্ডের সামনে কলম্বিয়া

ঘানাকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে সুইজারল্যান্ডের সামনে কলম্বিয়া
বিশ্বকাপের নকআউটে দ্বিতীয় জয় পেল কলম্বিয়া ৷ লাতিন আমেরিকার দেশটির হয়ে জয়সূচক গোল আরিয়াসের ৷
Published : July 4, 2026 at 1:37 PM IST
কানসাস সিটি, 4 জুলাই: সালটা 2010 ৷ ক্যামেরুন, সেনেগালের পর আফ্রিকার তৃতীয় দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের কোয়ার্টারে পা রেখেছিল ঘানা ৷ এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে যা সেরা পারফরম্য়ান্স তাদের ৷ বিশ্বকাপের নকআউটে দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্য নিয়ে শনিবার কলম্বিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল আসামোয়া জিয়ানের দেশ ৷ কিন্তু তা অধরাই রইল ৷ ঘানা'কে একমাত্র গোলে হারিয়ে 2018 সালের পর ফের শেষ ষোলোয় পা রাখল কলম্বিয়া ৷
2014 ব্রাজিল বিশ্বকাপের পর এটি লাতিন আমেরিকার দেশটির প্রথম নকআউট পর্যায়ে জয় ৷ সামগ্রিকভাবে যা দ্বিতীয় ৷ 14 মিনিটে জন আরিয়াসের গোল দু'দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয় ৷ চোটের কারণে ম্য়াচের প্রথম কোয়ার্টারের মধ্যে দুই দেশই বাধ্য হয় একটি করে পরিবর্তন করতে ৷ অনতিপরেই কলম্বিয়ার ক্ষেত্রে যা শাপে বর হয়ে দেখা দেয় ৷ ফরোয়ার্ড জন কর্ডোবা কুঁচকির সমস্যায় বেরিয়ে গেলে পরিবর্ত হিসেবে আট মিনিটে মাঠে আসেন লুইস সুয়ারেজ ৷
ছ'মিনিট বাদে ড্যানিয়েল মুনোজের বাড়ানো বল ধরে তা গোলের সামনে ক্রস রাখেন সুয়ারেজ ৷ অরক্ষিত আরিয়াস সেই ক্রস জালে ঠেলে ম্য়াচের একমাত্র গোলটি করেন ৷ এক গোলে এগিয়ে থাকা কলম্বিয়া দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল তুলে নেয় ৷ কিন্তু 56 মিনিটে বায়ার্ন ফরোয়ার্ড লুইস দিয়াজের গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয় ৷
🇨🇴 Colombia have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
সারা ম্যাচে সাত-সাতটি সেভ করে শেষ পর্যন্ত ঘানা'কে ম্য়াচে রাখেন লরেন্স জিগি ৷ কিন্তু কলম্বিয়া রক্ষণের দেওয়াল ভেঙে গোল করে উঠতে পারেনি আফ্রিকার দেশটি ৷ বলা ভালো ম্য়াচের রাশ নিজেদের পায়ে রেখে ঘানাকে বিশেষ সুযোগও দেয়নি রেনে হিগুইতা'র দেশ ৷ শেষ পর্যন্ত এক গোলের ব্যবধান ধরে রেখে পরের পর্ব নিশ্চিত করে কলম্বিয়া ৷
Bring on the Round of 16! 🙌#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/nceP5N3pbF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
চলতি বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় সুইজারল্য়ান্ডের মুখোমুখি হবে তারা ৷ আগামী 8 জুলাই ভারতীয় সময় রাত 1টা 30 মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে সেই ম্য়াচ ৷ উল্লেখ্য, আলজিরিয়া'কে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে পা রেখেছে সুইস'রা ৷