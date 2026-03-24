রেকর্ড জয়ে বাড়তি উচ্ছ্বাস নয়, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে খেতাবি অঙ্কে ব্রুজোঁ

রেকর্ড জয়ে বাড়তি উচ্ছ্বাস নয়, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে খেতাবি অঙ্কে ব্রুজোঁ
আন্তর্জাতিক বিরতির পর আগামী 11 এপ্রিল চলতি আইএসএলের প্রথম অ্যাওয়ে ম্য়াচে নামবে লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷
Published : March 24, 2026 at 5:06 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: "বহুদিন বাদে এতটা চিন্তামুক্ত হয়ে ইস্টবেঙ্গলের ম্য়াচ দেখলাম" ৷ সোমবার মিনি ডার্বি দেখে যুবভারতী ছেড়ে বেরনোর সময় বলছিলেন লাল-হলুদের প্রাক্তন তারকা বিকাশ পাঁজি ৷ সত্য়িই বোধহয় আইএসএলের সেরা ম্য়াচটা সোমের সন্ধেয় যুবভারতীতে খেলে ফেলল অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোং ৷ সাত গোলে লিগের ইতিহাসে রেকর্ড জয়ের পর অবশ্য বাড়তি উচ্ছ্বাসে নারাজ ইস্টবেঙ্গল কোচ ৷ জানিয়ে দিলেন কয়েকদিনের বিরতির পরেই চ্যাম্পিয়নশিপের ভাবনায় ঢুকে পড়বে দল ৷
আপাতত আইএসএলে আন্তর্জাতিক বিরতি ৷ বিরতি থেকে ফিরে ইস্টবেঙ্গল চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্য়াচটি খেলবে আগামী 11 এপ্রিল ৷ যা চলতি লিগে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম অ্যাওয়ে ম্য়াচও বটে ৷ গত তিন ম্য়াচে খারাপ পারফরম্য়ান্সের পর কোচ বদলের স্লোগান উঠেছিল জোরালোভাবে ৷ সোমবার সাত গোলে জয় যেন সেসব সরিয়ে শিবিরে এনে দিয়েছে মুক্ত বাতাস ৷ কোচও ম্য়াচ জিতে জানিয়ে গেলেন, যতদিন আছেন ইস্টবঙ্গলকে আইএসএলে সর্বোচ্চ স্থানে শেষ করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর থাকবেন ৷
অর্থাৎ, দারুণ ফলাফলে উচ্ছ্বাসে গা ভাসিয়ে দেওয়া নয় ৷ বরং বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সামনের সাতটি ম্যাচের অঙ্ক কষতে চান ব্রুজোঁ ৷ আপাতত ছ'দিনের ছুটি লাল-হলুদে ৷ আগামী সোমবার থেকে ফের প্রস্তুতি শুরু হবে ৷ চেন্নাইয়িন এফসি ম্য়াচের আগে দলকে গুছিয়ে নিতে চান অস্কার ব্রুজোঁ ৷ এদিন ম্য়াচ জয়ের পর তিনি বলেন, "তিনদিনের বিরতি দলকে গুছিয়ে নিতে সাহায্য করেছে ৷ আমরা আগের ছন্দে ফিরেছি ৷ রমজানে বিকেল পাঁচটায় ম্যাচ ফুটবলারদের উপরে প্রভাব ফেলেছিল ৷ আজ প্রাইম টাইমে খেলে আমরা প্রমাণ করেছি এই দল উচ্চমানের ফুটবল খেলতে পারে ৷"
The boss lauded the entire team at the #EBFCMSC post-match press conference. 💬#JoyEastBengal #ISL | Oscar Bruzon pic.twitter.com/C1EaiIEUwT— East Bengal FC (@eastbengal_fc) March 23, 2026
তবে এখনই চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ভাবছেন না স্প্যানিয়ার্ড ৷ তাঁর কথায়, "আমি এই মুহূর্তে খেতাব নিয়ে ভাবছি না ৷ আমাদের লক্ষ্য ম্যাচ ধরে ধরে এগোনো ৷ এই দল যে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে ৷ আমরা যেমন জিততে পারি, তেমনি হারতেও হতে পারে ৷ তবে আজকের জয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, আমরা পয়েন্টের ব্যবধান কমাতে পেরেছি এবং আন্তর্জাতিক বিরতির আগে গোল পার্থক্যেও এগিয়ে গিয়েছি ৷ যেটা ভীষণ প্রয়োজনীয় ছিল ৷ এবার সামনে আমাদের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ ৷ যা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং ৷ আমি চলতি মরশুম নিয়ে আশাবাদী ৷ একইসঙ্গে বাস্তবের মাটিতে থাকাটাও জরুরি ৷"