সামনে ব্রাজিল, ঘুম উড়েছে কি ভারতের ! উত্তর দিলেন কোচ খালিদ জামিল
India vs Brazil: শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে খালিদ জামিল জানান, ভারতীয় দলকে সেরাটা খেলা খেলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন ৷
Published : October 2, 2026 at 10:10 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে বলে ঘুম নষ্ট করতে রাজি নন খালিদ জামিল । ঘুম না হওয়ার শঙ্কায় নেই ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ । বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের নিংড়ে দিয়ে সেরা পারফর্মেন্স মেলে ধরার কথা বলছেন তিনি ।
শুক্রবার আনোয়ার আলিকে নিয়ে সা়ংবাদিক সম্মেলনে এসে খালিদ জানান, টিম মিটিংয়ে পুরো দলকে সেরাটা নিংড়ে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন । সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলনে রক্ষণ জমাট করে আক্রমণ হানার রণকৌশলও তৈরি করেছেন ৷ ইতিমধ্যে পানামার বিরুদ্ধে মরিয়া লড়াই ছুঁড়ে ড্র করেছে ভারত । তার প্রশংসা করেছেন ব্রাজিলের কোচ আন্সেলোত্তিও । এমনকী আলাদা করে রায়ান উইলিয়ামসেরও প্রশংসা করেছেন তিনি । প্রতিপক্ষ কোচের প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয় দল ।
ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আনোয়ার আলি বলেছেন, ‘‘পানামার বিরুদ্ধে আমরা ভালো খেলেছিলাম । কিন্তু সেই ম্যাচ এখন অতীত । আমাদের পরের ম্যাচের দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে হবে । ব্রাজিলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে নিজেদের 100 শতাংশ দিতে হবে ।’’
ব্রাজিলের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভারতের ফুটবল শক্তির যে কোনও লক্ষ্যপূরণ কার্যত অসাধ্যসাধন । আনোয়ার বলছেন, ‘‘আমাদের কোচ যে পরিকল্পনা দিয়েছেন, সেটাই অনুসরণ করতে হবে । মাঠে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে নিজের দায়িত্ব নিতে হবে । প্রত্যেককে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে এবং 100 শতাংশ দিতে হবে ।’’
ব্রাজিল বনাম ভারত । সারা বিশ্বের নজর শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের উপর থাকবে । ফলে নজরে পড়ার আশাও রয়েছে । এক কথায় এই ম্যাচ ভারতীয় ফুটবলের নতুনভাবে পরিচিত হওয়ার পাসওয়ার্ডও বটে । আনোয়ার বলছেন, ‘‘এটা আমাদের জন্য খুব বড় একটা দিন । যাঁরা আমাদের খেলা দেখবেন, তাঁদের জন্য আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে চাই । আমরা চাই তাঁরা আমাদের সমর্থন করুন । আমাদের 100 শতাংশ দিতে হবে, যাতে ভারতীয় ফুটবলের জন্য আমরা কিছু একটা করতে পারি ।’’
প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকারকে থামানো ব্যক্তি আনোয়ার আলির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ । পাশাপাশি উঠে গিয়ে গোল করতে ভালোবাসেন । বয়সভিত্তিক ফুটবলে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে গোল রয়েছে আনোয়ারের । আপুইয়া এবার নিয়ে দু’বার ভিনিসিয়াস জুনিয়রের বিরুদ্ধে খেলবেন । প্রথমবার 2016 সালে আপুইয়া অনূর্ধ্ব-17 ব্রিকস কাপে খেলেছিলেন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে । সেই ম্যাচে খেলেছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়রও ।
ব্রাজিলের বিরুদ্ধে গোল করার জন্য মুখিয়ে ভারতীয়রা । সুযোগ পেলে আনোয়ারও কাজে লাগাতে চান । এই বিষয়ে তার সরল উত্তর, ‘‘অবশ্যই, সুযোগ পেলে আমি গোল করার চেষ্টা করব । আমাদের দলে ফ্রি-কিক নেওয়ার জন্য আরও কয়েকজন খেলোয়াড় রয়েছে, তারা আমার চেয়ে ভালো । তবে যদি আমার সামনে সুযোগ আসে, আমি অবশ্যই গোল করার চেষ্টা করব ।’’
ব্রাজিল ম্যাচে দলের লক্ষ্য নিয়ে বলতে গিয়ে আনোয়ারের সংযোজন, ‘‘এই ম্যাচে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে হবে । কোচের পরিকল্পনা মেনে খেলতে হবে এবং মাঠে প্রত্যেককে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে । ব্রাজিলের মতো দলের বিরুদ্ধে খেলতে গেলে ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং দলগত সংহতি — দু’টিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।’’ সাধ্য কম ৷ তবে ভালো কিছু করার সাহস রয়েছে ভারতীয় দলের । দলের এই মরিয়া মনোভাবেই ভালো কিছুর স্বপ্ন দেখার কথা বলছেন খালিদ জামিল ।
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