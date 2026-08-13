'ইস্টবেঙ্গলের এই জয় ভারতীয় ফুটবলের সাফল্য', ডুরান্ডে ফোকাস ঘোরাচ্ছেন হাবাস

'ইস্টবেঙ্গলের এই জয় ভারতীয় ফুটবলের সাফল্য', ডুরান্ডে ফোকাস ঘোরাচ্ছেন হাবাস
এশীয় মঞ্চে স্মরণীয় জয়কে সঙ্গে করে ডুরান্ডেও ভালো ফলের অঙ্গীকারবদ্ধ লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ ৷
Published : August 13, 2026 at 12:30 PM IST
কলকাতা, 13 অগস্ট: কতশত বিদেশি কোচেদের আসা-যাওয়ার ভিড়ে তিনি কলকাতা ফুটবলে এখনও স্ট্যাটিক ৷ গত এক দশকে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে সবচেয়ে সফল কোচ ৷ সেই আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের অধীনে প্রথমবার এএফসি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে ইস্টবেঙ্গল ৷ মাত্র তিন বিদেশি নিয়ে কুয়েতের ছয় বিদেশি সমৃদ্ধ দলের বিরুদ্ধে বাজিমাত ৷ পিছিয়ে পড়েও সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্লাবের অন্যতম সেরা পারফরম্য়ান্সের নমুনা এদিন যুবভারতীতে রাখল হাবাসের ইস্টবেঙ্গল ৷ তবে এশীয় মঞ্চে দুরন্ত একটা ম্য়াচ খেলার পর জলদি ডুরান্ডে ফোকাস ঘোরালেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ ৷ পাশাপাশি জানিয়ে গেলেন, ইস্টবেঙ্গলের এই জয় ভারতীয় ফুটবলের সাফল্য ৷
আইএসএল জয়ের রেশ ধরে রাখতে নতুন মরশুমের শুরুতে মনে রাখার মতো একটা জয় দরকার ছিল ইস্টবেঙ্গলের। হাবাসের ফুটবল দর্শনে বুধ সন্ধ্যায় যুবভারতীতে সেই স্মরণীয় জয়ই তুলে আনলেন আনোয়ার আলি, মহম্মদ রশিদরা ৷ ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্ছ্বাসের আবহ না-দেখে হাবাসের প্রশ্ন, "সবাইকে এত হতাশ মনে হচ্ছে কেন ? কারও মুখে হাসি নেই ৷ আমাদের জয়ে কি আপনারা খুশি নন ? ভারতীয় ফুটবল নিয়ে এত চর্চা চলে, বিতর্ক হয় ৷ এই জয় তো ভারতীয় ফুটবলের সাফল্য। ভারতীয় ফুটবলের জন্য আপনারা সেলিব্রেট করুন ৷"
কৌশলগত দ্বৈরথের কথা ম্যাচের আগের দিন বলেছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ এদিন মাঠে যেন সেই কথার অব্যর্থ প্রয়োগ করলেন হাবাস ৷ পরিস্থিতি বুঝে প্রতিপক্ষকে মেপে প্রতিটি চাল দিলেন ৷ তারপর সাংবাদিক সম্মেলনে হাবাস বললেন, "দারুণ জয় ৷ আমরা ভালো খেলেছি ৷ প্রাক-মরশুম ঠিকঠাক না-হওয়ায় চিন্তিত ছিলাম ৷ তবে আমি ম্য়াচের রাশ ধরে রাখতে বলেছিলাম ৷ সংগঠিত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলাম ৷" আপাতত মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ভুলে ডুরান্ড জয়ের ডাক সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই দিলেন হাবাস ৷
অন্যদিকে ফের লাল-হলুদের জয়ের নায়ক প্যালেস্তাইনের মহম্মদ রশিদ ৷ গত মরশুমে ক্লাবকে ভারতসেরা করা অন্য়ান্য বিদেশিরা যখন ছেড়ে গিয়েছেন, তখন পরবর্তী মরশুমের জন্য একমাত্র থেকে গিয়েছেন তিনি ৷ এদিন অতিরিক্ত সময়ে তাঁর দুরন্ত ভলিতে গোল তো রয়েছেই ৷ তার আগে জয় গুপ্তার যে গোলে ইস্টবেঙ্গল সমতায় ফিরেছিল, সেই গোলের বলটিও ফ্রি-কিক থেকে রশিদেরই সাজানো ৷ ইন্টার কাশী'র বিরুদ্ধে আইএসএল খেতাব জয়ের গোল নাকি বুধবারের গোল, কোনটা এগিয়ে ? সেই প্রশ্নের জবাব দিতে না-পারলেও আল-আরাবি'র বিরুদ্ধে জয় এবং গোল প্রয়াত বাবাকে উৎসর্গ করলেন প্যালেস্তাইন মিডিও ৷
ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের চোখেমুখেও যেন একটা অদ্ভুত তৃপ্তির ছাপ ৷ ভারতসেরা হওয়ার পরেও ইনভেস্টরহীন অবস্থায় এবং তিন বিদেশি নিয়ে এই জয়ের জন্য ভারতীয় ফুটবলারদেরই কৃতিত্ব দিলেন ৷ ম্য়াচ শেষ স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় বলে গেলেন, "ভারতীয় ফুটবলাররাও যে পারে, ইচ্ছে থাকলে যে সম্ভব হয়; ভারতীয় ফুটবলরে কর্ণধার'দের সেই শিক্ষাটাই এদিন দিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল ৷"