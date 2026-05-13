মোহনবাগানের দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রজন্ম তৈরি করে গিয়েছেন টুটু বসু: শেষশ্রদ্ধায় মুখ্যমন্ত্রী

মোহনবাগানের দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রজন্ম তৈরি করে গিয়েছেন টুটু বসু: শেষশ্রদ্ধায় মুখ্যমন্ত্রী
কলকাতা ময়দানের একটি যুগের অবসান ৷ শেষযাত্রায় সকলকে মেলালেন মোহনবাগান রত্ন স্বপনসাধন বসু ৷
Published : May 13, 2026 at 4:07 PM IST
কলকাতা, 13 মে: গ্রেট স্যালুট টুটু বসু ৷ লাইনটা লম্বা হচ্ছিল মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুর বাইরে ৷ কারণ, সবুজ-মেরুন তাঁবুর ভিতরে শেষবারের জন্য এসেছেন স্বপনসাধন বসু ৷ থুড়ি মোহনবাগানের প্রিয় টুটু বসু ৷ বুধবার মাঝরাতে প্রয়াত হয়েছেন তিনি ৷ সাম্প্রতিক সময়ে অসুস্থ ছিলেন ৷ মঙ্গলবার মাঝরাতে ভেন্টিলেশনে থাকা অবস্থায় তাঁর জীবনাবসান হয় ৷ বুধবার মোহনবাগান ক্লাবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন মহলের মানুষ ৷ সেখানেই টুটু বসুকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
সোমবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরেই বিষাদ বার্তার শঙ্কা ভিড় করেছিল সবুজ-মেরুন জনতার মনে ৷ মঙ্গলবার ভেন্টিলেশনে থাকাকালীন ফের হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি ৷ 78 বছর বয়সে প্রয়াত হন প্রাক্তন মোহনবাগান সভাপতি ৷ শুধু মোহনবাগান সভাপতির বন্ধনে টুটু বসুকে ব্যাখ্যা করা যায় না ৷ শিল্পপতি, সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং আধুনিক মোহনবাগান ক্লাবের রূপকার ৷
তাঁকে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "টুটু বসু মোহনবাগানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্ম তৈরি করে গিয়েছেন ৷" এ দিন মোহনবাগান ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং অন্যান্য বিধায়করা ৷ তাঁরা সকলে মোহনবাগান ক্লাবে টুটু বসুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান ৷ পরে টুটু বসুর দুই ছেলে এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের সমবেদনা জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷
1988 সালে ধীরেন দে-র বিরোধী গোষ্ঠী মেম্বার্স ফোরামের হয়ে তিনি প্রথম মোহনবাগান মাঠে পা রাখেন ৷ মেম্বার্স ফোরাম গঠন করে তখন ধীরেন দে-র বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিলেন গৌড় সাহা ৷ মেম্বার্স ফোরামের আন্দোলনের জন্য 1990 সালে নির্বাচন হয়েছিল ৷ জুলাই মাসে বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের দিন সেই নির্বাচনে টুটু বসু মোহনবাগানে এসেছিলেন কর্ম সমিতির একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে ৷ অঞ্জন মিত্র হয়েছিলেন হিসাব রক্ষক ৷
ওই নির্বাচনে ধীরেন দে গোষ্ঠী এবং মেম্বার্স ফোরামের মিলিজুলি কমিটি হয়েছিল গজু বসু এবং সুশোভন বসুর জন্য ৷ এরপর আস্তে-আস্তে তিনি কর্ম সমিতির সদস্য হিসেবে সহ-সচিব নির্বাচিত হয়েছিলেন ৷ 1992 সাল থেকে সচিব হিসেবে সাড়ে তিন বছর কাজ করেন ৷ এরপর মোহনবাগানের সভাপতি হন ৷
এরপর 2017 সালে অঞ্জন মিত্রের সঙ্গে বিরোধ তৈরি হয় তাঁর ৷ অঞ্জন মিত্র, টুটু বসুকে সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন ৷ 2018 সালের নির্বাচনে তাই আবার অঞ্জন মিত্রের বিরুদ্ধে সচিব পদে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ৷ শেষ পর্যন্ত সেই নির্বাচনে না-দাঁড়িয়ে অঞ্জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ৷ 14 মাসের জন্য টুটু বসু যখন সচিব হন, তখন মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি হয়েছিলেন গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তবে, গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর টুটু বসু আবারও সভাপতি হয়েছিলেন ৷
2025 সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি ৷ 1993 থেকে 2005 সাল পর্যন্ত কোনও নির্বাচন না-করিয়ে টুটু বসু এবং অঞ্জন মিত্র সবুজ-মেরুন ক্লাবের প্রশাসনিক কুর্সিতে ছিলেন ৷ উল্লেখ্য, অঞ্জন মিত্র মারা গিয়েছেন সাত বছর আগে 2019 সালে ৷ নব্বইয়ের দশকে যে নতুন মোহনবাগানের সূত্রপাত হয়েছিল, তার নেপথ্যে ছিল টুটু-অঞ্জন জুটি ৷ এবার স্বপনসাধন বসু ওরফে টুটু বসুর প্রয়াণে মোহনবাগান তথা কলকাতা ময়দানের একটি যুগের অবসান হল ৷
গতবছর মে মাসে নিজের বাড়ি থেকে শেষ সাংবাদিক বৈঠকটি করেছিলেন টুটু বসু ৷ মোহনবাগানের নির্বাচনে ছেলে সৃঞ্জয় বসু ওরফে টুম্পাইকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছিলেন সেদিন ৷
তবে, এ দিন টুটু বসুর শেষযাত্রায় এক হয়ে গিয়েছে কলকাতা ময়দান ৷ তাঁর শেষযাত্রায় সামিল হয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান ক্লাব ৷ সেই সঙ্গে সিএবি-র প্রতিনিধারও উপস্থিত হয়েছেন ৷ সিএবি-র যুগ্মসচিব বাবলু কোলে এবং কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস শেষ শ্রদ্ধা জানান তাঁকে ৷ ইস্টবেঙ্গলের তরফে দেবব্রত সরকার উপস্থিত ছিলেন ৷ মহমেডানের তরফে উপস্থিত ছিলেন ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস এবং বেলাল আহমেদ ৷
বুধবার রাতে টুটু বসুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে ভিড় জমতে শুরু করে ৷ সকালে বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য ৷ এরপর ময়দানে ভবানীপুর ক্লাব ঘুরে টুটু বসুর মরদেহ আসে মোহনবাগান ক্লাবে ৷ সভাপতি দেবাশিস দত্ত মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন প্রাক্তনকে ৷ সবুজ-মেরুন পতাকায় মুড়ে দেন মোহনবাগান রত্নকে ৷
এরপর কর্ম সমিতির সদস্যরা একে একে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ৷ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান তাঁবুতে ৷ প্রাক্তন ফুটবলার সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অমিত ভদ্র, রঞ্জন চৌধুরী, শিশির ঘোষ, সঞ্জয় সেনরা শ্রদ্ধা জানান ৷ সকাল থেকেই টুটু বসুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সদস্য-সমর্থকদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে মোহনবাগান ক্লাবে ৷
টুটু বসু শুধু খেলার মাঠের লোক ছিলেন না ৷ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ ছিল ৷ আর সেই সূত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান এ দিন ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষ এবং ময়ূখ বিশ্বাস শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ৷