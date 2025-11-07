যুবভারতীর নয়া অ্য়াস্ট্রোটার্ফে এবার শতাব্দী প্রাচীন বেটন কাপ

যুবভারতীর নয়া অ্য়াস্ট্রোটার্ফে এবার শতাব্দী প্রাচীন বেটন কাপ
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে যুবভারতীর হকি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷
Published : November 7, 2025 at 10:35 AM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: সাই'য়ের অ্যাস্ট্রোটার্ফ নয়, ময়দানের তিন ঘেরা মাঠও নয় ৷ চলতি মরশুমের ঐতিহ্যবাহী বেটন কাপ হবে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মিত সল্টলেক স্টেডিয়ামের অত্যাধুনিক হকি স্টেডিয়ামে ৷ বৃহস্পতিবার সেই আন্তর্জাতিক মানের হকি অ্যাস্ট্রোটার্ফের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যা নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় 20 কোটি টাকা।
এদিন ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে 31তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি 22 হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের এই স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উপস্থিত ছিলেন বাংলার বাণিজ্যিক দূত তথা সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা ৷ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই স্টেডিয়াম আগামী দিনে হয়ে উঠতে চলেছে বাংলা হকির প্রাণকেন্দ্র ৷ এই নিয়ে জোড়া অ্যাস্ট্রোটার্ফ স্টেডিয়াম তৈরি হয়ে গেল বাংলায় ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়াও ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক মানের আরও একটি হকি স্টেডিয়াম তৈরি রয়েছে ৷
বাংলায় হকির জন্য অ্যাস্ট্রোটার্ফের দাবি বহুদিনের ৷ অলিম্পিয়ান গুরবক্স সিং রাজ্য হকি সংস্থার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন উদ্যোগী হয়েছিলেন ৷ পরবর্তী সময়ে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন ৷ তাঁর তৈরি করা ভিতে কাঙ্খিত অ্যাস্ট্রোটার্ফ পূর্ণতা পেল সুজিত বসুর আমলে ৷ আগামী 8 নভেম্বর শুরু হচ্ছে এবারের বেটন কাপ ৷ গত 15 দিন ধরে ময়দান চত্বরে যার হোর্ডিং পড়ে গিয়েছিল ৷ কিন্তু নতুন অ্যাস্ট্রোটার্ফ স্টেডিয়ামের জন্য সময় পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ ফলে আয়োজক হিসেবে অস্বস্তি বাড়ছিল রাজ্য হকি সংস্থার প্রেসিডেন্ট সুজিত বসু এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ৷ শেষ পর্যন্ত ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মুখরক্ষা করলেন রাজ্য হকি সংস্থার ৷
যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের নয়া হকি স্টেডিয়ামের মূল আকর্ষণ বিদেশের ধাঁচে আর্দেন গ্য়ালারি ৷ শীতের মলিন রোদ গায়ে মেখে হকির আমেজ নেওয়ার সুযোগ থাকছে দর্শকদের জন্য ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ আর্ন্তজাতিক ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে এখানে ৷ 1985 সালে শেষবার কলকাতায় ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ হয়েছিল মোহনবাগান ক্লাবের মাঠে ৷ তারপর আর হয়নি ৷ এবার আর্ন্তজাতিক ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে উদ্যোগী বঙ্গ হকি সংস্থার কর্তারা ৷
আন্তর্জাতিক মানের সিন্থেটিক টার্ফ, আর্দেন গ্যালারি, ওয়ার্ম-আপ জোন, জোড়া সুসজ্জিত ড্রেসিংরুম, ভিভিআইপি বক্স, জোড়া ভিআইপি বক্স, ভিআইপি লাউঞ্জ, আম্পায়ার ও ভিডিয়ো আম্পায়ার রুম, ডোপ টেস্টিং ও মেডিক্যাল রুম, সম্প্রচার এবং ভিডিয়ো অ্যানালিস্টদের জন্য নির্দিষ্ট রুম সবই থাকছে যুবভারতীর নয়া হকি স্টেডিয়ামে ৷ টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য আধুনিক ভেন্যু পরিচালনা কেন্দ্র, প্রেস কর্নার, মিক্সড রুমও তৈরি রয়েছে ৷ বেটন কাপ দিয়ে যার বল গড়ানো শুরু ৷ হকি লিগও অনুষ্ঠিত হবে সাই, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে ৷ ফলে ময়দানে হকির জন্য মাস বরাদ্দের দিন শেষ ৷