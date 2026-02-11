কিশোরভারতী নয়, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে যুবভারতীতেই আইএসএল খেলবে ইস্টবেঙ্গল

কিশোরভারতী নয়, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে যুবভারতীতেই আইএসএল খেলবে ইস্টবেঙ্গল
সূচি অনুযায়ী কিশোরভারতীতে আইএসএল ম্য়াচ খেলার কথা ছিল লাল-হলুদের ৷
Published : February 11, 2026 at 5:53 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: বিলম্বিত আইএসএল শুরুর হাতে গোনা কয়েকদিন আগে ইস্টবেঙ্গল অনুরাগীদের জন্য সুখবর ৷ বিনা অর্থব্যয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএল ম্যাচ আয়োজন করা যাবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাপারে সবুজ সংকেত দেওয়ার পরেই ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ যুবভারতীতে আয়োজনের কথা ঘোষণা করলেন মঙ্গলবার ৷ তিনি জানান, সমর্থকদের আবেগ, ভালোবাসা এবং সুবিধার কথা চিন্তা করে কর্তাদের অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত ৷
মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে দলের অনুশীলেন হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা ৷ সেখানে দলের প্রস্তুতি নিয়ে কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে কথা বলেন ৷ কিশোরভারতীতে আইএসএলের ম্যাচ খেলা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে একটা চাপা অসন্তোষ ছিল ৷ শীর্ষকর্তা রবিবারও জানিয়েছিলেন, কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চল থেকে সমর্থকদের প্রচুর ই-মেল তাঁরা পেয়েছেন ৷ যেহেতু ম্য়াচ শেষে বাড়ি ফেরা ঝক্কির, তাই সদস্য-সমর্থকেরা কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ম্যাচ খেলা নিয়ে অখুশি ৷ তাছাড়া মাত্র সাড়ে ছ'হাজার দর্শকাসন রয়েছে কিশোরভারতীতে ৷ অথচ 16 ফেব্রুয়ারি ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচের আগে আগ্রহের পারদ তুঙ্গে ৷ সেক্ষেত্রে ম্যাচ আয়োজন কেন কিশোরভারতীতে, তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন দেবব্রত সরকার।
তবে লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে কোনও দ্বন্দ্ব নেই বলে সাফ জানিয়েছিলেন তিনি ৷ খরচের কারণেই যে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে আইএসএলের ম্যাচ আয়োজনের ব্যবস্থা লগ্নিকারী সংস্থা করেছিল, তা বুঝতে অবশ্য অসুবিধা হচ্ছিল না ৷ একটি ম্যাচ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে করতে 25-30 লক্ষ টাকা খরচ হয় ৷ ক্লাব উদ্যোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে যুবভারতীর ব্যয়ভার শূন্য করে দিয়ে লগ্নিকারী সংস্থার পাশে দাঁড়াল বলা যায় ৷ যা সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে ওঠা প্রশ্নে জল ঢেলে দিল ৷
এদিকে আইএসএলের আগেই ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে ডেনমার্কের অ্যান্টন সোজবার্গ ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন ৷ বছর পঁচিশের এই ফুটবলার খুব শীঘ্রই কলকাতায় এসে পড়বেন বলে খবর ৷ তবে হাতে তিনি বিশেষ সময় পাচ্ছেন না ৷ ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, ফারো দ্বীপপুঞ্জের একাধিক ক্লাবে খেলা স্ট্রাইকারকে দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে কলকাতার জল হাওয়ার সঙ্গে ৷ পাশাপাশি অনুশীলনে নজর কাড়ছেন হামিদ আহদাদের বদলি হিসেবে যোগ দেওয়া স্প্য়ানিশ স্ট্রাইকার ইউসেফ এজ্জেজারি ৷