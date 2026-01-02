ফেডারেশনের চিঠির উত্তরে কয়েক দফা শর্ত রাখল ক্লাবগুলো

ফেডারেশনের চিঠির উত্তরে কয়েক দফা শর্ত রাখল ক্লাবগুলো
অংশগ্রহণে প্রস্তুত তবে কয়েকটি দাবিদাওয়া পূরণ হলে ৷ ফেডারেশনকে পাল্টা চিঠিতে জানাল 13টি ক্লাব ৷
Published : January 2, 2026 at 11:29 AM IST
হায়দরাবাদ, 2 জানুয়ারি: গত বছরের শেষদিন আইএসএল ক্লাবগুলোর কাছে অংশগ্রহণের সম্মতি চেয়েছিল ফেডারেশন ৷ এই মর্মে একটি চিঠি পাঠিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যুত্তর চেয়েছিল এআইএফএফ ৷ জামশেদপুর এফসি বাদে আইএসএলের 13টি ফ্র্যাঞ্চাইজি যৌথভাবে বৃহস্পতিবার সেই চিঠির উত্তর দিলেও কয়েক দফা শর্ত রাখল অংশগ্রহণের ব্যাপারে ৷
প্রত্যুত্তরে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো জানিয়েছে তাঁরা 2025-26 আইএসএলে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ৷ তবে লিগের স্বচ্ছতা, আর্থিক বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও দীর্ঘমেয়াদি রোডম্য়াপের দাবি জানিয়েছে তাঁরা ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ 2025 জাতীয় ক্রীড়া শাসন আইনের আওতায় ভারতীয় ফুটবলকে আনার বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেছে তাঁরা ৷ যাতে অর্থ সংকুলানের অভাবে ভারতীয় ফুটবলের প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা যাতে কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না-হয় ভবিষ্যতে ৷
বছরের প্রথমদিন ফেডারেশনের চিঠির প্রত্যুত্তরে আইএসএল ক্লাবগুলো ফেডারেশনকেই লিগ স্তরে সব ম্য়াচ আয়োজন সংক্রান্ত খরচা বহন করার দাবি জানিয়েছে ৷ তাঁরা জানিয়েছে, কমার্শিয়াল পার্টনার কিংবা ব্রডকাস্টার নিয়োগ না-হলে লিগ স্তরে ম্য়াচ আয়োজনের কোনও খরচ তাঁরা বইবে না ৷ ফেডারেশন যেহেতু লিগের আয়োজক, তাই রেভিনিউ পাওয়ার আগে পর্যন্ত ফেডারেশনের কাঁধেই সমস্ত খরচের দায় ঠেলেছে ক্লাবগুলো ৷ এমনকী বিলম্বিত চলতি মরশুমের জন্য পার্টিশিপেশন-ফি দিতেও অস্বীকার করেছে ক্লাবগুলো ৷ সবমিলিয়ে দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ নিয়ে জট কেটেও যেন কাটছে না ৷
Except Jamshedpur FC, 13 other ISL clubs have said they “may be ready and willing to participate in the 2025–26 season” subject to clarity on financial responsibility, cost allocation, time-bound and accountable long-term roadmap, and government support to minimise costs.— Marcus Mergulhao (@MarcusMergulhao) January 1, 2026
এদিকে চলতি সপ্তাহটা ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্ট খোলার পর সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজন নিয়ে প্রচেষ্টা সংক্রান্ত পরিস্থিতি পেশ করবেন ৷ মূলত লিগ আয়োজনের সবদিক তুলে ধরে ভারতীয় ফুটবল বন্ধ না-হওয়ার ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে ৷ কিন্তু তার আগে অর্থের জোগান নিয়ে নিশ্চয়তার খোঁজ চলছে ৷ প্রাথমিকভাবে গোয়া এবং কলকাতায় ম্যাচ আয়োজনের ভাবনা থাকলেও তাতে কাটছাট করার ভাবনা চলছে ৷
সেক্ষেত্রে হয়তো শুধুমাত্র গোয়াতেই আইএসএলের সব ম্যাচ আয়োজন হতে পারে ৷ এই ফরম্যাটে 70 কোটির বদলে 40 কোটিতে খরচ নেমে আসার সম্ভাবনা ৷ সরকারি তরফে সাহায্য মেলায় গোয়ায় ম্যাচ আয়োজনের পরিকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে ৷ এতকিছুর পরেও আর্থিক বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়ে যাচ্ছে, আর তাতেই সমস্যা কেটেও যেন কাটছে না ৷