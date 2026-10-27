বিনা পারিশ্রমিকে উপদেষ্টা পদে সৌরভ, 'দ্য রিফিউজে' বেড়ে উঠবে আগামীর শরথ-মণিকারা
2036 অলিম্পিক্সে এই স্কুল থেকে কমপক্ষে পাঁচজন প্য়াডলার পাঠাতে বদ্ধপরিকর 'দ্য রেফিউজে'র কর্ণধার বিশ্বরূপ দে ৷
Published : October 27, 2026 at 9:01 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রী ভাবনার সলতে জ্বালিয়েছিলেন ৷ এতদিনে সেই ভাবনার একটা বিরাট বাস্তবায়ন দেখতে চলেছে মধ্য কলকাতার 'দ্য রেফিউজ' ৷ সমাজসেবায় বহুল পরিচিত এবং সমাদৃত সংস্থায় এবার চালু হচ্ছে 'ক্লাব স্কুল অব টেবিল টেনিস' ৷ যার উপদেষ্টা পদে থাকছেন জাতীয় টেবল টেনিস কোচ সৌরভ চক্রবর্তী ৷
সংস্থার কর্ণধার তথা সিএবির প্রাক্তন যুগ্ম-সচিব বিশ্বরূপ দে বলছেন, "স্বপ্নটা বহুদিনের ৷ যে জায়গায় ক্লাব স্কুল অব টেবল টেনিস হচ্ছে সেখানে স্পোর্টস কমপ্লেক্স করার স্বপ্ন ছিল। তবে স্কুল করলেই তো হবে না, ভালো শিক্ষক দরকার ৷ আমি সৌরভের মধ্যে সেটা পেয়েছি ৷" তাঁর সংযোজন, "2036 সালে আমাদের দেশে অলিম্পিক্স। সেই সময় যদি পাঁচজন অলিম্পিয়ান এই রাজ্য থেকে তৈরি করতে না-পারি তাহলে এত উদ্যোগের কোনও অর্থ নেই ৷ আমরা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এই ক্লাব স্কুল অব টেবল টেনিস শুরু করতে চলেছি ৷"
বউবাজারে অর্থাৎ, শহরের বুকে আগামী মাসের শুরুতে টেবল টেনিসের নয়া স্কুলের পথচলা শুরু হবে ৷ সাড়ে তিন হাজার স্কোয়্যার ফুট জায়গায় এই স্কুলে থাকছে আটটি বোর্ড ৷ এছাড়াও টেবল টেনিসের জন্য প্রয়োজনীয় ফিটনেস, কন্ডিশনিং, পাওয়ার-পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থাও থাকছে এই নবনির্মিত আয়োজনে ৷ মধ্য কলকাতার বুকে টেবল টেনিসের এই স্কুল পরিকাঠামোগত দিক থেকে আধুনিক ৷ এমনিতেই টেবল টেনিস এখন ব্যয়বহুল খেলা ৷ তাই স্কুলও কি ব্যয়বহুল হবে ? সংস্থার শীর্ষকর্তা তরুণ মল্লিক বলছেন, "ভর্তি হতে 2200 টাকা লাগবে ৷ মাসিক দিতে হবে এক হাজার টাকা ৷ একাধিক কোচকে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে ৷ যারা নতুন প্রতিভার অন্বেষণ এবং গড়ে তোলার কাজটা করবেন ৷"
তাঁর সংযোজন, "ইউটিটির সময় এই বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে কমলেশ মেহতার আলোচনা হয় ৷ কমলেশ আমার বাল্যবন্ধু, একসঙ্গেই খেলতাম আমরা ৷ ওর স্ত্রী মোনালিসা বড়ুয়ার সঙ্গেও খেলেছি ৷ প্রাক্তন টেবল টেনিস খেলোয়াড় আমি ৷ সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে ৷ তবুও এটা তৈরি করতে সময় লাগল কারণ ভালো কোচ পাচ্ছিলাম না ৷ অবশেষে রঙ্গন মজুমদার এবং কমলেশ মেহতার মাধ্যমে সৌরভ চক্রবর্তীকে পেয়েছি ৷ অবৈতনিক ভাবে সৌরভ উপদেষ্টা হিসেবে থাকছে ৷ একইভাবে মোনালিসাও থাকছে ৷ এছাড়াও কমলেশ, ইন্দুরা আসবেন সময় পেলেই ৷ তাঁদের পক্ষে তো রোজ আসা সম্ভব নয় ৷ সৌরভ এবং মোনালিসা ব্যস্ততার ফাঁকে পুরো বিষয়টির পরিচালনায় থাকবেন ৷ আর থাকবেন দক্ষ কোচেরা। সার্বিকভাবে একটি ছেলে বা মেয়েকে টেবল টেনিস খেলোয়াড় তৈরির কাজ করতে চাইছি আমরা সকলে ৷"
ক্লাব স্কুল অব টেবিল টেনিস স্কুল নাকি অ্যাকাডেমি ? তরুণ মল্লিকের উত্তর, "না অ্যাকাডেমি নয়, স্কুল ৷ কারণ এখানে আবাসিক বিষয়টি নেই ৷ স্কুল সেরে এখানে এসে টেবল টেনিসের পাঠ নিতে পারবে শিক্ষার্থীরা ৷ সপ্তাহে পাঁচদিন বিকেলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ শনি ও রবিবার স্কুল চালু হবে সকাল থেকে ৷" অন্যদিকে সৌরভের সামনে নয়া চ্যালেঞ্জ ৷ ভারতীয় টেবল টেনিস দলের কোচিং সামলে নতুনদের গড়ে তোলার দায়িত্ব এবং সেটা অবৈতনিক ভাবে ৷ কচিকাঁচাদের টেবল টেনিস শেখানোর দায়িত্ব পেয়ে খুশি সৌরভ বলছেন, "ভারতীয় দলের কোচ হয়ে আমি কোনও ব্যক্তিগত কোচিং করাতে পারি না ৷ ক্লাব স্কুল অব টেবিল টেনিসে আমি পরামর্শদাতা হিসেবে রয়েছি ৷ মোনালিসা বড়ুয়াও রয়েছেন ৷ আমরা অবৈতনিকভাবে রয়েছি ৷ এতদিন কোচিংয়ের জন্য সঠিক জায়গা পাচ্ছিলাম না ৷ তরুণ মল্লিক এবং বিশ্বরূপ দের এই উদ্যোগের পিছনে সাধু উদ্দেশ্য রয়েছে ৷ একটি উপযুক্ত পরিকাঠামোসম্পন্ন জায়গা এই স্কুলটা ৷ কোচ নিয়োগ চলছে। খেলোয়াড় এবং তাদের অভিভাবকরা যাতে দিকভ্রান্ত না-হয়, সেজন্য ভালো কোচ নিয়োগের কাজ চলেছে ৷ সবমিলিয়ে উদ্যোগটা যে প্রশংসনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷"