ক্লাব বনাম অফিস দ্বন্দ্বে সমস্যায় ময়দানের ক্রিকেটাররা

সর্বভারতীয় রেলওয়েজ টুর্নামেন্টের জন্য কর্মরতদের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে মেট্রো রেল ৷ যা ঘিরে বিপত্তি ৷

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 9:09 PM IST

কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: ক্লাব নাকি অফিস ৷ কলকাতা ফুটবল লিগের পুরানো সমস্যা এখন কলকাতার ক্লাব ক্রিকেটে ৷ সমস্যার কারণ মেট্রো রেল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের একটি নির্দেশিকা ৷ যার জেরে কলকাতা ক্রিকেট লিগে মেট্রো রেলের কর্মরত ক্রিকেটাররা সমস্যায় ৷ তাঁদের কাছে 'অফিস রাখি না ক্লাব রাখি' সমস্যা বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷

হঠাৎ করে কেন এই বিজ্ঞপ্তি জারি মেট্রো রেলের ? সামনে সর্বভারতীয় রেলওয়েজ টুর্নামেন্ট রয়েছে ৷ সেই টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি মেট্রো রেল জোরকদমে শুরু করতে চায় ৷ তাদের দাবি অন্যায় নয় ৷ কারণ মেট্রো রেলে একাধিক ক্রিকেটার কর্মরত ৷ মেট্রো রেল তাদের অফিসে কর্মরতদের টুর্নামেন্টে ব্যবহার করবে স্বাভাবিক ৷ সেজন্য ক্রিকেটারদের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে মেট্রো রেল ৷ এদিকে কলকাতা ময়দানে ক্রিকেটে ভরা মরশুম ৷ ক্রিকেটাররা বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলেন ৷ মেট্রো রেল নির্দেশিকায় জানিয়েছে, 3 ডিসেম্বর থেকে রেলের আসন্ন টুর্নামেন্টের জন্য প্র্যাকটিস ছাড়া অন্য কোথাও খেলা যাবে না ৷ এমনকী ছুটিও নেওয়া যাবে না ৷ সেই সময় সিএবি লিগেও অংশ নিতে পারবেন না কেউ ৷ এই নির্দেশিকা জারি হয়েছে গোটা ডিসেম্বর মাসের জন্য ৷

এমনকী, দুই কোচ- সফি আহমেদ ও অভিজিৎ সিকদারকেও সেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ, তাঁদেরকেও রেলের প্র্যাকটিসে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে। বলা হয়েছে, মেট্রো রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অনুমতি ব্যতীত কাউকে ছুটি দেওয়া চলবে না ৷ এখানেই শেষ নয়, বিজ্ঞপ্তিতে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে বলা হয়েছে, অনুশীলনে কারা যোগ দিচ্ছেন আর কারা গরহাজির থাকছেন; তার তালিকা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে ৷ এই তালিকায় কলকাতা ক্রিকেট লিগে খেলা 18 জন ক্রিকেটার ও দুই কোচ সমস্যায় পড়েছেন। এরা প্রত্যেকেই মেট্রো রেলে চাকুরিরত। পাশাপাশি স্থানীয় ক্রিকেটেও বিভিন্ন দলে খেলেন বা কোচিং করান ৷ অনেকেই আবার খেলেন বড় দলে ৷

মোহনবাগানে বিবেক সিং, অরিন্দম ঘোষ, শাকির হাবিব গান্ধিরা রয়েছেন সমস্যার তালিকায় ৷ রয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের আকাশ পাণ্ডে, মহামেডান স্পোর্টিংয়ের নীলকণ্ঠ দাসের মতো ক্রিকেটার। তালিকায় তিন প্রধানে খেলা ক্রিকেটাররা ছাড়াও রয়েছেন প্রীতম চক্রবর্তী, সৌম্য পাকড়ে, ঋতম কুণ্ডু, অভিজিৎ সিং, অমিত কুইল্যা, তৌফিকউদ্দিন মণ্ডল, তুহিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ কুমার সিং, অঙ্কিত কুমার, আরিফ আনসারি, অতনু ঘোষ, কৌশিক মাইতি ও দেবপ্রতিম হালদারের মত ময়দানের অত্যন্ত পরিচিত মুখ।

সৌরভ, শাকিররা তো চলতি মরশুমে বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলছেন ৷ ফলে ক্লাব বনাম অফিস দ্বন্দ্বে সমস্যায় মেট্রো রেলের ক্রিকেটাররা ৷ ফুটবলে এই সমস্যা অতীতে দেখা যেত। ক্লাবকর্তারা তদ্বির করে সমস্যা মেটাতেন বা সংশ্লিষ্ট ফুটবলারদের ছেড়ে বাকিদের নিয়ে দল গড়া হত ম্যাচের জন্য। রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা এই সমস্যা মেটাতে কোনও ভূমিকা নিত না ৷ সিএবিও তাই বলে দিয়েছে এই সমস্যা ক্রিকেটার, ক্লাব এবং মেট্রো রেলের। তারা কোনও উদ্যোগ নেবে না ৷ তাই গোটা ডিসেম্বরে ভরা ক্রিকেট মরশুমে ক্লাব বনাম অফিস খেলা নিয়ে সমস্যা ফের উপস্থিত।

