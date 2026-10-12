ETV Bharat / sports

দু'বারের লিগ শিল্ডজয়ী মুম্বইকে হারিয়ে আত্মপ্রকাশে মুগ্ধ করল চার্চিল

মাত্র তিন সপ্তাহের প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি ৷ হাতে কেবল দু'জন বিদেশি নিয়ে রবিবার দেশের সর্বোচ্চ লিগে পথচলা শুরু করেছে চার্চিল ৷

CHURCHILL BROTHERS WIN
গোলের পর সতীর্থের সঙ্গে সেলিব্রেশনে গৌরব বোরাহ (ISL WEBSITE)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2026 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ফতোরদা (গোয়া), 12 অক্টোবর: তাদের আইএসএলে প্রবেশটা ছিল একককথায় নাটকীয়তায় মোড়া ৷ টাটা গোষ্ঠীর অধীনস্ত জামশেদপুর এফসি'র শেয়ার নিয়ে 2026-27 আইএসএলে আত্মপ্রকাশ করেছে তারা ৷ তবে আত্মপ্রকাশে নামের প্রতি সুবিচার করল গোয়ান জায়ান্ট চার্চিল ব্রাদার্স এফসি গোয়া ৷ মুম্বই সিটি এফসি'কে 2-1 গোলে হারিয়ে দেশের টপ-টিয়ার ফুটবল লিগে অভিযান শুরু হল তাদের ৷ যাকে অঘটন বললেও বেশি বলা হয় না ৷

মাত্র তিন সপ্তাহের প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি ৷ হাতে কেবল দু'জন বিদেশি নিয়ে রবিবার দেশের সর্বোচ্চ লিগে পথচলা শুরু করে দু'বারের আই লিগ জয়ী চার্চিল ৷ কিন্তু আইল্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে কুঁকড়ে থাকা নয় বরং আত্মপ্রকাশে অঘটন ঘটিয়ে তিন পয়েন্ট ঘরে তুলল তারা ৷ গোয়ার ক্লাবটির হয়ে এদিন জোড়া গোল গৌরব বোরা ও কলম্বিয়ার ফরোয়ার্ড সেবাস্তিয়ান গুতিয়েরেজের ৷

ম্য়াচের অধিকাংশ সময় বল পজেশন দখলে রেখে আধিপত্য দেখালেও নবাগতদের বিরুদ্ধে নির্ধারিত নব্বই মিনিটে গোল তুলে নিতে ব্যর্থ দু'বারের শিল্ডজয়ীরা ৷ যা বেশ অবাক করার মতো ৷ বিশেষ করে কোচ হিসেবে এবার তাদের ডাগআউটে যখন মানোলো মার্কুয়েজের মতো ভারতীয় সার্কিটে পোড় খাওয়া কোচ ৷ সংযুক্তি সময়ে পেনাল্টি থেকে সার্জিও লামাস একটি গোল শোধ করলেও তা কোনওভাবেই মুম্বইয়ের পয়েন্ট পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না ৷

মুম্বইয়ের গোল করার ব্যর্থতার কারণে চার্চিল রক্ষণের নাছোড় লড়াই এবং প্রতি-আক্রমণ নির্ভর ফুটবলের কৃতিত্বকে খাটো করার জায়গা নেই ৷ 56 মিনিটে এদিন চার্চিলের হয়ে আইএসএলের ইতিহাসে প্রথম গোলটি করেন গৌরব বোরা ৷ আঙ্গৌসানার কর্নার থেকে বল পেয়ে অনিল গাওঁকর ক্রস রাখেন বক্সে ৷ মার্কারকে এড়িয়ে সেই ক্রস থেকে হেডে চার্চিলকে এগিয়ে দেন মহামেডানে খেলা যাওয়া গৌরব ৷

পরের মুহূর্তেই হোম টিমের একটি প্রয়াস ক্রসবারে প্রতিহত হয় ৷ 86 মিনিটে সেবাস্তিয়ানের গোলটি প্রতি-আক্রমণে পরিবর্ত স্টেন্ডলি ফার্নান্ডেজের সঙ্গে বক্সে ওয়ান-টু খেলে ৷ এরপর বাঁ-পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে বিপক্ষ গোলরক্ষকে পরাস্ত করে 2-0 করেন কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড ৷ সেখানেই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয়ে যায় চার্চিলের ৷

মুম্বই যে ম্য়াচে গোলের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি, এমনটা নয় ৷ প্রথমার্ধে জোড়া সুযোগ হাতছাড়া করেন বিদেশি উইলমার জর্ডন গিল ও ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ ৷ তবে সংযুক্তি সময়ে একটি গোল তারা শোধ করে ৷ বক্সে আকাশ মিশ্রাকে ফাউল করা হলে পেনাল্টি পায় আইল্যান্ডার্স ৷ স্পটকিক থেকে 1-2 করেন লামাস ৷ তবে তা সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না ৷ আগামী 18 অক্টোবর দ্বিতীয় ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হবে গোয়ার ক্লাবটি ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

মুম্বইকে হারিয়ে অঘটন চার্চিলের
আইএসএল আত্মপ্রকাশে জয় চার্চিলের
ইন্ডিয়ান সুপার লিগ
জিতে আইএসএল শুরু চার্চিলের
CHURCHILL BROTHERS STUN MUMBAI CITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.