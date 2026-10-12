দু'বারের লিগ শিল্ডজয়ী মুম্বইকে হারিয়ে আত্মপ্রকাশে মুগ্ধ করল চার্চিল

দু'বারের লিগ শিল্ডজয়ী মুম্বইকে হারিয়ে আত্মপ্রকাশে মুগ্ধ করল চার্চিল
মাত্র তিন সপ্তাহের প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি ৷ হাতে কেবল দু'জন বিদেশি নিয়ে রবিবার দেশের সর্বোচ্চ লিগে পথচলা শুরু করেছে চার্চিল ৷
Published : October 12, 2026 at 10:05 AM IST
ফতোরদা (গোয়া), 12 অক্টোবর: তাদের আইএসএলে প্রবেশটা ছিল একককথায় নাটকীয়তায় মোড়া ৷ টাটা গোষ্ঠীর অধীনস্ত জামশেদপুর এফসি'র শেয়ার নিয়ে 2026-27 আইএসএলে আত্মপ্রকাশ করেছে তারা ৷ তবে আত্মপ্রকাশে নামের প্রতি সুবিচার করল গোয়ান জায়ান্ট চার্চিল ব্রাদার্স এফসি গোয়া ৷ মুম্বই সিটি এফসি'কে 2-1 গোলে হারিয়ে দেশের টপ-টিয়ার ফুটবল লিগে অভিযান শুরু হল তাদের ৷ যাকে অঘটন বললেও বেশি বলা হয় না ৷
মাত্র তিন সপ্তাহের প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি ৷ হাতে কেবল দু'জন বিদেশি নিয়ে রবিবার দেশের সর্বোচ্চ লিগে পথচলা শুরু করে দু'বারের আই লিগ জয়ী চার্চিল ৷ কিন্তু আইল্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে কুঁকড়ে থাকা নয় বরং আত্মপ্রকাশে অঘটন ঘটিয়ে তিন পয়েন্ট ঘরে তুলল তারা ৷ গোয়ার ক্লাবটির হয়ে এদিন জোড়া গোল গৌরব বোরা ও কলম্বিয়ার ফরোয়ার্ড সেবাস্তিয়ান গুতিয়েরেজের ৷
ম্য়াচের অধিকাংশ সময় বল পজেশন দখলে রেখে আধিপত্য দেখালেও নবাগতদের বিরুদ্ধে নির্ধারিত নব্বই মিনিটে গোল তুলে নিতে ব্যর্থ দু'বারের শিল্ডজয়ীরা ৷ যা বেশ অবাক করার মতো ৷ বিশেষ করে কোচ হিসেবে এবার তাদের ডাগআউটে যখন মানোলো মার্কুয়েজের মতো ভারতীয় সার্কিটে পোড় খাওয়া কোচ ৷ সংযুক্তি সময়ে পেনাল্টি থেকে সার্জিও লামাস একটি গোল শোধ করলেও তা কোনওভাবেই মুম্বইয়ের পয়েন্ট পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না ৷
মুম্বইয়ের গোল করার ব্যর্থতার কারণে চার্চিল রক্ষণের নাছোড় লড়াই এবং প্রতি-আক্রমণ নির্ভর ফুটবলের কৃতিত্বকে খাটো করার জায়গা নেই ৷ 56 মিনিটে এদিন চার্চিলের হয়ে আইএসএলের ইতিহাসে প্রথম গোলটি করেন গৌরব বোরা ৷ আঙ্গৌসানার কর্নার থেকে বল পেয়ে অনিল গাওঁকর ক্রস রাখেন বক্সে ৷ মার্কারকে এড়িয়ে সেই ক্রস থেকে হেডে চার্চিলকে এগিয়ে দেন মহামেডানে খেলা যাওয়া গৌরব ৷
পরের মুহূর্তেই হোম টিমের একটি প্রয়াস ক্রসবারে প্রতিহত হয় ৷ 86 মিনিটে সেবাস্তিয়ানের গোলটি প্রতি-আক্রমণে পরিবর্ত স্টেন্ডলি ফার্নান্ডেজের সঙ্গে বক্সে ওয়ান-টু খেলে ৷ এরপর বাঁ-পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে বিপক্ষ গোলরক্ষকে পরাস্ত করে 2-0 করেন কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড ৷ সেখানেই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয়ে যায় চার্চিলের ৷
Football has always made room for the inexplicable. For the Gods of the last minute, for hope against reason, and for the small, private rituals that make sense of it all. As #CBSC celebrated their first-ever #MGISL win, there was a moment that needed no commentary.❤️ #MGISL13 https://t.co/tTYyJMbqgG— MG Indian Super League (@IndSuperLeague) October 11, 2026
মুম্বই যে ম্য়াচে গোলের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি, এমনটা নয় ৷ প্রথমার্ধে জোড়া সুযোগ হাতছাড়া করেন বিদেশি উইলমার জর্ডন গিল ও ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ ৷ তবে সংযুক্তি সময়ে একটি গোল তারা শোধ করে ৷ বক্সে আকাশ মিশ্রাকে ফাউল করা হলে পেনাল্টি পায় আইল্যান্ডার্স ৷ স্পটকিক থেকে 1-2 করেন লামাস ৷ তবে তা সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না ৷ আগামী 18 অক্টোবর দ্বিতীয় ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হবে গোয়ার ক্লাবটি ৷