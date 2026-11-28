আর পাঁচটা ম্য়াচের মতোই ডার্বিকে দেখছেন হাবাস, মহারণে ইকোনোমিডিসকে পাচ্ছে না লাল-হলুদ
হাবাসের কোচিংয়ে প্রথম আইএসএল ডার্বি জয়ের খোঁজে ইস্টবেঙ্গল ৷
Published : November 28, 2026 at 8:25 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: আইএসএলের ইতিহাসে 11টি ডার্বির মধ্যে মোহনবাগানই জিতেছে ন'টি ৷ বাকি দুই ম্য়াচ ড্র ৷ এই পরিসংখ্যানে পিছিয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গলকে খানিকটা টেনে তোলার চেষ্টা তিনি এবং তাঁর দল নিশ্চয় করবে রবিবার ৷ কিন্তু ফুটবলে পরিসংখ্যান আসলে মূল্যহীন ৷ প্রথমবার আইএসএলের বড় ম্য়াচে লাল-হলুদের ডাগআউটে বসার আগে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ সমর্থকদের কারণে ডার্বি বাড়তি গুরুত্ব বহন করলেও রবিবাসরীয় মহারণকে অন্যান্য ম্য়াচের মতই দেখছেন বলে জানালেন স্প্যানিয়ার্ড ৷
গত পাঁচ-ছ'দিনে ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে চোটের ঘূর্ণাবর্ত। ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গাকে পাশে নিয়ে প্রাক-ডার্বি সাংবাদিক সম্মেলনে হাবাস চোটের তালিকায় নয়া নাম জুড়লেন ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টুয়ের ম্য়াচে উইংয়ে দারুণ খেলা ক্রিস ইকোনোমিডিসকে ডার্বিতে পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল ৷ ডিফেন্ডার দিয়েগো জিভুলিচকে ঘিরে একটা শঙ্কা তৈরি হলেও তা অতীত ৷ চার ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে সাতে কিংবা আটে থেকে ডার্বিতে নামছে ইস্টবেঙ্গল ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সেখানে মগডালে ৷ ফলে মনস্তাত্ত্বিক একটা সুবিধা তো থাকেই ৷ হাবাস বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় তাই প্রাক্তন ক্লাবকে ফেভারিট বাছলেন।
তাঁর কথায়, "এই মুহূর্তে মোহনবাগানই ডার্বিতে ফেভারিট ৷ কারণ, তারা লিগ টেবলের শীর্ষে রয়েছে ৷ তবে আমরা দু'টো ম্যাচ কম খেলেছি ৷ আমার কাছে শুরু থেকে কোনও দলকে এগিয়ে রাখা বা পিছিয়ে রাখার বিষয়টি গুরুত্ব পায় না ৷ ম্যাচ শেষ হওয়ার পর এই নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে ৷ ডিসেম্বরের পরে এবং মার্চে বোঝা যাবে কে কোথায় রইল ৷" আইএসএলের সবচেয়ে সফল কোচের সংযোজন, "আমার আত্মবিশ্বাসের কোনও অভাব নেই ৷ আমার কাছে আমার ফুটবলাররাই বিশ্বের সেরা ৷ অনুশীলনে এবং কথাবার্তার মাধ্যমে ফুটবলারদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করার চেষ্টা করি ৷ তবে শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের পারফরম্যান্সও গুরুত্বপূর্ণ ৷ 90 মিনিটের খেলায় আসল পার্থক্য তৈরি হয় ৷"
হাতের তাস ফেলে খেলার মানুষ তিনি নন ৷ তবে প্রতিপক্ষকে মেপে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিচার করে হাবাস রক্ষণ আঁটোসাঁটো করে তবেই প্রতি-আক্রমণে হাঁটার কৌশল নিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে ডেভিডকে উইংয়ে ঠেলে গোলের মধ্যে থাকা আকে লোবাকে গোল করার কাজে ব্যবহার করতে চাইছেন তিনি ৷ আইএসএল দারুণভাবে শুরু করেও চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচে পাঁচ গোল হজমের ধাক্কা এখনও দগদগে ৷ আনোয়ারহীন রক্ষণ নিয়ে বলতে গিয়ে লাল-হলুদ হেডস্যরের কথায়, "চেন্নাইয়িন ম্যাচে আমাদের ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছিল ৷ আমরা পাঁচটি গোল খেয়েছিলাম, আবার তিনটি গোল দিয়েওছিলাম ৷ ফুটবলে কখনও-কখনও এমন ঘটনা ঘটে ৷"
Fasten your seatbelts! The #KolkataDerby is just 1️⃣ day away! 🔴🟡 ⚔️ 🟢🔴 🆚 MBSG 🗓️ 29 November, Sunday ⏰ 7:30 PM 🎟️ Get your 𝗠-𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 on District 👉 https://t.co/wAYR3vptEi 📺 Live on YouTube, Sony LIV & Sony Sports Network #JoyEastBengal #MGISL13 #EBFCMBSG https://t.co/Da07DMSN7S— East Bengal FC (@eastbengal_fc) November 28, 2026
চার ম্য়াচ জয়হীন থাকার পর মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় গত ম্যাচে আল-হুসেইনকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে দল ৷ তবে দু'টো টুর্নামেন্টে সমান্তরালভাবে খেলতে গিয়ে দলের প্রস্তুতি এবং বিশ্রাম যে ধাক্কা খাচ্ছে, ডার্বির আগেও সে কথা জানালেন হাবাস ৷ পাশাপাশি ডার্বির ফলাফলে যে কোনও দল আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে না, তাও মনে করিয়ে দিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ মেগা ম্যাচের আগে এমন মন্তব্য চাপমুক্ত থাকার কৌশল কি না, জানা নেই ৷ তবে হাবাস জানালেন, একটা দল এখন ছয়-সাতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত লিগ জিততে পারে ৷ সবমিলিয়ে চোট কাঁটা সরিয়ে হাবাস অ্যান্ড কোং রবিবারের যুবভারতীতে নয়া ইতিহাস তৈরির লক্ষ্যে ৷