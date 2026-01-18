ETV Bharat / sports

মিলল সরকারি সিলমোহর, চিন্নাস্বামীতে আইপিএল খেলতে বাধা রইল না আরসিবি'র

চিন্নাস্বামীতে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্প্রতি 300-350 এআই ক্য়ামেরা বসানোর প্রস্তাব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কাছে রেখেছে আরসিবি কর্তৃপক্ষ ৷

CHINNASWAMY STADIUM
চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 3:58 PM IST

হায়দরাবাদ, 18 জানুয়ারি: অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ম্যাচ আয়োজনের ছাড়পত্র পেল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ৷ কেবল আইপিএল নয়, আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের জন্যও গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া হল বেঙ্গালুরুর আইকনিক স্টেডিয়ামকে ৷ গতবছর 4 জুন আরসিবি'র আইপিএল ট্রফিজয়ের সেলিব্রেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় 11 অনুরাগীর মৃত্যুর পর চিন্নাস্বামীতে সাময়িক ম্যাচ আয়োজন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তাজনিত কারণে ৷

পদপিষ্টের ঘটনায় সরকারের গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ এবং সরকারি সব নির্দেশ মেনে চিন্নাস্বামীতে ম্য়াচ ফেরাতে তৎপর ছিল কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশেন ৷ সম্প্রতি কেএসসিএ'র নয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের পর এই ইস্যুতে আরও মরিয়া ছিলেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদ ৷ শনিবার শেষপর্যন্ত ম্য়াচ আয়োজনের জন্য (রাজ্য সরকারের) স্বরাষ্ট্র দফতর সিলমোহর দিল রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে ৷ এখনও বিষয়টি সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে কয়েকটি বিষয়ে শর্তাধীন ৷ তবে ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়ায় আসন্ন আইপিএল ঘরের মাঠে খেলতে কোনও অসুবিধা রইল না রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ৷

কিন্তু আরসিবি যে চিন্নাস্বামীতে 2026 আইপিএলের ম্য়াচ খেলছেই, সে বিষয়টি নিশ্চিত নয় এখনও ৷ কারণ চিন্নাস্বামী ছেড়ে নিজেদের হোম ম্যাচগুলি অন্য স্টেডিয়ামে খেলার জন্য অন্য়ান্য রাজ্য সংস্থাকে বাজিয়ে দেখছে তাঁরা ৷ ইএসপিএল ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী গত সপ্তাহে ছত্তিশগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের সঙ্গে এ ব্য়াপারে আলোচনা করেন আরসিবি সিওও রাজেশ মেনন ৷ সেক্ষেত্রে রাইপুর স্টেডিয়ামকে পছন্দের তালিকায় রেখেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ পাশাপাশি পুণের এমসিএ স্টেডিয়াম কিংবা নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামও আলোচনায় রয়েছে ৷

গত মাসে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট হয়ে আসার পর চিন্নাস্বামীতে ক্রিকেট ফেরাতে উদ্যোগী প্রসাদ বিশেষজ্ঞ কমিটির সামনে যাবতীয় রোডম্য়াপ পেশ করেছিলেন ৷ সাংবাদিক সম্মেলন করে কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছিল, ভিড় নিয়ন্ত্রণে প্রস্তাবিত সবরকম সুরক্ষা-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ তাঁরা ৷ যার মধ্যে বিদ্যুৎ-সরবরাহের সমস্য়া ইতিমধ্যেই সমাধান হয়েছে ৷ বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মেনে স্টেডিয়ামের প্রবেশ এবং বাহিরপথের সমস্য়া মেটাতেও উদ্যোগী হয়েছে কেএসসিএ ৷

তবে আইপিএল যেহেতু 26 মার্চ থেকে শুরু হওয়ার কথা, তার আগে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুপারিশ মেনে সমস্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা চ্য়ালেঞ্জিং সেরাজ্যের ক্রিকেট সংস্থার কাছে ৷ এদিকে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সম্প্রতি 300-350 এআই ক্য়ামেরা বসানোর প্রস্তাব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কাছে রেখেছে আরসিবি কর্তৃপক্ষ ৷ এখন দেখার নিজেদের হোমগ্রাউন্ডেই আরসিবি আগামী আইপিএল খেলে কি না ৷

