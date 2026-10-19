একাই চারশো হাঁকালেন চিন্ময় সুতার, রঞ্জির 92 বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে অনন্য কীর্তি

একাই চারশো হাঁকালেন চিন্ময় সুতার, রঞ্জির 92 বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে অনন্য কীর্তি
ব্রায়ান চার্লস লারা, ডন ব্র্য়াডম্য়ানদের মতো প্রবাদপ্রতিম সব ব্য়াটারদের সঙ্গে এলিট ক্লাবে জায়গা করে নিলেন মিজোরামের অনামী ব্য়াটার ৷
Published : October 19, 2026 at 7:16 PM IST
সোভিমা (নাগাল্যান্ড), 19 অক্টোবর: শেষবার রঞ্জি ট্রফিতে এমনটা হয়েছিল 1948 সালে ৷ অর্থাৎ, 78 বছর বাদে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ৷ ভাউসাহেব বাবাসাহেব নিম্বালকরের পর ফের রঞ্জি ট্রফিতে 400 রানের ইনিংস খেললেন কোনও ব্যাটার ৷ প্রতিযোগিতার 92 বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে সোমবার রঞ্জিতে চারশো হাঁকালেন মিজোরামের চিন্ময় সুতার ৷ নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্লেট গ্রুপের দ্বিতীয় ম্য়াচে অপরাজিত 400 রানের ইনিংস খেললেন এই টপ-অর্ডার ব্য়াটার ৷ তাঁর ব্যাটে প্রথম ইনিংসে নয় উইকেট হারিয়ে 581 রান তুলল মিজোরাম ৷
অনন্য় এই কীর্তির সঙ্গে সুতার ব্রায়ান চার্লস লারা, ডন ব্র্য়াডম্য়ানদের মতো প্রবাদপ্রতিম সব ব্য়াটারদের সঙ্গে এলিট ক্লাবে জায়গা করে নিলেন ৷ 1948 সালে রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম ব্য়াটার হিসেবে ব্যক্তিগত চারশো রানের ইনিংসটি নিম্বালকর খেলেছিলেন মহারাষ্ট্রের হয়ে পুনেতে ৷ আর প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দ্বিতীয়বার এমন কীর্তি ঘটিয়ে সুতার পাদপ্রদীপের আলোয় এলেন বৈকি ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে, চলতি বছরই রঞ্জি ট্রফিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন মুম্বইজাত এই ব্য়াটার ৷ প্রথম ম্য়াচেই ব্য়াট হাতে নজর কেড়েছিলেন তিনি ৷ মাত্র এক রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করতে হয়েছিল তাঁকে ৷ কিন্তু দ্বিতীয় ম্য়াচে চারশো রান করে সেই আক্ষেপ যেন সুদে-আসলে পুষিয়ে নিলেন বছর উনত্রিশের ক্রিকেটার ৷ মিজোরামের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশের আগে মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুতার ৷
নাগাল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সুতারের অপরাজিত 400 রানের ইনিংসটি এসেছে 517 বল খেলে ৷ যা সাজানো রয়েছে 46টি চার ও সাতটি ছক্কায় ৷ অর্থাৎ, বাউন্ডারি হাঁকিয়েই দু'শোর উপর রান সংগ্রহ করেছেন তিনি ৷ এদিন রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে ব্য়ক্তিগত দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের ইনিংস খেলার পথে পৃথ্বী শ'কে টপকে গেলেন সুতার ৷ 2022-23 মরশুমে অসমের বিরুদ্ধে 379 রানের ইনিংস এসেছিল মুম্বই ব্য়াটার পৃথ্বীর থেকে ৷ যা এতদিন ছিল তালিকার দ্বিতীয়স্থানে ৷
400 not out. And not out of the history books anytime soon! 📖🔥 Chinmay Sutar’s 400* for Mizoram against Nagaland, featuring 46 fours and seven sixes, marks a historic moment in India's domestic cricket. 🥵 [ Ranji Trophy, Chinmay Sutar ] https://t.co/5Y67GhQqo9— Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2026
সবমিলিয়ে দ্বাদশ ব্য়াটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে চারশো রানের ইনিংস খেলার নজির গড়লেন চিন্ময় সুতার ৷ লারা, ব্র্যাডম্যান ছাড়াও যে তালিকায় রয়েছে হানিফ মহম্মদ (499), গ্রেম হিকদের (405*) মতো প্রাক্তন তারকাদের নাম ৷ উল্লেখ্য, 1994 সালে কাউন্টিতে ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে ডারহামের বিরুদ্ধে অপরাজিত 501 রানের ইনিংস খেলেছিলেন লারা ৷ ত্রিনিদাদের রাজপুত্রের সেই ইনিংস আজও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের ইনিংস হয়ে রয়েছে ৷
- রঞ্জি ট্রফির প্রথম তিন ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংস:
- ভাউসাহেব বাবাসাহেব নিম্বালকর (মহারাষ্ট্র)- 443*, 1948
- চিন্ময় সুতার (মিজোরাম)- 400*, 2026
- পৃথ্বী শ (মুম্বই)- 379, 2023