টেস্ট ক্রিকেটে ফিরছেন বিরাট কোহলি ? ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য কোচের
গতবছর মে মাসেই ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটকে বিদায় জানিয়েছেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷
Published : May 21, 2026 at 5:14 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 মে: একবছর আগে এমনই মে মাসে অনুরাগীদের স্তম্ভিত করেছিলেন তিনি ৷ ইংল্য়ান্ড সফরের আগে লাল-বলের ক্রিকেটকে আচম্বিতে বিদায় জানিয়েছেন বিরাট কোহলি ৷ কিন্তু বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে হঠাতই ৷ সৌজন্যে তাঁর ছেলেবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা ৷
সম্প্রতি একটি পডকাস্টে গিয়ে রাজকুমার শর্মা এমন একটি মন্তব্য করেছেন, যা অনুরাগীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ এমনকী ইন্টারনেটে চর্চা চলছে বিরাট কোহলির টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘিরে ৷ ছোটবেলার কোচ জানিয়েছেন, টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আসা নিয়ে শিষ্য বিরাটের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছে ৷
গতবছর 12 মে ইংল্য়ান্ড সফরের দলঘোষণার আগে বর্ণময় টেস্ট কেরিয়ারকে বিদায় জানিয়েছিলেন বিরাট কোহলি ৷ দশ হাজার রানের স্বপ্ন অধরা রেখে ছত্রিশেই লাল-বলের ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়েছিলেন আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম পরিপূর্ণ একজন ক্রিকেটার ৷ 14 বছরের টেস্ট কেরিয়ারে 30টি সেঞ্চুরি-সহ ভারতের জার্সিতে 123 ম্য়াচে বিরাটের ঝুলিতে রয়েছে 9,230 রান ৷ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই বক্তব্য, বিরাট এই সিদ্ধান্ত আরেকটু ভেবে দেখলে পারতেন ৷ এমনকী পূর্বতন বহু ক্রিকেটার প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন ৷
সম্প্রতি পডকাস্টে ছেলেবেলার কোচ রাজকুমার শর্মার কাছেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল অবসরের সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে কোনও কথা হয়েছে কি না ? উত্তরে তিনি বলেন, "অনেকে আমায় বলেছেন যে বিরাটকে যাতে আমি সিদ্ধান্ত বদল করার কথা বলি ৷ যেহেতু ও আমার কথা শোনে ৷" এরপর তাঁর সংযোজন, "আমরা বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি ৷ দেখা যাক কী হয় ৷"
ছেলেবেলার কোচের এহেন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই বিরাটের টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের জল্পনা জোরালো হয়েছে ৷ যদিও এ বিষয়ে কোনওরকম মন্তব্য করতে শোনা যায় ক্রিকেটারকে ৷ ফলত বিষয়টি পুরোপুরি জল্পনা ছাড়া কিছুই নয় ৷ আপাতত আইপিএলে মজে রয়েছেন আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার ৷ 13 ম্য়াচে 542 রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে রয়েছেন তিনি ৷ প্রথম ব্য়াটার হিসেবে নবমবার আইপিএলে পাঁচশো বা তার বেশি রানের নজির গড়েছেন দিল্লি ক্রিকেটার ৷