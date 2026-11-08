চেন্নাইয়িনের কাছে পাঁচ গোল খেয়ে আলোর উৎসবে আঁধারে ইস্টবেঙ্গল

চেন্নাইয়িনের কাছে পাঁচ গোল খেয়ে আলোর উৎসবে আঁধারে ইস্টবেঙ্গল
ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে টেনে নামাল চেন্নাইয়িন এফসি ৷
Published : November 8, 2026 at 11:31 AM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: ভূত চতুর্দশীর সন্ধ্যায় পাঁচ গোলের লজ্জায় ডুবল ইস্টবেঙ্গল ৷ চলতি আইএসএলের প্রথম দু'ম্য়াচে ন'গোল করা যে দলটাকে চাবুকের মতো দেখাচ্ছিল, সেই দলটাই শনিবার চেন্নাইয়িন এফসির ঘরের মাঠে হারল 3-5 গোলে ৷ জোড়া গোল করে লাল-হলুদ জনতার দীপাবলির আনন্দ ম্লান করলেন ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ ও ইরফান ইয়াডওয়াড ৷ আরেকটি গোল পেনাল্টি থেকে রামন টাঙ্কের ৷ ইস্টবেঙ্গলের গোল একটি করে গোল আকে লোবা, দানি রামিরেজ এবং পরিবর্ত ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গার ৷
রক্ষণভাগের স্তম্ভ আনোয়ার আলি ছিলেন না ৷ তবু জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে আন্তর্জাতিক বিরতির আগে লিগ টেবলে উপরের সারিতে থাকতে চেয়েছিল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু সেই স্বপ্ন জোরালো ধাক্কা খেল ৷ আপাতত তিন ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে ছ'য়ে তারা ৷ আনোয়ারের অনুপস্থিতি রক্ষণের কঙ্কালসার চেহারাটা প্রকাশ্যে এনে দিয়ে গেল ৷ সামনের কয়েকদিনের বিরতিতে যা মেরামত করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে স্প্যানিশ কোচকে ৷ সেন্টার-ব্যাক হিসেবে দিয়েগো জিভুলিচের পাশে সন্দীপ মান্ডির বোঝাপড়ায় ঘাটতির মাশুল এদিন গুনল ইস্টবেঙ্গল ৷ তথৈবচ দুই সাইড-ব্য়াক লালচুংনুঙ্গা ও জয় গুপ্তার পারফরম্যান্স ৷
ফলস্বরূপ এদিন প্রথমার্ধেই তিন গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল ৷ বাকি দু'গোল দ্বিতীয়ার্ধে । রক্ষণের খামতি ঢাকা যেত যদি জিকসন ছন্দে থাকতেন ৷ চোট-কাঁটায় অস্বস্তিতে তিনিও ৷ একইভাবে বাসিম রশিদের কথাও বলতে হবে। প্রচুর পরিশ্রম করলেও ছাপ ফেলতে ব্যর্থ প্যালেস্তাইনারে ফুটবলার ৷ ফলত নিকোলা স্তোজানভিচ এবং লাল-হলুদেরই প্রাক্তনী মাদিহ তালালের নেতৃত্বে মাঝমাঠের রাশ তুলে নিয়েছিল হোম টিম ৷ ম্যাচের চার মিনিটে ব্রাইসনের প্রথম গোল। ইরফানের পাস থেকে তাঁর গোলের সময় লাল-হলুদ ডিফেন্ডাররা জায়গায় ছিল না।
𝑺𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒂 𝑩𝒓𝒊𝒔𝒐𝒏! 💎 Watch #CFCEBFC live on YouTube, Sony Sports Network and #SonyLIV: https://t.co/GWz8Z6CY8H 📺 #MGISL13 https://t.co/aGnIY9HYkT— MG Indian Super League (@IndSuperLeague) November 7, 2026
18 মিনিটে ফের গোল চেন্নাইয়িনের ৷ তালালের বাড়ানো বল ধরে অবলীলায় বক্সে প্রবেশ করে দ্বিতীয় পোস্টের কোণা দিয়ে বল জালে রাখেন ব্রাইসন ৷ 29 মিনিটে দানি রামিরেজের সঙ্গে যুগলবন্দিতে একটি গোল শোধ করেন লোবা ৷ মনে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল বুঝি খেলায় ফিরবে ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷ 35 মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তালাল ৷ কিন্তু তাঁর পরিবর্ত নেমে দুরন্ত ফুটবল খেলেন লালরিয়াতপুইয়ে চংথু ৷ 41 মিনিটে বক্সে ব্রাইসনকে আটকাতে অবৈধ ট্য়াকল করেন জিকসন ৷ পেনাল্টি থেকে 3-1 করেন রামন ৷
WHAT. A. MATCH! ⚡ Clifford Miranda's Marina Machans have handed the reigning champions their first defeat of the #MGISL13 campaign. 🤯 #WeAreOpen #CFCEBFC https://t.co/wVxveDNfpj— MG Indian Super League (@IndSuperLeague) November 7, 2026
এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটা ইস্টবেঙ্গল গোল দিয়ে করায় আশার সঞ্চার হয় ৷ বক্সের মধ্যে বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারের হাতে বল লাগলে পেনাল্টি পায় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ যা থেকে 2-3 করেন রামিরেজ ৷ কিন্তু এরপরেও চেন্নাইয়িন ঝড় থামেনি লাল-হলুদ রক্ষণে ৷ 59 ও 67 মিনিটে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা ইরফান ৷ বাকি সময়টা ইস্টবেঙ্গল মরিয়া ফুটবলে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করলেও তা হয়নি ৷ শেষদিকে পরিবর্ত হিসেবে নামা ডেভিডের গোল ব্যবধান কমলেও লজ্জা কমেনি ৷ প্রভসুখন গিল একাধিকবার পতন রোধ না-করলে ইস্টবেঙ্গলের লজ্জা আরও বাড়ত ৷
ফিফা বিরতির পর আগামী 20 নভেম্বর ইস্টবেঙ্গল প্রথম ম্য়াচ খেলবে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ৷ মাঝের সময়ে টানা খেলার ক্লান্তি দূর যেমন লাল-হলুদ ফুটবলারদের করতে হবে। তেমনই রক্ষনে জিভুলিচের সঙ্গী খুঁজতে হবে হাবাসকে ৷ নইলে মরশুমের শুরুতে যে ইস্টবেঙ্গলকে ঝকঝকে মনে হয়েছিল তাদেরই নড়বড়ে হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে গেল চেন্নাইয়িন ম্য়াচ ৷