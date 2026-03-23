রায়না-হেডেনকে প্রথম 'হল অব ফেম' সম্মান সুপার কিংসের

রায়না-হেডেনকে প্রথম 'হল অব ফেম' সম্মান সুপার কিংসের
আইপিএলের প্রথম ফ্র্য়াঞ্চাইজি হিসেবে 'হল অব ফেম' চালু করল সিএসকে ৷ প্রথমবার সম্মান পেলেন দুই কিংবদন্তি ৷
Published : March 23, 2026 at 12:54 PM IST
চেন্নাই, 23 মার্চ: সুরেশ রায়না এবং ম্যাথু হেডেন ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজির দুই প্রাক্তন তারকাকে প্রথম 'হল অব ফেম' সম্মানে ভূষিত করল চেন্নাই সুপার কিংস ৷ আইপিএলের উনবিংশ সংস্করণ শুরুর আগে রবিবার নিজেদের হোমগ্রাউন্ড চিপকে অনুরাগীদের নিয়ে একটি উদযাপন সারল সিএসকে ৷ যার নাম রাখা হয়েছিল রোর'26 ৷ সেখানেই ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাসে প্রথমবার 'হল অব ফেম' পেলেন রায়না ও হেডেন ৷
মাঝে সিএসকে'র নির্বাসনের কারণে দু'বছর গুজরাত লায়ন্সের হয়ে খেললেও 2008-2021 পর্যন্ত চেন্নাইয়ের ঘরের ছেলে হয়ে ছিলেন সুরেশ রায়না ৷ 2010, 2011, 2018, 2021 সালে দলের খেতাব জয়ের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ পাশাপাশি 2010 ও 2014 সালে সিএসকে'র চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ টি-20 জয়েরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন রায়না ৷ ইয়েলো জার্সিতে অনুরাগীদের প্রিয় 'চিন্না থালা'র ঝুলিতে রয়েছে 200 ম্যাচে 5,529 রান ৷ জোড়া সেঞ্চুরির পাশাপাশি রয়েছে 38টি হাফসেঞ্চুরিও ৷ ফ্র্য়াঞ্চাইজির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বাধিক রানস্কোরার তিনিই ৷ ফলত রায়নাকে প্রথম 'হল অব ফেম' হিসেবে বেছে নিতে খুব একটা ভাবনাচিন্তা করেনি ফ্র্য়াঞ্চাইজি ৷
অন্যদিকে সিএসকে'র হয়ে হেডেনের পথ চলা রায়নার মতো লম্বা না-হলেও অল্প সময়ে বড় ছাপ রেখে গিয়েছেন অজিদের স্বর্ণযুগের ক্রিকেটার ৷ 2010 সালে সুপার কিংসের প্রথম আইপিএল জয়ী দলের সদস্য হেডেন তিন মরশুমে (2008-2010) সিএসকে'র জার্সিতে 32 ম্যাচে করেছেন 1,107 রান ৷ যার মধ্যে হাফসেঞ্চুরি আটটি ৷ 2010 সালে খেতাব জিতলেও ব্য়াটার হিসেবে হেডেনর সেরা মরশুম অবশ্য 2009 ৷ ওই বছর 12 ম্য়াচে 572 রান করে কমলা টুপির মালিক হয়েছিলেন বিধ্বংসী বাঁ-হাতি ওপেনার ৷
ফলত হেডেনকে প্রথম 'হল অব ফেম'-এ অন্তর্ভুক্ত করা নিয়েও কোনওরকম প্রশ্নের অবকাশ থাকার কথা নয় ৷ রবিবারের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রায়না এবং হেডেন দু'জনেই ৷ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক ৷ প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে 'হল অব ফেম' চালু করে আইপিএলে নজিরও গড়ল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ আগামী 30 মার্চ গুয়াহাটিতে রাজস্থান রয়্য়ালস ম্য়াচ দিয়ে ষষ্ঠ আইপিএল খেতাব জয়ের অভিযান শুরু করছে সিএসকে ৷