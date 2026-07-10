বিগ ব্যাশের উদ্বোধনী ম্য়াচ চিপকে, এমসিজি'তে দাঁড়িয়ে সূচি ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী মোদির

বিগ ব্যাশের উদ্বোধনী ম্য়াচ চিপকে, এমসিজি'তে দাঁড়িয়ে সূচি ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী মোদির
আগামী 12 ডিসেম্বর চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামে বোধন হচ্ছে বিবিএলের 16তম সংস্করণের ৷ এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার বাইরে অনুষ্ঠিত হবে বিবিএলের ম্য়াচ ৷
Published : July 10, 2026 at 2:59 PM IST
মেলবোর্ন, 10 জুলাই: ক্রিকেটের মধ্যে দিয়ে দু'দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে উদ্যোগী হল ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া ৷ আর সেই লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বিগ ব্যাশের উদ্বোধনী ম্য়াচ এবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারতের মাটিতে ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে চেন্নাইয়ের চিপকে ৷ অস্ট্রেলিয়া সফরের অন্তিমদিনে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেসের সঙ্গে যৌথভাবে সূচির ঘোষণা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
সবমিলিয়ে আগামী 12 ডিসেম্বর চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম (চিপক) স্টেডিয়ামে বোধন হচ্ছে বিবিএলের 16তম সংস্করণের ৷ এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার বাইরে অনুষ্ঠিত হবে বিবিএলের কোনও ম্য়াচ ৷ চিপকে বিবিএলের উদ্বোধনী ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন পারথ স্কর্চার্সের মুখোমুখি হবে মেলবোর্ন রেনেগেডস ৷ যে ম্য়াচের আয়োজক রেনেগেডস ৷
পারথে অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্টের চতুর্থদিনের খেলা শেষে ভারতীয় সময় দুপুর 2টো 40 মিনিটে শুরু হবে বিগ ব্যাশের ঐতিহাসিক ম্য়াচ ৷ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার জেনারেল ম্য়ানেজার অ্য়ালিস্টার ডবসন বিষয়টি নিয়ে উচ্ছ্বসিত ৷ তিনি বলেন, "ভারতের সঙ্গে বিগ ব্যাশের খাঁটি সম্পর্ক রয়েছে ৷ দু'দেশের সরকারই ক্রিকেটকে সম্পর্কের সেতুবন্ধন হিসেবে দেখছে ৷ একইসঙ্গে দু'দেশের সরকার এর শরিকও হতে চাইছে ৷" একইসঙ্গে ভারতের মাটিতে এই ম্য়াচ অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় ম্য়াচের তকমা পাবে বলে বিশ্বাস ডবসনের ৷
Next, stop:📍Chennai— KFC Big Bash League (@BBL) July 10, 2026
A pleasure to have Australia’s and India’s Prime Ministers on hand to announce the #BBL16 opener 🇦🇺🇮🇳 pic.twitter.com/9Q6tlLMvrf
দু'দেশের ক্রিকেটের যৌথ পর্যালোচনার পরেই চিপক'কে বেছে নেওয়া হয়েছে বিবিএলের ঐতিহাসিক এই ম্য়াচের জন্য ৷ অস্ট্রেলিয়ার কলস্যুল-জেনারেল সিলাই জাকি'র উপস্থিতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও বিবিএলের প্রতিনিধিরা গত মে মাসে চেন্নাইয়ে এসেছিলেন স্টেডিয়াম পরিদর্শনে ৷ ভেন্যু চূড়ান্ত করতে সেই প্রতিনিধি দল বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাস এবং ভারপ্রাপ্ত সিইও হেমাঙ্গ আমিনের সঙ্গেও সাক্ষাতও করেন আইপিএলের একটি ম্য়াচ চলাকালীন ৷
#WATCH | Melbourne, Australia | During his visit to Melbourne Cricket Ground (MCG), Prime Minister Narendra Modi says, " whenever i have had the chance to meet my friend prime minister albanese, cricket has served as a natural connecting point between us. we visited the stadium… pic.twitter.com/N10ZulRE3d— ANI (@ANI) July 10, 2026
চেন্নাইয়ের চিপকে শেষবার অস্ট্রেলিয়া খেলেছিল 2023 বিশ্বকাপে ৷ সেই বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্য়াচে ভারতের কাছে হারতে হয়েছিল তাদের ৷ পরে যদিও ফাইনালে বদলা নিয়ে খেতাব পুনরুদ্ধার করে তারা ৷ আগামী বছর বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টও অনুষ্ঠিত হবে চেন্নাইয়ের চিপকে ৷