ইপিএলে আজ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্সেনালের সামনে চেলসি, কোথায় দেখবেন লন্ডন ডার্বি ?

ইপিএলে আজ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্সেনালের সামনে চেলসি, কোথায় দেখবেন লন্ডন ডার্বি ?
টানা তৃতীয় জয়ের লক্ষ্যে লন্ডন ডার্বিতে মুখোমুখি দুই দল ৷ জেনে নিন ম্য়াচ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ৷
Published : September 6, 2026 at 12:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 সেপ্টেম্বর: দু'দলই লিগের প্রথম দু'ম্য়াচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ৷ কিন্তু রবিবাসরীয় মহারণের পর দু'দলের মধ্যে কোনও এক দলের অল-উইন রেকর্ড ভাঙবে ৷ আবার ম্য়াচ ড্র হলে দু'দলেরই ভেঙে যাবে সেই রেকর্ড ৷ সেক্ষেত্রে তৃতীয় রাউন্ডের পর এককভাবে লিগ টেবলের শীর্ষে থাকবে ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি ৷ ফলত লিগ বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও রবিবাসরীয় আর্সেনাল বনাম চেলসি দ্বৈরথ ঘিরে বরাবরের মতো বাড়তি উন্মাদনা ফুটবলপ্রেমীদের ৷
- আর্সেনালের দুশ্চিন্তা: প্রিমিয়র লিগে এবছর উঠে আসা কভেন্ট্রি সিটিকে 3-0 গোলে হারিয়ে 2026-27 ইপিএল অভিযান শুরু করেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল ৷ পরের ম্য়াচে অ্যাস্টন ভিলা'কে 1-0 গোলে হারিয়েছে 'গানার্স'৷ কিন্তু মাঠের সাফল্য ছাপিয়ে বর্তমানে বেশি চর্চায় ট্রান্সফার মার্কেটে আর্সেনালের ভূমিকা ৷ কারণ সামার ট্রান্সফার মার্কেট উইন্ডোর শেষদিনে অর্থাৎ, গত 31 অগস্ট ক্লাব ছেড়েছেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস, ইথান নুয়ানেরি ও গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেলি'রা ৷ কিন্তু আক্রমণভাগে তাঁদের কোনও পরিবর্ত এখনও যোগ দেয়নি উত্তর লন্ডনের ক্লাবটিতে ৷ ফলত আক্রমণভাগে বর্তমানে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কোনও একজনের আচমকা চোট খেতাব ধরে রাখার পথে অন্তরায় হতে পারে আর্সেনালের ৷
- চেলসির শক্তিশালী আক্রমণভাগ: আর্সেনাল যখন আক্রমণভাগ নিয়ে উদ্বেগে, ঠিক তখনই চলতি মরশুমে আশা জাগাচ্ছে চেলসির আক্রমণ ৷ যেখানে রয়েছেন জোয়াও পেদ্রো, পেদ্রো নেতো, ড্যানি ওয়েলবেক, কোল পালমারের মতো তারকারা ৷ ফুলহ্যাম'কে অ্যাওয়ে ম্য়াচে 3-2 গোলে হারানোর পর লিগের দ্বিতীয় ম্য়াচে ব্রাইটনের বিরুদ্ধে 4-3 ব্য়বধানে রোমাঞ্চক জয় ছিনিয়ে নিয়েছে জাবি আলোন্সো'র ছেলেরা ৷ অর্থাৎ, আক্রমণভাগ স্বস্তিতে রাখলেও রক্ষণ নিয়ে খানিক দুশ্চিন্তায় পশ্চিম লন্ডনের ক্লাবটি ৷
- পরিসংখ্যানে পাল্লা ভারী আর্সেনালের: মুখোমুখি সাক্ষাতের সামগ্রিক পরিসংখ্যান যদি দেখা যায়, তাহলে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ এর আগে 215 বার মুখোমুখি হয়েছে ৷ এর মধ্যে আর্সেনাল জিতেছে 87টি ম্য়াচ, চেলসির জয় 66 ম্য়াচে ৷ ড্র হয়েছে 62টি ম্য়াচ ৷ অর্থাৎ, অনেকটা এগিয়ে আর্সেনাল ৷ পাশাপাশি দু'দলের শেষ 16টি সাক্ষাত যদি ধরা হয় তাহলে সেখানে জয়হীন 'ব্লুজ' ৷ 12টি ম্য়াচ জিতেছে আর্সেনাল, ড্র হয়েছে চারটি ম্যাচ ৷
London derby ready 👊 pic.twitter.com/YI83tUXoYL— Arsenal (@Arsenal) September 4, 2026
- দু'দলের চোট-আঘাত: অ্যাস্টন ভিলা'র বিরুদ্ধে জয় এলেও গত ম্য়াচে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন দুই আর্সেনাল তারকা ডেকালান রাইস এবং ক্রিসথিয়ান মসকুয়েরা ৷ পরবর্তীতে রাইস অনুশীলনে ফিরলেও মসকুয়েরা অনিশ্চিত রবিবারের লন্ডন ডার্বিতে ৷ পরিবর্তে একাদশে শুরু করতে পারেন এজরি কোনসা ৷
London derby. 🔜 pic.twitter.com/vACIbbYcbt— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 3, 2026
অন্যদিকে চেলসি শিবিরে অনিশ্চিত ব্রাইটন ম্য়াচে চোটের কবলে পড়া মোসেস কাইসেডো ৷ কবজির চোটে চেলসি পাবে না অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার জর্ডান হেন্ডারসন'কে ৷ যাঁকে সামার ট্রান্সফার উইন্ডোতে দলে নিয়েছে তারা ৷
- কোথায় কখন শুরু ম্য়াচ: আর্সেনাল বনাম চেলসি লন্ডন ডার্বি রবিবার অনুষ্ঠিত হবে আর্সেনালের হোমগ্রাউন্ড এমিরেটস স্টেডিয়ামে ৷ ভারতীয় সময় রাত 9টায় শুরু সেই ম্য়াচ ৷
- কোথায় দেখা যাবে ম্য়াচ: ভারতে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের সম্প্রচার স্বত্ব রয়েছে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কের কাছে ৷ ফলত রবিবাসরীয় লন্ডন ডার্বি দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ ম্য়াচের লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারবেন জিও হটস্টার অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে ৷