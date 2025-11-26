বড় হার বার্সেলোনার, স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে তিন গোলে জিতল চেলসি
প্রথমার্ধে এদিন লাল কার্ড দেখেন বার্সেলোনার রোনাল্ডো আরাউজো ৷ অন্য ম্য়াচে হারল ম্য়ান সিটি ৷
Published : November 26, 2025 at 12:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 নভেম্বর: চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পঞ্চম রাউন্ডে বড় হার বার্সেলোনার ৷ ঘরের মাঠে কাতালান ক্লাবকে 3-0 গোলে হারিয়ে পাঁচে উঠে এল চেলসি ৷ অন্যদিকে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হারে আপাতত 15 নম্বরে বার্সেলোনা ৷
ডিফেন্ডার রোনাল্ডো আরাউজো এদিন প্রথমার্ধের শেষদিকে লাল কার্ড দেখায় পুরো দ্বিতীয়ার্ধ দশজনে খেলে বার্সেলোনা ৷ ঘরের মাঠের অ্যাডভান্টেজের পাশাপাশি সংখ্যাতত্ত্বে এগিয়ে থাকার সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগায় চেলসি ৷ এদিন বিরতির আগে এক গোলে এগিয়ে ছিল 'দ্য বলুজ' ৷ এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আরও দু'টি গোল করে এঞ্জো মারেসকার ছেলেরা ৷
প্রথমার্ধে 27 মিনিট এদিন চেলসি এগিয়ে যায় অবশ্য জুলোস কৌন্ডের আত্মঘাতী গোলে ৷ বক্সের মধ্যে ডানদিক থেকে মার্ক কুকুরেয়ার মাটিঘেঁষা ক্রস পেদ্রো নেতো জালে ঠেললে তা ফরাসি ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে ঢুকে যায় গোলে ৷ এরপর 44 মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড থেকে মাঠ ছাড়তে হয় আরাউজোকে ৷ দ্বিতীয়ার্ধে দশজনের বার্সেনোলার বিরুদ্ধে গোলের সংখ্য়া বাড়াতে উঠেপেড়ে লাগে হোম টিম ৷ 55 মিনিটে এস্তেভাওয়ের গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় হোম টিম ৷ একক দক্ষতায় বল নিয়ে বক্সের মধ্যে প্রবেশ করে দূরহ কোণ থেকে নেওয়া শটে 2-0 করেন ব্রাজিলের কিশোর ফুটবলার ৷
এরপর 73 মিনিট চেলসির তৃতীয় গোলটি লিয়াম ডেলাপের ৷ এঞ্জো ফার্নান্ডেজের পাস থেকে 3-0 করেন চেলসির সুপার-সাব ৷ প্রাথমিকভাবে অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল হলেও ভিএআরের (VAR) সাহায্য নিয়ে গোলের নির্দেশ দেন রেফারি ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এদিনের পরাজয় শেষ দশ ম্য়াচে বার্সেলোনাকে চতুর্থ হারের স্বাদ দিল সবধরনের প্রতিযোগিতায় ৷
WHAT A NIGHT! 🤩#CFC | #UCL pic.twitter.com/ZU4bLo80PY— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2025
অন্য ম্যাচে ঘরের মাঠে বায়ার লেভারকুসেনের কাছে হেরে বসল ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি ৷ ঘটনাচক্রে এদিন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শততম ম্যাচ ছিল সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিয়োলার ৷ মাইলস্টোন ম্যাচে পরাজয় স্বীকার করতে হল তাঁকে ৷ প্রিমিয়র লিগে নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে হেরে যাওয়া ম্যাচের একাদশে এদিন দশটি পরিবর্তন এনেছিলেন পেপ ৷ একাদশে ছিলেন না তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হ্য়ালান্ডও ৷ কিন্তু একাদশে আমূল বদলও জয়ের সরণিতে ফেরাতে পারল না 'স্কাই ব্লুজ'কে ৷
Was ein Spiel! Wir gewinnen mit 2:0 in Manchester. 🤩 🔥#MCIB04 | #Bayer04 | #ChampionsLeague pic.twitter.com/uw8dqac8ix— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 25, 2025
এদিন দুই অর্ধে জার্মানির ক্লাবটির হয়ে গোল দু'টি করেন আলেজান্দ্রো গ্রিমাল্ডো এবং প্য়াট্রিক শিক ৷ হারের ফলে শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হল সিটির ৷ পাঁচ ম্য়াচে তাঁদের ঝুলিতে 10 পয়েন্ট ৷ অন্যদিকে জিতে পাঁচ ম্য়াচে আট পয়েন্ট নিয়ে 13 নম্বরে লেভারকুসেন ৷