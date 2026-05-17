চার বছরের চুক্তিতে চেলসির কোচ হয়ে এলেন আলোন্সো

চার বছরের চুক্তিতে চেলসির কোচ হয়ে এলেন আলোন্সো
মাত্র আট মাস দায়িত্ব সামলে চলতি বছরের শুরুতে রিয়ালের কোচের পদ ছাড়তে হয়েছে আলোন্সো'কে ৷ এবার বিশ্বজয়ী স্প্যানিয়ার্ডের সামনে নয়া চ্য়ালেঞ্জ ৷
Published : May 17, 2026 at 4:49 PM IST
লন্ডন, 17 মে: এফএ কাপের ফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি'র কাছে হারের কয়েকঘণ্টার মধ্যে নয়া কোচের ঘোষণা সেরে ফেলল চেলসি ৷ গত জানুয়ারিতে রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব ছাড়া জাবি আলোন্সো'কে নয়া ম্য়ানেজারের পদে বসাল পশ্চিম লন্ডনের ক্লাবটি ৷ চার বছরের চুক্তিতে চেলসির হটসিটে বসলেন স্পেনের বিশ্বজয়ী দলের তারকা ৷
লাগাতার ব্যর্থতার কারণে গতমাসে লিয়াম রোসেনিয়র'কে ছেঁটে ফেলেছিল চেলসি ৷ পরবর্তী সময়ে 'ব্লুজ'-র কোচ হিসেবে কানাঘুষো অনেকের নাম শোনা গিয়েছে ৷ কিন্তু দিনকয়েক ধরে জাবি আলোন্সোর নাম জোরালো হচ্ছিল ৷ রবিবার সেই জল্পনায় সিলমোহর পড়ল ৷ ক্লাবের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে নয়া কোচ জাবি আলোন্সোর নাম ঘোষণা করা হল ৷
2025-26 ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে এই মুহূর্তে 36 ম্য়াচে 49 পয়েন্ট নিয়ে ন'য়ে রয়েছে চেলসি ৷ লিগ টেবলে অবস্থানের সামান্য উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আগামী মরশুমে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ শেষ ৷ এমতাবস্থায় দায়িত্ব নিয়ে আলোন্সো আগামী মরশুমে দলের হাল ফেরাতে পারেন কি না, সেটাই দেখার ৷ উল্লেখ্য শেষবার 2016-17 মরশুমে শেষবার ইপিএল জিতেছিল চেলসি ৷
এক্স হ্যান্ডলে এদিন রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তনীকে কোচ ঘোষণা করে চেলসি'র তরফে লেখা হয়, "পুরুষ দলের নয়া কোচ হিসেবে জাবি আলোন্সোকে নিয়োগ করতে পেরে খুশি ক্লাব ৷ আগামী 1 জুলাই থেকে কাজ শুরু করবেন তিনি ৷ চার বছরের চুক্তিতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে এলেন তিনি ৷" এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, গত একবছরে এই নিয়ে তৃতীয় কোচ নিয়োগ করল চেলসি ৷
2025-26 মরশুমের শুরুতে বায়ার লেভারকুসেন ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হয়ে এসেছিলেন আলোন্সো ৷ কিন্তু ফুটবলার হিসেবে যে ক্লাবের হয়ে ভূরি-ভূরি সাফল্য পেয়েছেন সেই ক্লাবকে কোচ হিসেবে কিছুই দিতে পারেননি তিনি ৷ শেষমেশ খালি হাতেই বছরের শুরুতে বিদায় নিতে হয় তাঁকে ৷ কিন্তু কোচ হিসেবে স্প্য়ানিয়ার্ডকে অসফল বলা যাবে না মোটেই ৷ কারণ বায়ার্ন মিউনিখের একাধিপত্য রুখে 2023-24 মরশুমে বায়ার লেভারকুসেন'কে জার্মান সেরা করেছিলেন তিনি ৷ যা ছিল তাদের প্রথম বুন্দেসলিগা খেতাব ৷
বুন্দেসলিগার পাশাপাশি ওই মরশুমে লেভারকুসেন'কে জার্মান কাপও দিয়েছিলেন আলোন্সো ৷ সে যাইহোক, এফএ কাপ ফাইনালে হারের পরদিনই চেলসির কোচের পদে বসে আপ্লুত স্প্য়ানিয়ার্ড ৷ চেলসির নয়া ম্যানেজার বলেন, "বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বৃহত্তম ক্লাব চেলসি ৷ আর এই মহান ক্লাবের ম্য়ানেজার হওয়া আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের ৷"