প্রথম ম্য়াচে চ্য়াম্পিয়ন আর্সেনালের সামনে কভেন্ট্রি, বিশ্বকাপের মাঝে ঘোষিত ইপিএলের সূচি

প্রথম ম্য়াচে চ্য়াম্পিয়ন আর্সেনালের সামনে কভেন্ট্রি, বিশ্বকাপের মাঝে ঘোষিত ইপিএলের সূচি
2026-27 ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের ঢাকি কাঠে পড়ছে আগামী 21 অগস্ট ৷ মাঠে নামছে চ্য়াম্পিয়ন আর্সেনাল ৷
Published : June 19, 2026 at 4:07 PM IST
লন্ডন, 19 জুন: ঠিক একমাস আগে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ খেতাব নিশ্চিত হয়েছিল আর্সেনালের ৷ 22 বছরের খরা কাটিয়ে ফের ইপিএল ঘরে তুলেছিল মিকেল আর্তেতা প্রশিক্ষণাধীন 'গানার্স' ৷ ঠিক একমাসের মাথায় সামনে এল আসন্ন মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের সূচি ৷
2026-27 ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের ঢাকি কাঠে পড়ছে আগামী 21 অগস্ট ৷ ঘরের মাঠ এমিরেটসে প্রথম ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন আর্সেনাল খেলবে কভেন্ট্রি সিটি'র বিরুদ্ধে ৷ চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতে 25 বছর বাদে প্রিমিয়র লিগে ফিরছে কভেন্ট্রি ৷ যে দলের কোচের পদে রয়েছেন চেলসি কিংবদন্তি ফ্র্য়াঙ্ক ল্য়াম্পার্ড ৷ সবমিলিয়ে প্রিমিয়র লিগের উদ্বোধনী ম্য়াচে দুই চ্যাম্পিয়নের লড়াই দেখবেন ফুটবল অনুরাগীরা ৷
দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ, 22 অগস্ট প্রিমিয়র লিগে অভিযান শুরু করছে গত মরশুমে তৃতীয়স্থানে শেষ করা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৷ প্রথম ম্য়াচে তাদের সামনে প্রিমিয়র লিগে উন্নীত হওয়া আরেক ক্লাব হাল সিটি ৷ 10 বছর বাদে ফের ইংলিশ ফুটবলের টপ-টিয়ারে অংশ নিচ্ছে তারা ৷ গত মরশুমে প্রিমিয়র লিগ রানার্স ম্যাঞ্চেস্টার সিটি অভিযান শুরু করছে 23 অগস্ট ৷ ঘরের মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ এএফসি বোর্নমাউথ ৷ পেপ গুয়ার্দিয়োলার বিদায়ের পর নতুন মরশুমে নয়া কোচের অধীনে শুরু করবে তারা ৷
একইদিনে আরেক ইপিএল জায়ান্ট লিভারপুল মুখোমুখি হবে নিউক্যাসলের ৷ 24 অগস্ট প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্য়াচে চেলসি খেলবে ফুলহ্য়ামের বিপক্ষে ৷ কভেন্ট্রি সিটি এবং হাল সিটি'র পাশাপাশি তৃতীয় দল হিসেবে প্রিমিয়র লিগে এবার প্রত্যাবর্তন হচ্ছে ইপসউইচ টাউনের ৷ 22 অগস্ট সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্য়াচটি খেলবে তারা ৷
এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আর্সেনাল, ম্যান সিটি, ম্যান ইউ, লিভারপুল-সহ প্রিমিয়র লিগের ন'টি ক্লাব আসন্ন মরশুমে মহাদেশীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে ৷ সে বিষয়গুলি মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছে সূচি ৷ আগামী বছর 30 মে শেষ হচ্ছে 2026-27 প্রিমিয়র লিগ ৷
- একনজরে প্রথম রাউন্ডের সূচি:
21 অগস্ট- আর্সেনাল বনাম কভেন্ট্রি
22 অগস্ট
- হাল সিটি বনাম ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড
- এভার্টন বনাম ক্রিস্টাল প্যালেস
- ইপসউইচ টাউন বনাম সান্ডারল্যান্ড
- নটিংহ্যাম ফরেস্ট বনাম লিডস
- ব্রেন্টফোর্ড বনাম টটেনহ্যাম
23 অগস্ট
- ব্রাইটন বনাম অ্য়াস্টন ভিলা
- ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি বনাম বোর্নমাউথ
- নিউক্যাসল বনাম লিভারপুল
24 অগস্ট- ফুলহ্যাম বনাম চেলসি
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🚨 NEXT SEASON’S FIXTURES = LIVE 🚨— Premier League (@premierleague) June 19, 2026