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প্রথম ম্য়াচে চ্য়াম্পিয়ন আর্সেনালের সামনে কভেন্ট্রি, বিশ্বকাপের মাঝে ঘোষিত ইপিএলের সূচি

2026-27 ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের ঢাকি কাঠে পড়ছে আগামী 21 অগস্ট ৷ মাঠে নামছে চ্য়াম্পিয়ন আর্সেনাল ৷

EPL FIXTURES ANNOUNCED
ইপিএল ট্রফি (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 4:07 PM IST

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লন্ডন, 19 জুন: ঠিক একমাস আগে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ খেতাব নিশ্চিত হয়েছিল আর্সেনালের ৷ 22 বছরের খরা কাটিয়ে ফের ইপিএল ঘরে তুলেছিল মিকেল আর্তেতা প্রশিক্ষণাধীন 'গানার্স' ৷ ঠিক একমাসের মাথায় সামনে এল আসন্ন মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের সূচি ৷

2026-27 ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের ঢাকি কাঠে পড়ছে আগামী 21 অগস্ট ৷ ঘরের মাঠ এমিরেটসে প্রথম ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন আর্সেনাল খেলবে কভেন্ট্রি সিটি'র বিরুদ্ধে ৷ চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতে 25 বছর বাদে প্রিমিয়র লিগে ফিরছে কভেন্ট্রি ৷ যে দলের কোচের পদে রয়েছেন চেলসি কিংবদন্তি ফ্র্য়াঙ্ক ল্য়াম্পার্ড ৷ সবমিলিয়ে প্রিমিয়র লিগের উদ্বোধনী ম্য়াচে দুই চ্যাম্পিয়নের লড়াই দেখবেন ফুটবল অনুরাগীরা ৷

দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ, 22 অগস্ট প্রিমিয়র লিগে অভিযান শুরু করছে গত মরশুমে তৃতীয়স্থানে শেষ করা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৷ প্রথম ম্য়াচে তাদের সামনে প্রিমিয়র লিগে উন্নীত হওয়া আরেক ক্লাব হাল সিটি ৷ 10 বছর বাদে ফের ইংলিশ ফুটবলের টপ-টিয়ারে অংশ নিচ্ছে তারা ৷ গত মরশুমে প্রিমিয়র লিগ রানার্স ম্যাঞ্চেস্টার সিটি অভিযান শুরু করছে 23 অগস্ট ৷ ঘরের মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ এএফসি বোর্নমাউথ ৷ পেপ গুয়ার্দিয়োলার বিদায়ের পর নতুন মরশুমে নয়া কোচের অধীনে শুরু করবে তারা ৷

একইদিনে আরেক ইপিএল জায়ান্ট লিভারপুল মুখোমুখি হবে নিউক্যাসলের ৷ 24 অগস্ট প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্য়াচে চেলসি খেলবে ফুলহ্য়ামের বিপক্ষে ৷ কভেন্ট্রি সিটি এবং হাল সিটি'র পাশাপাশি তৃতীয় দল হিসেবে প্রিমিয়র লিগে এবার প্রত্যাবর্তন হচ্ছে ইপসউইচ টাউনের ৷ 22 অগস্ট সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্য়াচটি খেলবে তারা ৷

এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আর্সেনাল, ম্যান সিটি, ম্যান ইউ, লিভারপুল-সহ প্রিমিয়র লিগের ন'টি ক্লাব আসন্ন মরশুমে মহাদেশীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে ৷ সে বিষয়গুলি মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছে সূচি ৷ আগামী বছর 30 মে শেষ হচ্ছে 2026-27 প্রিমিয়র লিগ ৷

  • একনজরে প্রথম রাউন্ডের সূচি:

21 অগস্ট- আর্সেনাল বনাম কভেন্ট্রি

22 অগস্ট

  1. হাল সিটি বনাম ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড
  2. এভার্টন বনাম ক্রিস্টাল প্যালেস
  3. ইপসউইচ টাউন বনাম সান্ডারল্যান্ড
  4. নটিংহ্যাম ফরেস্ট বনাম লিডস
  5. ব্রেন্টফোর্ড বনাম টটেনহ্যাম

23 অগস্ট

  1. ব্রাইটন বনাম অ্য়াস্টন ভিলা
  2. ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি বনাম বোর্নমাউথ
  3. নিউক্যাসল বনাম লিভারপুল

24 অগস্ট- ফুলহ্যাম বনাম চেলসি

  • নীচের লিংকে ক্লিক করে দেখুন পুরো সূচি:

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TAGGED:

EPL 2026 27
ARSENAL FC
ENGLISH PREMIER LEAGUE
ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ
EPL FIXTURES ANNOUNCED

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