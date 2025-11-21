আইএসএল-জট কাটাবে কেন্দ্র ! শীর্ষ আদালতে আশ্বাস সলিসিটর জেনারেলের
শীর্ষ আদালতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার আশ্বাস, লিগ কোনওভাবেই বন্ধ হবে না ৷
কলকাতা, 21 নভেম্বর: জট কাটার ইঙ্গিত ভারতীয় ফুটবলে ৷ দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে এগিয়ে এল খোদ কেন্দ্র ৷ সুপ্রিম কোর্টে শুক্রবার এমনটাই আশ্বাস দিলেন দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ৷ আইএসএলের ভবিষ্যত কোন পথে, তা জানতে শীর্ষ আদালতে আজকের শুনানির তাকিয়ে ছিল দেশের ফুটবল মহল ৷ কেন্দ্রীয় সরকার যে আইএসএল আয়োজনে জটিলতার বিষয়ে নিষ্পত্তি টানার ব্য়াপারে উদগ্রীব, সে ব্যাপারে ইঙ্গিত মিলেছিল ৷
সেইমতো শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি পি এস নরসিমার এজলাসে জানানো হয়েছে, কেন্দ্র পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে এবং আইএসএল রীতি মেনে অনুষ্ঠিত হবে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, কেন্দ্রীয় ক্রীড়মন্ত্রক বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ৷ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ কোনওভাবেই বন্ধ হবে না ৷
মেহতা বলেন, "আইএসএল নিশ্চয় হবে ৷ তবে কীভাবে হবে, কারা স্পনসর জোগাবে, অর্থই বা কোথা থেকে আসবে; বিষয়গুলো সরকারই দেখবে ৷" একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "সরকারের প্রধান লক্ষ্য ফুটবলারদের যাতে কোনওভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে না-হয় ৷ আইএসএল থেকে উপকৃত হন ফুটবলাররা ৷ লগ্নিকারীর অভাব হোক বা ক্লাব মালিকানার সমস্যা ৷ কোনও কারণেই তাঁদের যেন ক্ষতি না হয়, সেটা সরকার নিশ্চিত করবে ৷"
পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি পি এস নরসিমা জানান, প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও যে সকল সুপারিশ করেছিলেন আলোচনার ভিত্তিতে সেগুলোর সমাধান হতে পারে ৷ আদালত, সরকার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এ বিষয়ে সমাধান বের করতে সচেষ্ট হোক ৷ এদিকে এফএসডিএলের সঙ্গে ফেডারেশনের চুক্তি শেষ হচ্ছে আগামী 8 ডিসেম্বর ৷ তার আগেই এ বিষয়ে শুনানি রাখার আবেদন জানানো হলে সলিসিটর জেনারেল সম্মতি দেন ৷ বিচারপতিদ্বয় জানান, সমস্যা নিষ্পত্তি করতে আদালতের যে কোনও দিন বসতে আপত্তি নেই ৷
সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে বারবার জানানো হয়, স্পনসর সমস্যা বা ক্লাব মালিকানায় সমস্যার কারণে কোনো ফুটবলার যাতে অসুবিধায় না-পড়ে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ৷ তবে সবকিছুই হবে ফিফার নিয়মের মধ্যে থেকে ৷ কারণ তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপ ফিফা বরদাস্ত করে না ৷
বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি পিএস নরসিমা রাওয়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, সরকারি হস্তক্ষেপের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এমনটা তারা কোনওভাবে চান না ৷ বর্তমান পরিস্থিতি সামলাতেই এই পদক্ষেপ মাত্র ৷