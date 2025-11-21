ETV Bharat / sports

আইএসএল-জট কাটাবে কেন্দ্র ! শীর্ষ আদালতে আশ্বাস সলিসিটর জেনারেলের

শীর্ষ আদালতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার আশ্বাস, লিগ কোনওভাবেই বন্ধ হবে না ৷

FILE PIC
ফাইল ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 নভেম্বর: জট কাটার ইঙ্গিত ভারতীয় ফুটবলে ৷ দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে এগিয়ে এল খোদ কেন্দ্র ৷ সুপ্রিম কোর্টে শুক্রবার এমনটাই আশ্বাস দিলেন দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ৷ আইএসএলের ভবিষ্যত কোন পথে, তা জানতে শীর্ষ আদালতে আজকের শুনানির তাকিয়ে ছিল দেশের ফুটবল মহল ৷ কেন্দ্রীয় সরকার যে আইএসএল আয়োজনে জটিলতার বিষয়ে নিষ্পত্তি টানার ব্য়াপারে উদগ্রীব, সে ব্যাপারে ইঙ্গিত মিলেছিল ৷

সেইমতো শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি পি এস নরসিমার এজলাসে জানানো হয়েছে, কেন্দ্র পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে এবং আইএসএল রীতি মেনে অনুষ্ঠিত হবে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, কেন্দ্রীয় ক্রীড়মন্ত্রক বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ৷ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ কোনওভাবেই বন্ধ হবে না ৷

মেহতা বলেন, "আইএসএল নিশ্চয় হবে ৷ তবে কীভাবে হবে, কারা স্পনসর জোগাবে, অর্থই বা কোথা থেকে আসবে; বিষয়গুলো সরকারই দেখবে ৷" একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "সরকারের প্রধান লক্ষ্য ফুটবলারদের যাতে কোনওভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে না-হয় ৷ আইএসএল থেকে উপকৃত হন ফুটবলাররা ৷ লগ্নিকারীর অভাব হোক বা ক্লাব মালিকানার সমস্যা ৷ কোনও কারণেই তাঁদের যেন ক্ষতি না হয়, সেটা সরকার নিশ্চিত করবে ৷"

পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি পি এস নরসিমা জানান, প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও যে সকল সুপারিশ করেছিলেন আলোচনার ভিত্তিতে সেগুলোর সমাধান হতে পারে ৷ আদালত, সরকার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এ বিষয়ে সমাধান বের করতে সচেষ্ট হোক ৷ এদিকে এফএসডিএলের সঙ্গে ফেডারেশনের চুক্তি শেষ হচ্ছে আগামী 8 ডিসেম্বর ৷ তার আগেই এ বিষয়ে শুনানি রাখার আবেদন জানানো হলে সলিসিটর জেনারেল সম্মতি দেন ৷ বিচারপতিদ্বয় জানান, সমস্যা নিষ্পত্তি করতে আদালতের যে কোনও দিন বসতে আপত্তি নেই ৷

সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে বারবার জানানো হয়, স্পনসর সমস্যা বা ক্লাব মালিকানায় সমস্যার কারণে কোনো ফুটবলার যাতে অসুবিধায় না-পড়ে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ৷ তবে সবকিছুই হবে ফিফার নিয়মের মধ্যে থেকে ৷ কারণ তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপ ফিফা বরদাস্ত করে না ৷
বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি পিএস নরসিমা রাওয়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, সরকারি হস্তক্ষেপের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এমনটা তারা কোনওভাবে চান না ৷ বর্তমান পরিস্থিতি সামলাতেই এই পদক্ষেপ মাত্র ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

CENTRE STEPS IN TO CONDUCT ISL
SOLICITOR GENERAL TUSHAR MEHTA
UNCERTAINTY ON ISL FUTURE
আইএসএল
CENTRE ON ISL FUTURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.