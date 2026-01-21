স্ট্রেট সেটে জিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে আলকারাজ

স্ট্রেট সেটে জিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে আলকারাজ
আলকারাজের পাশাপাশি সহজ জয়ে তৃতীয় রাউন্ডে মহিলা সিঙ্গলসের পয়লা নম্বর সাবালেঙ্কাও ৷
Published : January 21, 2026 at 12:02 PM IST
মেলবোর্ন, 21 জানুয়ারি: প্রথম সেটে হোঁচট খাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হল বটে, কিন্তু সামলে নিলেন কার্লোস আলকারাজ ৷ বাকি সময়টা কোর্টে স্প্য়ানিশ তারকার সামনে কোনওভাবেই এঁটে উঠলেন না প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়ানিক হানফম্যান ৷ ফল যা হওয়ার তাই হল ৷ প্রত্যাশামতো সহজ জয়ে বুধবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর আলকারাজ ৷ কোনও সেট না-হারিয়ে প্রথম দু'রাউন্ড জিতে নিলেন তিনি ৷ রড লেভার এরিনায় এদিন জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আলকারাজের পক্ষে ম্য়াচের ফল 7-6(4), 6-3, 6-2 ৷ দু'ঘণ্টা 44 মিনিটে ম্য়াচ মুঠোয় পুরে নিলেন তিনি ৷
বিশ্ব ব়্যাংকিংয়ে একশোরও পিছনে থাকা হানফম্যানের বিরুদ্ধে এদিন আলকারাজের লড়াই যে খুব একটা কঠিন হবে না, সেটা জানাই ছিল ৷ তবে প্রথম সেটে বিশ্বের পয়লা নম্বরকে 'রিয়্য়ালিটি চেক' দেন 102 নম্বরে থাকা হানফম্যান ৷ ম্য়াচ টাইব্রেকারে নিয়ে যান আলকারাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ টাইব্রেকার জিতে কোনওক্রমে প্রথম সেটে উতরে যান অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম খেতাবের লক্ষ্যে থাকা স্প্যানিয়ার্ড ৷ যা চলে 78 মিনিট ধরে ৷ তবে পরের দু'টি সেটে প্রথম সেটের পারফরম্য়ান্সের ধারেকাছে পৌঁছতে পারেননি হানফম্যান ৷ বলা ভালো ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বীকে আর বাড়তে দেননি আলকারাজ ৷
প্রতিদ্বন্দ্বীর একের পর এক সার্ভিস ব্রেক করে ম্য়াচের রাশ হাতে নেন পাঁচটি মেজরের মালিক ৷ দ্বিতীয় সেট 6-3 ব্য়াবধানে জিতে নেন বছর চব্বিশের তারকা ৷ আধিপত্য বজায় রেখে তৃতীয় সেট আরও সহজে জেতেন আলকারাজ ৷ 6-2 ব্যবধানে তৃতীয় সেট এবং সেইসঙ্গে ম্য়াচ মুঠোয় পুরে নেন তিনি ৷ দ্বিতীয় রাউন্ড জয়ের পথে এদিন 41টি উইনার মারেন নাদালের দেশের তরুণ তুর্কি ৷
আলকারাজের আগে বুধবার তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন বিশ্বের আরেক পয়লা নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ মহিলা সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে চিনের ঝুয়োক্সুয়ান বাই'কে দাঁড়াতেই দিলেন বেলারুশের টেনিস তারকা ৷ সাবালেঙ্কার পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-3, 6-1 ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডের হার্ডল পেরোতে মাত্র এক ঘণ্টা 22 মিনিট সময় নিলেন তিনি ৷
প্রথম রাউন্ডেও স্ট্রেট সেটে সহজ জয় এসেছিল সাবালেঙ্কার ৷ ফ্রান্সের ওয়াইল্ড-কার্ড এন্ট্রি রাকোতোমাঙ্গা রাজাওনাহ'কে 6-4, 6-1 সেটে হারিয়েছিলেন তিনি ৷ তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেতাব জয়ের লক্ষ্যে বেলারুশের এই টেনিস তারকা তৃতীয় রাউন্ডে বিশ্বের 55 নম্বর আনাস্তাসিয়া পোতাপোভার মুখোমুখি হবেন ৷