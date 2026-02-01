অজি ওপেনে মহারণ আজ, ফাইনালে মুখোমুখি আলকারাজ-জকোভিচ; কোথায় দেখবেন ম্যাচ ?

অজি ওপেনে মহারণ আজ, ফাইনালে মুখোমুখি আলকারাজ-জকোভিচ; কোথায় দেখবেন ম্যাচ ?
এর আগে ন'বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছেন কার্লোস আলকারাজ ও নোভাক জকোভিচ ৷ ফলাফল কী ?
Published : February 1, 2026 at 11:44 AM IST
হায়দরাবাদ, 1 ফেব্রুয়ারি: একজন যখন একাদশবারের জন্য খেতাব তুলতে মরিয়া, তখন অন্যজন রড লেভার এরিনায় প্রথম শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে ৷ রবিবাসরীয় মেলবোর্ন পার্কে পুরুষ সিঙ্গলস ফাইনালে নোভাক জকোভিচ বনাম কার্লোস আলকারাজ ম্যাচকে এককথায় এভাবেই বর্ণনা করা যেতে পারে ৷
গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের কথা যদি ধরা যায় তাহলে 2023 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে শেষ (24তম) মেজর এসেছিল সার্বিয়ান তারকার ঝুলিতে ৷ অন্যদিকে গতবছর জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা আলকারাজের ঝুলিতে মেজরের সংখ্য়া ছয় ৷ কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এখনও 'অধরা মাধুরী' স্প্যানিশ তুর্কির ৷ সবমিলিয়ে চার বনাম একের এক উপভোগ্য ফাইনাল দেখার অপেক্ষায় তামাম টেনিসপ্রেমীরা ৷
- মুখোমুখি সাক্ষাত: চারবছর আগে শুরু হওয়া দ্বৈরথে এযাবৎ ন'বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছেন নোভাক জকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজ ৷ যেখানে পাঁচবার জিতে পাল্লা খানিকটা বেঁকে প্রথমজনের দিকে ৷ আলকারাজে জিতেছেন চার ম্যাচ ৷ শেষ সাক্ষাতে অবশ্য বাজিমাত করেছিলেন আলকারাজ-ই ৷ গতবছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শেষ চারে 24টি মেজরের মালিককে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ পরবর্তীতে খেতাবও জিতে নেন তিনি ৷ স্ট্রেট সেটে আলকারাজের পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 6-4, 7-6(4), 6-2 ৷
- যেভাবে ফাইনালে আলকারাজ: চলতি অজি ওপেনের ফাইনালে ওঠার পথে সেমিফাইনালে জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভের বিরুদ্ধে ম্যারাথন সেমিফাইনাল জিতেছেন আলকারাজ ৷ তৃতীয় বাছাইয়ের বিরুদ্ধে পয়লা নম্বর আলকারাজের ম্য়াচ চলে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ৷
একনজরে আলকারাজের ফলাফল:
- প্রথম রাউন্ডে অ্যাডাম ওয়ালটনের বিরুদ্ধে ফলাফল 6-3, 7-6(2), 6-2
- দ্বিতীয় রাউন্ডে ইয়ানিক হানফম্য়ানের বিরুদ্ধে জয় 7-6(4), 6-3, 6-2 ব্যবধানে
- তৃতীয় রাউন্ড কোরেন্তিন মৌতেতের বিরুদ্ধে জয় 6-2, 6-4, 6-1 ব্যবধানে
- চতুর্থ রাউন্ডে আলকারাজ হারান টমি পলকে ৷ ফলাফল 7-6(6), 6-4, 7-5
- কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যালেক্স ডি মিনাউরের বিরুদ্ধে ফলাফল 7-5, 6-2, 6-1
- শেষ চারে আলকারাজ জেতেন 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 ব্যবধানে
THIS IS NOT A DRILL‼️@carlosalcaraz vs @DjokerNole for the 2026 Australian Open title. Who've you got? 🏆#AO26 pic.twitter.com/JpSXvJO0bZ— ATP Tour (@atptour) January 30, 2026
- যেভাবে ফাইনালে জকোভিচ: সেমিফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জ্যানিক সিনারকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছন জকোভিচ ৷ পাঁচ সেটের লড়াইয়ে ইতালিয়ানকে হারান সার্বিয়ান ৷
একনজরে জকোভিচের ফলাফল:
- প্রথম রাউন্ডে পেদ্রো মার্টিনেজকে জকোভিচ হারান 6-3, 6-2, 6-2 ব্যবধানে
- ফ্রান্সেসকো মায়েস্ত্রেলির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাউন্ড জকোভিচ জেতেন 6-3, 6-2, 6-2 ব্যবধানে
- তৃতীয় রাউন্ডে ভ্যান ডে জান্ডস্কাল্পের বিরুদ্ধে সার্বিয়ানের জয় আসে 6-3, 6-4, 7-6(4) ব্যবধানে
- চতুর্থ রাউন্ডে জাকুব মেনসিকের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেয়ে যান 10 বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ী জকোভিচ
- শেষ আটে লরেঞ্জো মুসেত্তির বিরুদ্ধে প্রথম দু'সেট হেরে (4-6, 3-6) পিছিয়ে পড়েছিলেন জকোভিচ ৷ তৃতীয় সেটে আহত হয়ে মুসেত্তি ম্য়াচ ছাড়ার আগে 3-1 এগিয়ে ছিলেন জকোভিচ
- সেমিতে জ্যানিক সিনারকে 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 সেটে হারান 'জোকার' ৷
A championship on the line.— ATP Tour (@atptour) January 31, 2026
Who is taking this one? #LexusATPHead2Head #Partner pic.twitter.com/7aVPMLvKrf
- কোথায়-কখন শুরু ম্য়াচ: মেলবোর্ন পার্কে রবিবার ভারতীয় সময় দুপুর 2টোয় শুরু পুরুষ সিঙ্গলস ফাইনাল ৷
- কোথায় দেখা যাবে ম্যাচ: আলকারাজ বনাম জকোভিচ ফাইনাল টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার হবে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ অনুরাগীরা সোনি লিভ অ্যাপ ও ওয়েবসাইটেও উপভোগ করতে পারবেন হাইভোল্টেজ ফাইনাল ৷