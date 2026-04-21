আলকারাজের ফরাসি ওপেনে অংশগ্রহণ ঘিরে চরম অনিশ্চয়তা

আলকারাজের ফরাসি ওপেনে অংশগ্রহণ ঘিরে চরম অনিশ্চয়তা
কব্জির চোটে লাল-সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্যামে অনিশ্চিত বিশ্বের দু'নম্বর আলকারাজ ৷ বছরের দ্বিতীয় মেজরে তাঁর সামনে রয়েছে খেতাব জয়ের হ্য়াটট্রিকের সুযোগ ৷
Published : April 21, 2026 at 4:36 PM IST
মাদ্রিদ, 21 এপ্রিল: ফরাসি ওপেনে এক বড়সড় নজিরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ৷ বিয়ন বর্গ ও রাফায়েল নাদালকে ছুঁয়ে তৃতীয় টেনিস প্লেয়ার হিসেবে লাল-সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেতাব জয়ের হ্য়াটট্রিকের হাতছানি তাঁর সামনে ৷ অথচ এক মাসেরও কম সময় দূরে দাঁড়িয়ে বছরের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামে অংশগ্রহণ নিশ্চিত নয় কার্লোস আলকারাজের ৷ লরিয়াস অ্য়াওয়ার্ডের মঞ্চে নিজেই সে কথা জানালেন স্প্যানিশ তারকা ৷
কব্জির চোটের ফরাসি ওপেনে অংশগ্রহণ ঘিরে অনিশ্চয়তায় আলকারাজ ৷ সাতটি মেজরের মালিক জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিনে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিষয়টি নিশ্চিত হবে ৷ সোমবার মাদ্রিদের সিবেলেস প্য়ালেসে রিস্ট-গার্ড পরেও দেখা গিয়েছে ৷ সেখানে রোলা গারোঁয় অংশগ্রহণ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাফায়েল নাদালের দেশের তরুণ তুর্কি বলেন, "দেখা যাক কী হয় ৷"
আলকারাজের সংযোজন, "পরবর্তী যে পরীক্ষাটি রয়েছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ যাতে সবকিছু ঠিকঠাক হয় তার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চলছে ৷ ধৈর্য্য রাখার চেষ্টা করছি ৷ আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে ৷ সেখানেই বোঝা যাবে চোট কতোটা গুরুতর ৷ একইসঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপও ঠিক হবে ৷"
তবে তিনি যে ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করছেন, সেটাও জানিয়েছেন 22 বছরের আলকারাজ ৷ সম্প্রতি বার্সেলোনা ওপেনে কব্জিতে চোট পেয়ে মাঝপথে নাম প্রত্যাহার করেছেন আলকারাজ ৷ তার আগে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মন্টে কার্লো মাস্টার্সের ফাইনালে জ্যানিক সিনারের কাছে হারতে হয়েছিল তাঁকে ৷ সেখানে হেরে ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানও খোয়াতে হয়েছে ৷
Carlos Alcaraz is the Laureus World Sportsman of the Year 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/JSqHvfWENV— Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026
2024 সালে ফাইনালে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে আলেকজান্ডার জেরেভকে হারিয়ে ফরাসি ওপেনে প্রথম খেতাব জিতেছিলেন আলকারাজ ৷ গত বছর ফাইনালে সিনারের বিরুদ্ধেও পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াই চলেছিল তাঁর ৷ প্রথম দু'সেট হেরেও পরবর্তীতে টানা তিন সেট জিতে রোলা গারোঁয় খেতাব ধরে রেখেছিলেন আলকারাজ ৷ চলতি বছরটা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে শুরু করেছেন স্প্য়ানিশ তারকা ৷ যা মেলবোর্ন পার্কে তাঁর প্রথম খেতাব ৷ আগামী 18 মে শুরু হচ্ছে এবারের ফরাসি ওপেন ৷ চলবে 7 জুন পর্যন্ত ৷