অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আলকা'রাজ', জকোভিচকে হারিয়ে মেলবোর্ন পার্কে প্রথম খেতাব স্প্যানিয়ার্ডের

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আলকা'রাজ', জকোভিচকে হারিয়ে মেলবোর্ন পার্কে প্রথম খেতাব স্প্যানিয়ার্ডের
জকোভিচের 25তম মেজরের অপেক্ষা বাড়িয়ে অজি ওপেনের নতুন রাজা আলকারাজ ৷
Published : February 1, 2026 at 5:18 PM IST
মেলবোর্ন, 1 ফেব্রুয়ারি: দশবার ফাইনালে পৌঁছে এর আগে কখনও অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব হাতছাড়া করেননি নোভাক জকোভিচ ৷ সেই পরিসংখ্য়ান বদলে রড লেভার এরিনায় প্রথম খেতাব জয়ে মরিয়া ছিলেন কার্লোস আলকারাজ ৷ দিনের শেষে সেই লক্ষ্যে সফল স্প্যানিয়ার্ড ৷ পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা ম্যারাথন সেমিফাইনাল জিতে গত শুক্রবার প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে পা রেখেছিলেন আলকারাজ ৷ রবিবার প্রথম সুযোগে অধরা মাধুরীর স্বাদ পূরণ করলেন চব্বিশের তরুণ ৷ রবিবারের আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ছাড়া সবক'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামেই দু'বার করে শিরোপা ছিল তাঁর ঝুলিতে ৷ আর এদিন মেলবোর্ন পার্কে খেতাব জিতে যেন ষোলকলা পূর্ণ হল আলকারাজের ৷
কনিষ্ঠ হিসেবে কেরিয়ার স্ল্য়াম জয়ের নজিরও এদিন গড়ে ফেললেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ ভিআইপি স্ট্য়ান্ডে পূর্বসূরী রাফায়েল নাদালের উপস্থিতিতে রড লেভার এরিনায় প্রথম শিরোপা জয়ের পথে আলকারাজের পক্ষে ফলাফল 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 ৷ প্রথম সেট খুইয়ে জোরালো প্রত্য়াবর্তনে ম্য়াচ জিতলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ অর্থাৎ, টানা তিন সেট জিতে নিলেন আলকারাজ ৷ যাঁর তেজে ছারখার 24টি মেজরের মালিক ৷ আলকারাজের কাছে হেরে 25তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হল জকোভিচের ৷ সার্বিয়ানকে হারিয়ে অজি ওপেনে প্রথম খেতাব জিততে আলকারাজ নিলেন তিন ঘণ্টার সামান্য বেশি সময় ৷
মেলবোর্ন পার্কে একাদশ খেতাব জয়ের লক্ষ্যে শুরুটা মেজাজেই করেছিলেন জকোভিচ ৷ সেমিফাইনালে গতবারের চ্য়াম্পিয়ন জ্য়ানিক সিনারকে ছিটকে দেওয়া সার্বিয়ান তারকা ফাইনালটা শুরু করেছিলেন সেখান থেকেই ৷ প্রথম সেটে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারেননি আলকারাজ ৷ 6-2 ব্যবধানে প্রথম সেট জিতে নেন জকোভিচ ৷ কিন্তু দ্বিতীয় সেটে প্রত্য়াবর্তনটা ঠিক ততোটাই যে জোরালো হবে, তা হয়তো ভাবতে পারেননি তিনি ৷ একই ব্য়বধানে দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচে কামব্যাক করেন আলকারাজ ৷ এরপর তৃতীয় সেট শুরু আগে মেডিক্যাল বিরতি নেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে 10 বার খেতাব জেতা জকোভিচ ৷
ফিরলেও ফিটনেসে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল সার্বিয়ানের ৷ পক্ষান্তর পুরো কোর্ট জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন আলকারাজ ৷ সুযোগের সদ্ব্য়বহার করে তৃতীয় সেটও (6-3) সহজে জিতে নেন তিনি ৷ চতুর্থ সেটে অবশ্য মরণকামড় দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন জকোভিচ ৷ সমানে-সমানে লড়াই চালাচ্ছিলেন তিনি ৷ একসময় চতুর্থ সেটের ফলাফল ছিল 5-5 ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারুণ্যের কাছে মাথা নত করে অভিজ্ঞতা ৷ উত্তেজক চতুর্থ সেট 7-5 ব্যবধানে জিতে নেন আলকারাজ ৷ সেইসঙ্গে কেরিয়ারের সপ্তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম এবং অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম খেতাব নিজের নামে করে নেন স্প্যানিয়ার্ড ৷
আলকারাজের জয়ে মহিলা সিঙ্গলসের পর পুরুষ সিঙ্গলসেও নতুন চ্য়াম্পিয়ন পেল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ৷ শনিবার পয়লা নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে প্রথম খেতাব জয়ের স্বাদ পান এলিনা রিবাকিনা ৷