শততম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ম্য়াচে জয়, অজি ওপেনের শেষ ষোলোয় পয়লা নম্বর আলকারাজ

শততম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ম্য়াচে জয়, অজি ওপেনের শেষ ষোলোয় পয়লা নম্বর আলকারাজ
চতুর্থ রাউন্ডে 19তম বাছাই টমি পলের মুখোমুখি হবেন প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের লক্ষ্যে থাকা আলকারাজ ৷
Published : January 23, 2026 at 4:22 PM IST
মেলবোর্ন, 23 জানুয়ারি: প্রথম দু'ম্য়াচের মতোই দাপটের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডেও জয় ছিনিয়ে নিলেন কার্লোস আলকারাজ ৷ ঘটনাচক্রে যেটি ছিল তাঁর কেরিয়ারের সেঞ্চুরি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ম্যাচ ৷ মাইলস্টোন ম্য়াচ জিতে শেষ ষোলোয় জায়গা পাকা করার পথে স্ট্রেট সেটেই জয় পেলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷
দু'ঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ে বিশ্বের 37 নম্বর ফ্রান্সের কোরেন্তিন মৌতেতকে আলকারাজ হারালেন 6-2, 6-4, 6-1 সেটে ৷ অর্থাৎ, কোনও সেট না-খুইয়ে চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে পা রাখলেন স্প্য়ানিয়ার্ড ৷ যেখানে প্রথম খেতাব জয়ের খোঁজে তিনি ৷ ফলাফল দেখেই পরিষ্কার কতোটা আধিপত্য নিয়ে ম্য়াচটি জিতেছেন ছ'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক আলকারাজ ৷ তবু ম্য়াচ শেষে তিনি বলেন, "খুব একটা সহজ ছিল না ম্যাচটা ৷ কোরেন্তিনের মতো সামনে কেউ থাকলে এটা আন্দাজ করা কঠিন হয়ে যায় যে পরবর্তীতে কী হতে চলেছে ৷"
আলকারাজের সংযোজন, "কোর্টে অনেক মজা করে খেলেছি আজ ৷ আমার মনে হয় দু'জনেই খুব ভালো ভালো শট খেলেছি এবং পয়েন্ট জিতেছি ৷" এপ্রসঙ্গে আরেকটি পরিসংখ্যান দিয়ে রাখা ভালো ৷ শততম ম্যাচে এদিন গ্র্যান্ড স্ল্যামে 87তম জয়টি তুলে নিলেন চব্বিশের আলকারাজ ৷ শততম মেজর ম্য়াচ খেলার পর কিংবদন্তি বিয়ন বর্গের ঝুলিতেও ছিল 87টি ম্য়াচ জয়ের নজির ৷ অর্থাৎ, এক্ষেত্রে প্রাক্তন সুইডিশ তারকার রেকর্ড ছুঁলেন রাফায়েল নাদালের দেশের তরুণ তুর্কি ৷
Victorious in his 💯th Grand Slam match 👑 pic.twitter.com/FXopxpsdAm— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2026
মেলবোর্ন পার্কে কখনও কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি না-পেরনো আলকারাজ শেষ আটের লক্ষ্যে পরবর্তী রাউন্ডে খেলবেন টমি পলের বিরুদ্ধে ৷ আমেরিকার টেনিস তারকা আবার প্রতিযোগিতার 19তম বাছাই ৷ এদিন আলেজান্দ্রো ফোকিনার বিরুদ্ধে প্রথম দু'সেট জয়ের পর ওয়াকওভার পেয়েছেন পল ৷ তাই লড়াইটা খুব একটা সহজ হবে না আলকারাজের জন্য ৷ তবে যে ছন্দে তিনি বিরাজ করছেন তাতে জয়টাই প্রত্যাশিত বিশ্বের পয়লা নম্বরের থেকে ৷
CARLOS. ALCARAZ. 🤯— ATP Tour (@atptour) January 23, 2026
That's it. That's the post.@AustralianOpen | #AO26 pic.twitter.com/kQz0nxKnOr
প্রথম দু'টি রাউন্ডে আলকারাজ যথাক্রমে হারিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম ওয়াল্টন ও জার্মানির ইয়ানিক হানফম্য়ানকে ৷ প্রথম ম্য়াচে স্প্যানিয়ার্ড জিতেছিলেন 6-3, 7-6(2), 6-2 সেটে ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্য়াচে আলকারাজের পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 7-6(4), 6-3, 6-2 ৷ আলকারাজের পাশাপাশি পুরুষ সিঙ্গলসের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছলেন দানিল মেদভেদেভ ৷ হাঙ্গেরির ফ্যাবিয়ান মারোজসানের বিরুদ্ধে পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াই জিতলেন তিনি ৷ প্রথম দু'সেট হেরে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন রুশ তারকার ৷