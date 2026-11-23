পয়লা এটিপি ফাইনালস জিতে অনন্য কীর্তি আলকারাজের, খেতাবি লড়াইয়ে হারালেন জেরেভকে
গত বছর ফাইনালে জ্য়ানিক সিনারের কাছে হেরে এটিপি ফাইনালস হাতছাড়া হয়েছিল স্প্যানিয়ার্ডের ৷
Published : November 23, 2026 at 2:12 PM IST
তুরিন, 23 নভেম্বর: চোট সারিয়ে চারমাসের বিরতির পর কোর্টে ফিরেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ৷ তবে সেখানে শেষ আটে বেন শেলটনের কাছে দৌড় থেমেছিল তাঁর ৷ এরপর টোকিয়ো, ভিয়েনা এবং প্যারিসে খেতাবের হ্যাটট্রিক সেরে ছন্দে ফেরা কার্লোস আলকারাজ রবিবার নেমেছিলেন এটিপি ফাইনালসের খেতাবি লড়াইয়ে ৷ সেখানে প্রথমবার খেতাবজয়ের পথে বিশ্বের পয়লা নম্বর আলেকাজান্ডার জেরেভকে হারালেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ একইসঙ্গে টানা চারটি খেতাব জিতে বছর শেষ করলেন সাতটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৷
বিশ্বের পয়লা নম্বর জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এদিন স্ট্রেট গেমে জিতলেন আলকারাজ ৷ তাঁর পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-2, 7-6 (9-7) ৷ আর পয়লা এটিপি ফাইনালস খেতাব জয়ের সঙ্গে একটি অনন্য কীর্তিও গড়ে ফেললেন আলকারাজ ৷ কনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে কেরিয়ার স্ল্যাম ও এটিপি ফাইনালস জয়ের বিরল নজির গড়ে ফেললেন তিনি ৷ এর আগে কেবল রজার ফেডেরার, আন্দ্রে আগাসি ও নোভাক জকোভিচের ঝুলিতে ছিল এই নজির ৷ তবে কনিষ্ঠ হিসেবে এই কীর্তির মালিক এতদিন ছিলেন 'ফেডেক্স' ৷ 27 বছর বয়সে এই কীর্তি সম্পূর্ণ করেছিলেন সুইশ কিংবদন্তি ৷ কিন্তু ফেডেরারকে টপকে রবিবার মাত্র 23 বছর বয়সেই কেরিয়ার স্ল্যামের পাশাপাশি এটিপি ফাইনালস খেতাব ঝোলায় পুরে নিলেন বিশ্বের তিন নম্বর আলকারাজ ৷
গতবছর এটিপি ফাইনালসের খেতাবি লড়াইয়ে জ্য়ানিক সিনারের কাছে হেরেছিলেন আলকারাজ ৷ গত মরশুমে ভুলের পুনরাবৃত্তি অবশ্য এদিন করেননি স্প্যানিয়ার্ড ৷ বরং শুরু থেকেই জেরেভকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন তিনি ৷ শুরুর দিকে খানিকটা প্রতিরোধ এলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সেটের লড়াই একরতরফা হয়ে যায় ৷ ফাইনালে পৌঁছনোর পথে একটিও সেট না-হারানো জেরেভ ফাইনালের প্রথম সেট খুইয়ে বসেন আলকারাজের আগ্রাসী টেনিসের সামনে ৷ যেখানে 19টি আনফোর্সড-এরর করেন জার্মান তারকা ৷
Carlos Reigns Supreme 👑 @carlosalcaraz claims the #NittoATPFinals title for the FIRST time in his career 🏆 https://t.co/zqLxfwSeXs— ATP Tour (@atptour) November 22, 2026
দ্বিতীয় সেটে অবশ্য লড়াই হয় তুল্যমূল্য ৷ 2-4 ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় টানা তিন গেম জিতে 5-4 ব্যবধানে লিড নিয়েছিলেন জেরেভ ৷ কিন্তু এরপর টানা তিনটি সেট পয়েন্ট হাতছাড়া করেন দু'বারের এটিপি ফাইনালস খেতাবজয়ী ৷ সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় সেট টাইব্রেকারে নিয়ে যান আলকারাজ ৷ সেখানে 9-7 ব্যবধানে বাজিমাত করে খেতাব জিতে নেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ চলতি বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে কনিষ্ঠ হিসেবে কেরিয়ার স্ল্যাম জয়ের নজিরও গড়েছিলেন আলকারাজ ৷
Going home with some 🆕 hardware. Lift it high, @carlosalcaraz 🏆🙌 #NittoATPFinals https://t.co/4mQoeBqrV8— ATP Tour (@atptour) November 22, 2026
খেতাব জিতে বিশ্বের তিন নম্বর বলেন, "আমার জন্য একটা অসাধারণ সপ্তাহ কাটল ৷ এর থেকে ভালোভাবে সপ্তাহটা শেষ হতে পারত না ৷ যেটা আমি অর্জন করেছি তার জন্য ভীষণ গর্বিত ৷ অনেকটা সময় ধরে ট্রফিটি জয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম ৷"