সহজ জয়ে অজি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পয়লা নম্বর আলকারাজ-সাবালেঙ্কা

সহজ জয়ে অজি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পয়লা নম্বর আলকারাজ-সাবালেঙ্কা
কনিষ্ঠ হিসেবে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের লক্ষ্যে শুরুটা ভালোই হল আলকারাজের ৷
Published : January 18, 2026 at 7:21 PM IST
মেলবোর্ন, 18 জানুয়ারি: বাকি তিনটি মেজরের সবক'টি দু'বার করে জিতলেও অধরা রয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ৷ গত দু'বছরই মেলবোর্ন পার্কে তাঁর লড়াই থেমেছিল কোয়ার্টার ফাইনালে ৷ কিন্তু ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার রড লেভার এরিনায় প্রথম খেতাব জিততে বদ্ধপরিকর বর্তমান টেনিস বিশ্বের পয়লা নম্বর কার্লোস আলকারাজ ৷ কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে স্প্যানিয়ার্ড রবিবাসরীয় মেলবোর্ন পার্কে শুরুটা করলেন একনম্বরের মতোই ৷ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ারই অ্য়াডাম উইলটনকে ৷
গতবছর ফরাসি ওপেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতলেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শেষ আটে নোভাক জকোভিচের কাছে হারতে হয়েছিল আলকারাজকে ৷ সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে বাকি বছরটা কোর্টে ঝলমলে পারফরম্য়ান্স তুলে ধরেছিলেন বছর বাইশের যুবক ৷ চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে আলকারাজের সামনে এবার সুযোগ রয়েছে কনিষ্ঠ হিসেবে (ওপেন এরার) চারটি মেজরের সবক'টি অন্তত একবার জিতে নেওয়ার ৷ সেই লক্ষ্যে বিশ্বের 79 নম্বরকে 6-3, 7-6(2), 6-2 সেটে উড়িয়ে দিলেন স্প্যানিশ তারকা ৷
নয়া কোচ স্য়ামুয়েল লোপেজের অধীনে প্রথম মেজর আবির্ভাবে শুরুটা দাপটের সঙ্গে করলেও দ্বিতীয় সেটে এদিন পিছিয়ে পড়েছিলেন ছ'টি মেজরের মালিক আলকারাজ ৷ দ্বিতীয় সেটে একসময় এদিন 1-3 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন তিনি ৷ তবে আশার কথা এই যে হোঁচট খেতে হয়নি তাঁকে ৷ দুরন্ত প্রত্য়াবর্তনে দ্বিতীয় সেট টাইব্রেকারে মুঠোয় পুরে নেন তিনি ৷ এরপর 6-2 ব্যবধানে তৃতীয় সেট এবং সেইসঙ্গে ম্য়াচ মুঠোয় পুরে নেন তিনি ৷ দু'ঘণ্টা পাঁচ মিনিটের লড়াইয়ে এদিন 38টি উইনার মারেন আলকারাজ ৷
ম্য়াচ জিতে বিশ্বের এক নম্বর বলেন, "মরশুমে প্রথমবার কোর্টে পা রাখতে পেরে উচ্ছ্বসিত ৷ রড লেভার এরিনায় শুরুটা এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না ৷ ম্য়াচটা উপভোগ্য হয়েছে ৷"
পুরুষ সিঙ্গলসের পাশাপাশি মহিলা সিঙ্গলসে সহজ জয়ে অভিযান শুরু করলেন পয়লা নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ ফ্রান্সের ওয়াইল্ড-কার্ড এন্ট্রি রাকোতোমাঙ্গা রাজাওনাহ'কে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দিলেন বেলারুশ-কন্য়া ৷ গ্য়ালারিতে রজার ফেডেরার, রড লেভারের উপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-4, 6-1 ৷ উল্লেখ্য, তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেতাব জয়ের লক্ষ্যে সাবালেঙ্কা ৷ জয় দিয়ে অভিযান শুরুর পর গ্য়ালারিতে হাজির দুই কিংবদন্তির সঙ্গে সেলফিও তোলেন তিনি ৷