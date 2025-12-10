প্রত্যাশামতো কামিন্সকে ফিরিয়ে তৃতীয় টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা অজিদের

প্রত্যাশামতো কামিন্সকে ফিরিয়ে তৃতীয় টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা অজিদের
গাব্বায় না-খেললেও ওপেনার উসমান খোয়াজাকে তৃতীয় টেস্টের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে ৷
Published : December 10, 2025 at 10:51 AM IST
হায়দরাবাদ, 10 ডিসেম্বর: পাঁচ মাস পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন প্য়াট কামিন্স ৷ অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টেই তাঁর দলে ঢোকার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু ঝুঁকি না-নিয়ে ম্যাচ সিমুলেশনে একাধিক স্পেলে নিজেকে আরও ঝালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ তবে অ্যাডিলেডে যে তিনি ফিরছেন, তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড ৷ কোচের কথায় সিলমোহর দিয়ে অধিনায়ককে অন্তর্ভুক্ত করে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করল অজি শিবির ৷
অ্যাডিলেডের স্কোয়াডে পরিবর্তন বলতে কেবল কামিন্সের অন্তর্ভুক্তি ৷ শেষবার গত জুলাই মাসে ক্য়ারিবিয়ান সফরে টেস্ট সিরিজে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ এরপর পিঠের চোট (লোয়ার-ব্যাক ইনজুরি) বাইশ গজ থেকে ছিটকে দিয়েছিল অজি ক্যাপ্টেনকে ৷ এদিকে পিঠের চোটের কারণে ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্টে খেলতে না-পারলেও তৃতীয় টেস্টের স্কোয়াডে রেখে দেওয়া হল ওপেনার উসমান খোয়াজাকে ৷ আগামী 17 ডিসেম্বর পরবর্তী টেস্ট শুরুর আগে খোয়াজা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবেন বলেই আশাবাদী ক্যাঙারুব্রিগেড ৷ বাঁ-হাতি ওপেনারকে নিয়ে কোচ ম্যাকডোনাল্ড আগেই বলেছিলেন, "উসমান (খোয়াজা) নিঃসন্দেহে ফিট হয়ে উঠবে এবং পরবর্তী ম্য়াচের জন্য় তাঁকে পেতে সমস্যা নেই ৷ আমার ধারণা ও ইনিংসের গোড়ারত্তনও করতে পারবে ৷"
Australia has named its squad for the third #Ashes Test in Adelaide: https://t.co/vlep9WVt1g pic.twitter.com/SyLgLlppPE— cricket.com.au (@cricketcomau) December 10, 2025
তবে কামিন্সের উপস্থিতিতে পরবর্তী টেস্টে বোলিং লাইন-আপ সাজানো অস্ট্রেলিয়ার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে নিঃসন্দেহে ৷ কারণ ব্রিসবেনে না-খেলানো হলেও অ্যাডিলেডে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তারকা স্পিনার ন্যাথন লায়নের ৷ পাশাপাশি কামিন্সের অন্তর্ভুক্তিতে কোপ পড়বে স্কট বোল্যান্ড, মাইকেল নেসের এবং ব্রেন্ডান ডগেটের মধ্যে দু'জনের ৷ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ছন্দে রয়েছেন প্রত্যেকেই ৷ নেসের তো ব্রিসবেনে অ্যাশেজ আত্মপ্রকাশে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজিরও গড়েছেন ৷ এখন দেখার দলের মধ্যে এই সুস্থ প্রতিযোগিতা সামলে কীভাবে দল সাজায় অজি থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷
Australia's captain returns as the hosts hunt for an Ashes series victory in Adelaide 👊— ICC (@ICC) December 10, 2025
More 📲 https://t.co/R7MDRSE7B3#AUSvENG | #WTC27 pic.twitter.com/xmll1Tfovv
কেবল বোলিং নয়, খোয়াজা ম্যাচ ফিট হলেও একই মাথাব্যথা ব্যাটিং বিভাগেও ৷ সেক্ষেত্রে ট্রাভিস হেডকে তাঁর পরিচিত ব্যাটিং-অর্ডারে দেখা যাবে ৷ দলের আরেক তারকা পেসার জোশ হ্যাজেলউডের অ্য়াশেজ থেকে ছিটকে যাওয়ার খবর মঙ্গলবারই ঘোষণা করেছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ অ্যাকিলিসে চোটের কারণে অ্যাশেজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু করেও ছিটকে যেতে হয়েছে স্পিডস্টারকে ৷
স্টিভ স্মিথের নেতৃত্বে প্রথম দু'টি টেস্ট জিতে অ্যাশেজ জয়ের প্রশ্নে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ৷ অ্যাডিলেডে জিতলেই অ্যাশেজ দখলে রাখবে তাঁরা ৷ তার আগে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের অন্তর্ভুক্তি বাড়তি উদ্বুদ্ধ করবে দলকে ৷ পারথ টেস্টের পর ব্রিসবেনে পিঙ্ক বল টেস্টেও আট উইকেটে সহজ জয় ছিনিয়ে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ৷
- একনজরে অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড: প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডান ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জোশ ইংলিস, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, ন্যাথন লায়ন, মাইকেল নেসের, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, জ্যাক ওয়েদারাল্ড ও বিউ ওয়েবস্টার ৷