অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে লক্ষ্মীবারে শহরে ভিনিসিয়াসরা, বুধে আসছে উরুগুয়ে

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে লক্ষ্মীবারে শহরে ভিনিসিয়াসরা, বুধে আসছে উরুগুয়ে
India Brazil friendly: পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা প্রথমবার খেলবে কলকাতায়। 42 বছর পরে অভিযানে উরুগুয়ে।
Published : September 29, 2026 at 11:32 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর : বদলে যাওয়া যুবভারতীতে এখন ব্রাজিল এবং উরুগুয়ের প্রতিক্ষা। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা প্রথমবার কলকাতায় খেলবে। উরুগুয় নামছে 42 বছর পরে। ইতিমধ্যে পানামার সঙ্গে লড়াকু ড্র করে ভারতীয় দল শহরে অনুশীলন শুরু করেছে। খালিদ জামিলের ছেলেরা এবার সম্মান উদ্ধারে লড়াকু ফুটবল উপহার দিতে চায় । ব্রাজিল আসছে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ।
প্রথমবার কলকাতায় ব্রাজিলের দল আসায় আয়োজনে একটুও খামতি রাখতে নারাজ রাজ্য সরকার। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হতে চলেছে এই ফিফা ফ্রেন্ডলি। সবমিলিয়ে অক্টোবরের প্রথম পনেরো দিন শহরে ফুটবল পক্ষ।
ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে পাশে নিয়ে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ মঙ্গলবার জানিয়ে দিলেন শুধু 3 অক্টোবর ব্রাজিল বা 6 অক্টোবর উরুগুয়ে ম্যাচ নয়, ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল প্রথমবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফিফা ম্যাচ খেলবে 8 এবং 11 অক্টোবরের । এই দুটো ম্যাচও হবে যুবভারতীতে।
ফুটবল পক্ষের চুম্বক অবশ্যই ব্রাজিল ম্যাচ। অক্টোবরের প্রথম দিন ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা কলকাতায় চলে আসবেন। ইতিমধ্যে তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন। ফলে ভারতীয় চ্যালেঞ্জ সামলাতে তাঁরা যে তৈরি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
ক্রীড়ামন্ত্রী বলছেন, ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের পরামর্শ মেনে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মাঠ যেন মখমল। তাঁর দাবি টিকিটের চাহিদা বাড়ছে। শুধু কলকাতা নয় দেশের বিভিন্ন শহরে থেকে ফুটবল ভক্তদের ভিড় দেখা যাবে যুবভারতীতে। ইতিমধ্যে টিকিট ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। কালোবাজারি রুখতে থাকছে অনলাইন টিকিটের ব্যবস্থা।
68 হাজার দর্শক এই দুই ম্যাচে থাকবেন। যাবতীয় অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকছে যুবভারতীতে। তবে টিকিট ঠিক কত বিক্রি হল তার হিসেব ক্রীড়ামন্ত্রী এবং ফেডারেশন সভাপতি দেননি। বেঙ্গালুরুতে ভারত বনাম পানামা ম্যাচ দেখেছেন নয় হাজারের কিছু বেশি দর্শক। বেশিরভাগ দর্শকাসন ছিল ফাঁকা। যা ভারতীয় দর্শকদের ফুটবল প্রেমের ইঙ্গিত দেয় না। এবার খেলা কলকাতায়। তবে টিকিট "সেলিং লাইক হট কচুরিস" নয়।
ইতিমধ্যে ম্যাচ দেখতে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভ্য আমন্ত্রিত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থাকবেন। এছাড়াও উপস্থিতির তালিকা লম্বা। ইতিমধ্যে দর্শকাসনে নম্বর বসেছে। ফলে আগে আসলে সামনে বসার সুযোগ পাওয়া যাবে এই যুক্তি খাটবে না। মেসি কান্ডের ক্ষত এখনও দগদগে। তাই নিরাপত্তার চাদরে মোড়া থাকবে যুবভারতী।
অক্টোবরের প্রথম দিন ব্রাজিল শহরে পৌঁছে সম্ভবত দুই অক্টোবর হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিকেল চারটে নাগাদ প্র্যাকটিসে নামবে। উরুগুয়ে বুধবার শহরে পা দিলেও তাদের প্র্যাকটিস সূচি অজানা। তাই বলাই যায় বদলে যাওয়া যুবভারতী পালাবদলের বাংলা ফুটবল পক্ষে গা ভাসাতে তৈরি।অন্তত ক্রীড়ামন্ত্রী এবং ফেডারেশন সেই দাবি করেছে।