পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আঁচ ময়দানি হেঁশেলেও, এলপিজি-আশঙ্কায় কাজু দা'রা

পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আঁচ ময়দানি হেঁশেলেও, এলপিজি-আশঙ্কায় কাজু দা'রা
দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের সঙ্কট ৷ এমন সময় কেমন আছে ময়দানের ছোট-বড় ক্যান্টিনগুলো ? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ৷
Published : March 13, 2026 at 8:20 PM IST
সঞ্জয় অধিকারী
কলকাতা, 13 মার্চ: এলপিজি নিয়ে কালোবাজারি যারা করছে তাদের থামাতে হবে ৷ এমনকী রান্নার গ্য়াসের কালোবাজারি রুখতে শুক্রবার রাজ্যগুলিকে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কিন্তু কালোবাজারি কমছে কই ? আর এই কালোবাজারির কারণে সাধারণ মানুষের হেঁশেলের মতোই নাভিশ্বাস উঠেছে কলকাতা ময়দানের পরিচিত সব ক্যান্টিনগুলোতে ৷ যা খোঁজ নিয়ে দেখল ইটিভি ভারত ৷
ময়দান যদি শহর কলকাতার ফুসফুস হয়ে থাকে তাহলে ময়দানের বিভিন্ন ক্লাব ক্যান্টিনগুলো বহু মানুষের জীবন-জীবিকার ধারক ও বাহক ৷ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আঁচে ময়দানের সেই ক্য়ান্টিনগুলোতেও এখন এলপিজি-শঙ্কা ৷ সাধারণের মতো নাভিশ্বাস উঠেছে শক্তি দা, কাজু দা'র হেঁশেলেও ৷ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল তো রয়েইছে ৷ পাশাপাশি সেন্ট্রাল এক্সাইজ, তালতলা গ্রাউন্ড, সিএবি ক্যান্টিন নিত্যদিন পেট ভরায় ময়দানে কাজে আসা বহু মানুষ এবং খেলোয়াড়দের ৷ ঘুগনি, পাউরুটি, চিকেন স্টু কিংবা ডাল-ভাতে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন তাঁরা ৷ কিন্তু জ্বালানির আকালে ময়দানের সেই ক্য়ান্টিনগুলোর আশঙ্কা, হেঁশেলের ঝাঁপ না-নামাতে হয় ৷
সাড়ে ছ'মাইল বিস্তৃত কলকাতা ময়দানে ছোট-বড় শ'দেড়েক ক্লাব রয়েছে ৷ কেন্দ্রের নির্দেশিকা সত্ত্বেও সেইসব ক্য়ান্টিনগুলোয় উদ্বেগ ৷ কারণ, জোগান জারি রাখার আশ্বাস মিললেও এলপিজি সরবরাহকারীরা সিলিন্ডারের দ্বিগুণ দাম নিচ্ছে এখন ৷ কখন সেটা তিন-চারগুণ হয়ে যায় কে জানে ? তখন কী হবে ভেবে কূল পাচ্ছেন না লেসলি ক্লডিয়াস সরণির এক্সাইজ ক্য়ান্টিনের কর্ণধার শ্রীকান্ত শর্মা ৷
ইটিভি ভারত'কে তিনি বলেন, "সমস্যা তো হচ্ছে ৷ অনেক বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে হচ্ছে ৷ মাসে আমার 12-15টা গ্যাস সিলিন্ডার লাগে ৷ এখন হাতে রয়েছে 6-7টা ৷ যতদিন চলবে চালাব ৷ এখন দেখি কী হয় ৷" খাদ্যতালিকায় যে কোনও কাটছাঁট হয়নি, তা নিশ্চিত করলেও সংশয়ে রয়েছেন তিনি ৷
এলপিজি সঙ্কটের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের ক্যান্টিন তো বন্ধই হয়ে গিয়েছে, সম্প্রতি রটে যায় এমন খবর ৷ কিন্তু সেই খবর মিথ্যে বলে জানালেও আশঙ্কায় রয়েছেন পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷ ময়দানে যিনি জনপ্রিয় কাজু দা নামে ৷ মোহনবাগান ক্লাবের ক্যান্টিনের কর্ণধার বলছেন, "আমাদের কাছে যা জ্বালানি আছে তা দিয়ে কিছুদিন চলবে ৷ আমাদের যারা গ্যাস দেয় তারা প্রায় দ্বিগুণ দাম চাইছে ৷ 1700 টাকা দিয়ে যে গ্যাস আগে কিনতে হত, সেই গ্যাসের দাম এখন চাইছে 3500 টাকা ৷ এরপরে দাম আরও বাড়বে ৷ এখন লাভ দেখার ব্যাপার নেই ৷ যারা নিয়মিত খান তাদের কথা ভাবতে হবে। তবে ক্যান্টিন বন্ধ হওয়ার খবর ঠিক নয় ৷"
ইস্টবেঙ্গল মাঠে এখন স্কুল ফুটবল চলছে ৷ কলকাতা ময়দানে চলছে ক্রিকেট লিগের খেলা ৷ সবমিলিয়ে জমজমাট ময়দানে অস্বস্তির নাম এলপিজি-সঙ্কট ৷ ইস্টবেঙ্গল ক্যান্টিনের ব্যবস্থাপক তমাল মিত্র বলছিলেন, "অবস্থা খুব খারাপ ৷ সিলিন্ডারের দাম যেভাবে বেড়েছে, তাতে কী হবে আমরা জানি না ৷ হাতে মাত্র একটা সিলিন্ডার আছে ৷ দু'দিন পর সিলিন্ডার আসার কথা ৷ শেষ যে সিলিন্ডার নিয়েছি তা দ্বিগুণ দামে কিনতে হয়েছে ৷ এরপর যে সিলিন্ডারটা দেবে সেটার দাম আরও বেশি ৷" সিলিন্ডারের এই চড়া দামের পিছনে যতটা না সত্যিকারের সঙ্কট, তার চেয়ে বেশি যে কালোবাজারিদের প্রভাব; সেটা সকলের কথাতেই স্পষ্ট ৷
অর্থাৎ, সংকটের ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত ময়দানি হেঁশেলগুলোয় ৷ এমন সংকট কোভিডকালেও দেখা যায়নি বলে জানাচ্ছেন অনেকে ৷ সবমিলিয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ কাজু দা'দের ৷ এমন সময় কেউ কেউ তো আবার ফিরে যাচ্ছেন কয়েক দশক আগে ৷ আক্ষেপ নিয়েই জানাচ্ছেন, কয়লার আঁচে ক্যান্টিন চালানোর দিনগুলোই ভালো ছিল ৷