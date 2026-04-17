টি-20 বিশ্বকাপে ম্য়াচ গড়াপেটা ! তদন্তে আইসিসি'র দুর্নীতিদমন শাখা

টি-20 বিশ্বকাপে ম্য়াচ গড়াপেটা ! তদন্তে আইসিসি'র দুর্নীতিদমন শাখা
আতস কাচের তলায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কানাডা অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার একটি ওভার ৷ কানাডারই একটি সংস্থার তৈরি তথ্যচিত্রে আনা হয়েছে গড়াপেটার অভিযোগ ৷
Published : April 17, 2026 at 1:14 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 এপ্রিল: টি-20 বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে এক মাস অতিক্রান্ত ৷ এমন সময় বড়সড় অভিযোগে শোরগোল ক্রিকেট বিশ্বে ৷ বিশ্বকাপের একটি ম্য়াচে গড়াপেটার অভিযোগের তদন্ত শুরু করল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি'র দুর্নীতিদমন শাখা ৷ সন্দেহের তির নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে কানাডা অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার একটি ওভার ঘিরে ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে আইসিসি ৷
- কী অভিযোগ: কানাডারই এক সংস্থার তৈরি 'কোরাপশন, ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিকেট' তথ্যচিত্রে তুলে ধরা কিছু তথ্য ও অভিযোগ ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত ৷ কানাডা ব্রডকাস্ট কর্পোরেশনের তরফে শুক্রবার সম্প্রচারিত 43 মিনিটের সেই তথ্যচিত্রে সেদেশের ক্রিকেট প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ বিশ্বকাপে ম্যাচ গড়াপেটা তারই অংশ ৷
তথ্যচিত্রে টি-20 বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড বনাম কানাডা ম্য়াচে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ যেখানে আতস কাচের তলায় ম্য়াচের দ্বিতীয় ইনিংসে কানাডা অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার করা পঞ্চম ওভার ৷ রান তাড়া করতে নেমে 35 রানে সে সময় দুই উইকেট হারিয়ে চাপে ছিল নিউজিল্যান্ড ৷ কিন্তু পঞ্চম ওভারে এসে নো-বল দিয়ে শুরু করেন বাজওয়া ৷ এরপর ওয়াইডও করেন ৷ শেষমেশ সংশ্লিষ্ট ওভারে 15 রান খরচ করেন কানাডা অধিনায়ক ৷ সবমিলিয়ে বিশ্বকাপের মাত্র তিন সপ্তাহ আগে অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়া বাজওয়া এখন আইসিসি দুর্নীতিদমন শাখার স্ক্যানারে ৷
একইসঙ্গে কানাডা ক্রিকেটের আরও একটি বিষয় নিয়ে পুঙ্খনাপুঙ্খ তদন্ত করছে আইসিসি ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী এর মূলে রয়েছে একটি টেলিফোন-কল ৷ যা গতবছর প্রকাশ্যে এসেছিল ৷ যেখানে কানাডা কোচ খুরাম চোহানকে বলতে শোনা গিয়েছে যে, বোর্ডের সিনিয়র আধিকারিকরা তাঁকে প্রতিনিয়ত চাপ দিচ্ছেন তাদের পছন্দসই ক্রিকেটারদের জাতীয় দলে নেওয়ার জন্য ৷ গতবছর সেই অডিয়ো সামনে আসার পর থেকে তা এখনও তদন্তাধীন ৷
The ICC's anti-corruption unit is investigating allegations of corruption involving Cricket Canada, one of which focuses on a Canada game from the recent men's T20 World Cup pic.twitter.com/XcwN4hvaM9— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 17, 2026
উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে কানাডার বিরুদ্ধে সেই ম্য়াচে পরবর্তীতে আর কোনও উইকেট হারায়নি কিউয়িরা ৷ 15.1 ওভারে দুই উইকেট হারিয়েই 174 রানের টার্গেট তাড়া করে তারা ৷ উল্লেখ্য ওই ম্যাচেই নজির গড়েছিলেন কানাডা ব্য়াটার যুবরাজ সামরা ৷ শতরান হাঁকিয়ে বিশ্বকাপের কনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ন হয়েছিলেন তিনি ৷
সে যাইহোক, গড়াপেটার অভিযোগ প্রসঙ্গে আইসিসি ইন্টেগ্রিটি ইউনিটের অন্তর্বর্তী জেনারেল ম্য়ানেজার অ্যান্ড্রু এফগ্রেভ ক্রিকইনফো'কে দেওয়া বিবৃতিতে বলেন, "কানাডা ব্রডকাস্ট কর্পোরেশনের তরফে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে তারা অবগত ৷ কিন্তু তদন্ত প্রক্রিয়ার স্বার্থে দুর্নীতিদমন শাখা এই অভিযোগ সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে এখন মন্তব্য করার জায়গায় নেই ৷"