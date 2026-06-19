ন'জনের কাতারকে হাফডজন গোল, বিশ্বকাপে প্রথম জয় কানাডার

ন'জনের কাতারকে হাফডজন গোল, বিশ্বকাপে প্রথম জয় কানাডার
বিরাট জয়েও দুঃসংবাদ কানাডা শিবিরে ৷ বাঁ-পায়ে মারাত্মক চোট নিয়ে স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়লেন মিডফিল্ডার ইসমায়েল কোনে ৷
Published : June 19, 2026 at 11:02 AM IST
ভ্যাঙ্কুভার, 19 জুন: এর আগে 1986 এবং 2022 সালে দু'বার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল তারা ৷ কিন্তু একটিও জয় তুলে নিতে পারেনি ৷ শেষমেশ ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের তৃতীয় আবির্ভাবে প্রথম জয়টি তুলে নিল কানাডা ৷ হাফডজন গোলে বিশ্বকাপের প্রথম জয়টি স্মরণীয় রাখল এবারের সহ-আয়োজকরা ৷ জোনাথন ডেভিডের হ্যাটট্রিকে 6-0 গোলে কাতারকে হারাল কানাডা ৷
তবে বিরাট জয়ের দিনেও কানাডা শিবিরে খারাপ খবর মিডফিল্ডার ইসমায়েল কোনে'র মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া ৷ আসিম মাদিবো'র কড়া ট্যাকলে এদিন বাঁ-পায়ে মারাত্মক চোট পান সাসৌলো ফুটবলার ৷ স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে ৷ চোট এতটাই গুরুতর যে বিশ্বকাপে কোনে আর খেলতে পারবেন বলে মনে হয় না ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কোনে'কে জঘন্য ফাউল করে মার্চিং-অর্ডার পান কাতার ফুটবলার মাদিবো ৷ বাকি সময়টা ন'জনে খেলতে হয় এশিয়া সেরাদের ৷ কারণ প্রথমার্ধে 33 মিনিটে লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যান লেফট-ব্য়াক হোমাম আহমেদও ৷
তার আগেই অবশ্য দু'গোল তুলে নিয়েছিল কানাডা ৷ 16 মিনিটে কাইল লারিন গোল করে প্রথম লিড এনে দেন আয়োজকদের ৷ বিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুলের সুযোগ নিয়ে 1-0 করেন তিনি ৷ 29 মিনিটে নিজের প্রথম এবং দলের দ্বিতীয় গোলটি জোনাথন ডেভিডের ৷ দূরপাল্লার একটি শট প্রতিহত হয়ে বক্সের মধ্যে তাঁর পায়ে জমা পড়ে ৷ চলতি বলেই জোরালো শটে জাল কাঁপিয়ে দেন জুভেন্তাস ফুটবলার ৷
A historic moment for our nation. A day we’ll never forget. 🍁#CANMNT #OurGameNow pic.twitter.com/7VsoJzyAht— CANMNT (@CANMNT_Official) June 19, 2026
এরপর গোলমুখে আগুয়ান তাজন বুকাননকে পিছন থেকে ফাউল করে লাল-কার্ড দেখেন হোমাম আহমেদ ৷ প্রাথমিকভাবে হলুদ কার্ড দেখানো হলেও ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পরবর্তীতে তাঁকে মার্চিং-অর্ডার দেন রেফারি ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে কানাডার তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ডেভিড ৷ 3-0 গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় কানাডা ৷
Canada secure their first-ever #FIFAWorldCup victory! 🇨🇦— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
দ্বিতীয়ার্ধেও দাপট বজায় রাখে কানাডা ৷ 64 মিনিটে ন্য়াথন সালাইবা চতুর্থ গোলটি করেন ৷ 75 মিনিটে কানাডার পঞ্চম গোলটি আত্মঘাতী ৷ এরপর সংযুক্তি সময়ে জোনাথন ডেভিড হ্য়াটট্রিক সম্পূর্ণ করে দলের ছ'গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন ৷ এই জয়ের ফলে গ্রুপ-বি'তে সুইজারল্যান্ডকে টপকে শীর্ষে উঠে এল কানাডা ৷ দু'দলেরই পয়েন্ট চার হলেও গোলপার্থক্যে শীর্ষে কানাডা ৷
গ্রুপ-বি'র অন্য ম্য়াচে সুইজারল্যান্ড এদিন বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে হারায় 4-1 গোলে ৷ জোড়া গোল করেন জোনাথন মানজাম্বি ৷ একটি করে গোল রুবেন ভার্গাস ও গ্রানিথ জাকা'র ৷ বসনিয়ার একমাত্র গোলদাতা এরমিন মাহমিচ ৷